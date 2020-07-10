Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с заседания парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Главное темой обсуждения парламентариев стало обращение группы предпринимателей, у которых возникли проблемы с комитетом экологического, технологического и строительного надзора республики. Председатель комитета Алан Алборов рассказал, что бизнесмены жалуются на огромные штрафы, выписанные упомянутым комитетом. На одного из них был наложен штраф в размере 350 тысяч рублей, а это для югоосетинского предпринимателя – огромная сумма. Технадзор выписывает предпринимателю постановление из 23 пунктов, которые практически невозможно реализовать на территории республики. «Технадзор требует лицензированного эколога у предпринимателей, чтобы он имелся у них в штате. Это на сегодняшний день невыполнимое условие», – подчеркнул Алан Алборов. В свою очередь, глава Технадзора Таймураз Кулухов, который присутствовал на заседании, отметил, что можно пройти двухнедельные курсы и получить сертификат, чтобы у каждого предпринимателя имелись элементарные знания. «Каждый предприниматель обязан знать природоохранное законодательство и соблюдать его требования. Эти двухнедельные курсы можно пройти и дистанционно, и выехать за пределы республики», – цитирует Кулухова «Южная Осетия».

Газета «Республика» пишет о милитаризации Грузии. Поводом стало заявление министра обороны страны Ираклия Гарибашвили. «Я могу ответственно заявить, что наша армия сегодня гораздо сильнее, чем в 2007 или 2008 году. Эта оценка наших стратегических партнеров – США, других государств – членов НАТО, – сказал министр. – Уровень подготовки наших войск, наших военных почти удвоился или даже больше», – приводит цитату «Республика». Далее автор подробно рассказывает об оборонной сфере Грузии и выражает мнение, что Южная Осетия ведет себя слишком беспечно. «В нашей республике есть оптимисты, которые объявили о победе над Грузией и даже определили для этого конкретный день Победы – 12 августа. Но все перечисленные выше факты говорят о том, что победа еще не полная. В августе 2008 года мы одержали верх в битве, но не в войне. Поэтому нам в республике необходимо держать порох сухим», – пишет автор еженедельника. Хотя на данный момент безопасность Южной Осетии обеспечивают российские войска, размещенные в республике, нельзя расслабляться и самим. «Потому что элементарно есть большое различие между защитой своего Отечества и выполнением обязательств, закрепленных договором. Именно поэтому в свое время наша газета фактически кричала о недопущении сокращения собственных вооруженных сил... Другой вопрос – ополчение. Уличные бои в Цхинвале в период пятидневной войны показали действенность именно иррегулярных сил обороны. Но этот вопрос ни в коем случае не снимает проблемы необходимости возвращения численного состава нашей армии на исходные позиции», – пишет «Республика».

ИА «Рес» пишет о проблеме жителей Южной Осетии – граждан России, которым полагаются выплаты на детей, но они не могут их получить из-за закрытия границы. Этим вопросом занялся житель Южной Осетии Казимир Каджаев. Он рассказал агентству, что с проблемой столкнулась и его семья, и тогда он придумал выход. Через знакомых он начал вести переговоры с российским «Почта Банком», и все получилось. «Изначально они не доверяли мне, столкнулись с некоторыми проблемными вопросами, которые постепенно решили. Я заверил людей, с которыми мы работаем, что никаких "левых" карточек на подставных лиц не будет, и все действия будут в рамках правового поля. После сотрудники банка предложили мне схему, согласно которой люди смогут получать выплаты», – отметил он. Карточки по доверенности оформляются на одного человека, который и привозит их в Южную Осетию, после по паспорту начинают их выдавать. А после оформления документов на выплаты деньги автоматически поступают на банковскую карту гражданина. Снять деньги с карты можно уже через банкомат в Южной Осетии. С этой проблемой столкнулось очень много людей. По словам Каджаева, накануне к нему обратились около 200 человек, и так практически каждый день. Он добавил, что намерен по этой же системе разработать схему перевода пенсий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия