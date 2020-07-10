28 носителей афганской «короны»

Военнослужащие грузинского миротворческого контингента в Афганистане заразились коронавирусной инфекцией. Три десятка солдат были спецрейсом возвращены в Грузию и помещены в госпиталь.

28 грузинских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, доставлены в Грузию с диагнозом COVID-19. По данным Минобороны, тестирование было проведено своевременно и жизни миротворцев на данном этапе опасность не угрожает. Все они помещены в военный госпиталь в Гори, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из наиболее подготовленных медицинских учреждений в Грузии с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса.

По словам Нодара Чикмаидзе – исполняющего обязанности директора горийского военного госпиталя, болезнь у миротворцев протекает без осложнений:

«28 военнослужащих были переведены из Афганистана в военный госпиталь. У них подтверждена коронавирусная инфекция. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Они помещены в полубоксированную палату для прохождения стационарного лечения, согласно действующему протоколу».

В Минобороны особо подчеркнули, что еще до отправки в Грузию все инфицированные были помещены в специальный изолятор, соответственно, опасности распространения заражения среди их сослуживцев, оставшихся в исламской республике, нет.

При этом, как заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, источником заражения, предположительно, стал афганский персонал военной базы, где были дислоцированы грузинские военнослужащие:

«Скорее всего, источником инфекции является афганский служащий. Как известно, на сегодняшний день Афганистан относится к странам с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Сегодня биологические образцы всех наших солдат будут повторно проверены, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения».

28 военнослужащих были доставлены из Афганистана минувшей ночью военным самолетом германских ВВС. Их сопровождал медперсонал Бундесвера, так как грузинские миротворцы проходят службу в зоне ответственности германского контингента. Спецрейс был осуществлен за несколько недель до окончания срока плановой ротации. На днях в Афганистан отправилась рота миротворцев Первой пехотной бригады, которая должна сменить служащих Второй бригады в рамках миротворческой миссии. Грузинские военные во главе с майором Антоном Кутателадзе будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите базы, расположенной в столице Афганистана Кабуле. Бойцы Второй бригады по возвращении на родину пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» осуществляется в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между Североатлантическим альянсом и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют около 900 военнослужащих. Они дислоцированы на авиабазе Баграм, в Кабуле и в Мазари-Шарифе.

Между тем в Грузии может появиться еще один кластер – у абитуриентки, принявшей участие в Единых национальных экзаменах 7 июля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. По его словам, состояние инфицированной удовлетворительное, все ее контакты установлены. Как пояснил Гамкрелидзе, созданы все условия для того, чтобы экзамены проводились бесперебойно:

«Мы провели экстренную консультацию с экзаменационным центром, были приняты все меры для превенции распространения инфекции, а также для того, чтобы дать возможность абитуриентам, которые сдавали экзаменационные тесты вместе с ней, продолжить экзамены в соответствии с правилами».

По словам Гамкрелидзе, в настоящее время эпидемиологи работают с девятью абитуриентами, сдававшими экзамен вместе с инфицированной. Глава Центра не исключил, что они будут помещены в карантин и им придется сдавать PCR-тест перед каждым экзаменом.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на пять и достигло 973-х. Информация об этом размещена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

Еще 31 пациент учитывается отдельно. Это граждане Грузии, диагноз которых был подтвержден за границей и которые вернулись на родину для продолжения лечения. Ранее в этом списке были только три человека, но сейчас к ним добавились 28 грузинских военнослужащих из афганского контингента.

За сутки в Грузии от COVID-19 вылечились два пациента. В настоящее время список выздоровевших включает в себя 846 человека, то есть около 87% от всех заразившихся. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии скончались 15 человек. Таким образом, в настоящее время в стране проходят лечение 112 пациентов. В режиме карантина находятся 4851 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – еще 231 гражданин.