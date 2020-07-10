Снести нельзя восстановить, или Битва за дачу профессора Остроумова

На горе Трапеция в Сухуме стоит старинный особняк – дача профессора Остроумова. Здание внесено в реестр памятников истории и архитектуры и находится на территории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. Руководство института считает, что особняк представляет опасность для окружающих и его надо снести. Архитекторы и специалисты охраны памятников – категорически против. По их мнению, здание подлежит восстановлению. Баталии между теми, кто считает возможным разрушать исторические здания, и теми, кто борется за их сохранение, периодически вспыхивают с новой силой, когда речь заходит об уничтожении очередного памятника Абхазии. Вот и сейчас встал вопрос о сносе дачи профессора Остроумова, которая была построена в Сухуме на горе Трапеция 119 лет тому назад. Город начал строиться и активно развиваться на рубеже прошлого и позапрошлого веков. И в его истории профессор Алексей Александрович Остроумов занимает важное место. С его именем связано открытие первой в Абхазии больницы и родильного приюта. Он приложил немало сил, чтобы создать и распространить славу Сухума как климатического курорта. В 1901 году Алексей Остроумов приехал в Сухум со своей женой Варварой, купил 12 гектаров земли на горе Трапеция, построил дом и разбил вокруг него роскошный парк. У них в доме бывали Антон Чехов с Ольгой Книппер, Максим Горький, Аполлинарий Васнецов и другие известные люди.

В 1927 году на территории дачи профессора Остроумова был создан Институт экспериментальной патологии и терапии, который в просторечии называют «Обезьяним питомником». Институт работает и по сию пору. Когда-то в доме Остроумова находились кабинеты его руководителей, а после войны 1992-1993 годов в нем был устроен музей. Но дача с момента постройки ни разу не ремонтировалась и постепенно ветшала. Наступил момент, когда она стала рассыпаться и угрожать безопасности людей. Музей закрыли, вход в здание запретили.

Нынешний директор НИИЭПиТа Зураб Ясонович Миквабия настаивает на его сносе: «Сегодня это здание представляет реальную опасность для окружающих, оно рушится. Каждый дождь приводит к тому, что отламываются огромные куски от крыши, от стен. А мимо проходит единственная дорога, которая соединяет институт с остальным миром. Только из этих соображений, всего лишь. О восстановлении речь вообще не идет. Никто не говорит о восстановлении. Второй и третий этажи восстановлению не подлежат, потому что там перекрытия, крыша, стены сделаны из дерева и покрыты раствором. Все. Там дранка внутри. Речь шла о том, чтобы восстановить эскизы, потом его снести и на этом месте построить такое же здание, как было. Первый этаж представляет собой одну комнату, это на уровне дороги, а все, что над дорогой, второй и третий этажи, – вот это и надо снести. А на первый этаж никто не покушается».

По требованию Зураба Миквабия, специалисты Государственного управления по строительству и ЖКХ обследовали здание и дали заключение. В нем говорится, что дача Остроумова имеет сложную конструкцию, стены первого этажа капитальные, из бутовой кладки, второй и третий этажи – деревянные. Несущие стены первого этажа и фундамент в хорошем состоянии, их можно восстановить и в дальнейшем использовать. Второй и третий этажи долгое время стояли без крыши и восстановлению не подлежат. Но, поскольку здание внесено в реестр памятников истории и архитектуры, сносить его нельзя без разрешения Министерства культуры. А оно разрешения не дает.

Против сноса здания выступают и абхазские архитекторы. Темур Зантария, председатель Союза архитекторов Абхазии, категорически против и считает, что дом можно восстановить: «Я категорически против! Там капитальные стены, деревянные части можно заменить. Дом представляет собой историческую ценность, и он просто красивый. Оттуда прекрасный вид. Когда мы занимались институтом, предложили им сделать там гостевой дом. Все позволяет переустроить и переоборудовать его так, чтобы там были хорошие номера. Можно было бы гостей размещать или использовать как общежитие. Но факт в том, что этот домик не заслуживает, чтобы его сносили. Таких домов не так уж много в Сухуме. Он добротно построен, фасад хорошо проработан, первый этаж высокий, здание не сырое. Восстановить можно любое здание. Стены капитальные. Зачем сносить? Какая необходимость? В 2011 году мы сделали обмер этого здания, и был разработан эскизный проект. Рабочей документации не было. Но даже по эскизному проекту можно восстанавливать это здание». Реконструкция здания может обойтись примерно в 15 млн рублей.

Проблема в том, что сегодня денег на восстановление дачи Остроумова нет ни у Института экспериментальной патологии и терапии, ни у государства. Поэтому представители городской общественности обратились к администрации города, частным компаниям и меценатам с предложением восстановить памятник архитектуры и сделать его частью культурной жизни, проложив к нему новый туристический маршрут. Дача Остроумова может стать уголком, на примере которого можно развернуть панораму городской жизни на рубеже веков и рассказать гостям и жителям города о его богатой и интересной истории.