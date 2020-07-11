За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 366

Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации президента Дональда Трампа. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.

Трамп – первый президент со времен Ричарда Никсона, который не обнародовал информацию о своих доходах. 50 лет назад документы Никсона передал журналистам анонимный сотрудник налоговой службы. Тогда выяснилось, что 37-й президент США не доплатил в бюджет Соединённых Штатов около 400 тысяч долларов.

Адвокаты Трампа ранее заявляли, что действующий президент обладает иммунитетом на расследования и уголовные преследования.

Право изъять документацию Трампа получил прокурор округа Манхэттен Сайрус Вэнс. Налоговые декларации и данные о других финансовых операциях за последние девять лет должны предоставить нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, Deutsche Bank и американский банк Capital One. Они уже заявили, что выполнят решение Верховного суда.

Вэнс ведёт расследование о возможных тайных выплатах двум женщинам, которые, по их словам, имели связь с Трампом и получили от него деньги за молчание. Прокурор считает, что финансовые документы президента помогут расследованию.

Еще один иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.

Трамп назвал решение суда "политическим преследованием". Президент написал в твиттере, что ему предстоит сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком".

В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.

В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрём 2019 года.