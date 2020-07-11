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Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии
Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии возле крепости Схвило в муниципалитете Каспии, сообщает Общественный вещатель. Задержанный молодой человек является жителем села Самтависи. Информацию о задержании подтвердила Служба государственной безопасности Грузии.
Как сообщили в ведомстве, о факте проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, задействована горячая линия. Вместе с тем распространилась информация, что молодой человек был ранен в ногу. В настоящее время информация уточняется.
В то же время КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщил сегодня, 11 июля, что «гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников в Ленингорском районе, задержан».
«11 июля около 9:30, житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г.р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З.М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», - говорится в сообщении КГБ.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное. По данному инциденту компетентными органами республики проводится разбирательство, передает информагентство «Рес».
Другие новости дня
Торнике Шенгелия ответил на критику в связи с переходом в московский ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия распространил заявление в ответ на критику, последовавшую за решением о переходе в московский ЦСКА – баскетболист заявляет, что не намерен оправдываться перед теми, кто не может понять мотивов его поступка. Шенгелия поблагодарил всех, кто поддерживает его. По его словам, он не надеется, что другие разделят его чувства и изменят свою позицию.
«Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Сложно объяснить что-то людям, когда они не желают ничего слушать и даже не задумываются об изменении зафиксированного мнения.
Я не могу объяснить этим людям, что я чувствовал, когда мне было 10-11 лет на игре сборной Грузии. Во время исполнения гимна я стоял на трибуне с закрытыми глазами, представляя себя среди игроков. Я не могу объяснить этим людям, что для меня значит просмотр игры сборной Грузии по телевизору и какое ужасное это чувство, когда на пике карьеры ты не можешь помочь своей команде и стране, поскольку так решили третья и четвертые стороны.
Не объясню я и того, какую огромную радость и счастье пережил всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и у меня была возможность поднять флаг Грузии. Не поймут они и того, что переход в одну из лучших команд Европы дает больше шансов на победу, что означает еще больше поднятых грузинских флагов. Они не поймут, какое это огромное счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и предоставляет возможность выйти на все игры сборной, снова и снова ведя нашу страну к победе.
Объяснить мне, насколько больно, когда наша страна теряет героев, вы не сможете. Объяснять этого мне не нужно – это я и сам хорошо знаю… Еще раз повторю, я, Торнике Шенгелия был, есть и буду проводником грузинского духа повсюду до тех пор, пока жив. Это не изменит ни один комментарий или заявление. Я пройду это испытание с миром, потому что на моей стороне бог. Только перед ним я несу ответ, и только он действительно знает, кто я», - пишет баскетболист.
9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт, где прописана опция выхода на случай предложения от клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанской «Басконии», за которую Шенгелия выступал последние шесть лет, ЦСКА заплатили до 1 миллиона евро.
Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Чартерным рейсом AZAL из Эр-Рияда вернулись 83 граждан Азербайджана
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) сегодня, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 азербайджанских граждан, сообщает агентство Turan.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку об отсутствии COVID-19. Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы AZAL.
Чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджана.
Генпрокуратура России назвала причиной гибели группы Дятлова лавину
Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в горах на севере Свердловской области в 1959 году из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам проверки уголовного дела о гибели группы.
По словам заместителя начальника управления ведомства в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, участники похода покинули палатки через разрезы, чтобы избежать лавины, но потом не смогли вернуться в нее из-за плохой видимости, цитирует его РИА «Новости».
По его словам, был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Видимость была 16 метров. Они отошли от нее на 50 метров. После этого туристы замерзли на температуре в районе -40-45 градусов.
В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселенным местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.
Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Возбужденное по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения ее точных причин.
Гибель группы стала частью массовой культуры, породив несколько независимых расследований дела и конспирологических теорий. Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси или беглых заключенных, сход снежной лавины, ликвидацию членов группы агентами иностранной разведки.
В феврале 2019 стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».
Давид Залкалиани: Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает
«Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя доклад Европейской комиссии (ЕК) о выполнении требований, связанных с безвизовыми поездками.
Накануне, 10 июля, ЕК представила отчет, где дана оценка выполнению требований либерализации визового режима странами Западных Балкан и «Восточного партнерства» (Грузией, Молдовой и Украиной). Еврокомиссия считает, что в целом Тбилиси продолжает выполнять свои обязательства. Одновременно авторы отчета обеспокоены тем, что уже несколько лет число ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в европейских странах продолжает расти.
Наряду с незаконной миграцией, авторы доклада призвали грузинскую сторону прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией на высшем уровне и организованной преступностью, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МИД Грузии выделил ту часть доклада, где говорится об успехах Грузии. Залкалиани считает, что оценка Еврокомиссии является «еще одним признанием успешной работы правительства Грузии по либерализации визового режима».
«По оценке Еврокомиссии, власти Грузии предприняли важные шаги для предотвращения незаконной миграции граждан, а также для предотвращения преступных действий. Примечательно, что в отчете говорится о плодотворном сотрудничестве с «Фронтекс». Также позитивно оценивается сотрудничество Грузии с «Европолом», расширение сети полицейских атташе в странах-членах Евросоюза.
Также очень важно, что Еврокомиссия позитивно оценивает действенные мероприятия, проведенные правительством Грузии на фоне кризиса COVID-19, в том числе, закрытие границ и объявление чрезвычайного положения. В отчете отмечается возвращение министерством иностранных дел находящихся за границей граждан. Подчеркнуто, что более 13 тысяч граждан вернулись на родину организовано и поэтапно», - сказал Залкалиани.
Россиянин признан виновным в одной из крупнейших утечек данных в США
Он взломал LinkedIn, Dropbox и Formspring
Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы.
Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.
Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. За это ему грозят десятки лет тюрьмы - в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 366
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 366.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли три человека, в Краснодарском и Ставропольском краях – по двое, в Кабардино-Балкарии – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 860 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 79 человека:
- Ставропольский край +79 (6054 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 65 (6654)
- Дагестан + 48 (8422)
- Кабардино-Балкария + 43 (5520)
- Калмыкия + 34 (2107)
- Карачаево-Черкесия + 29 (4017)
- Ингушетия + 27 (3280)
- Адыгея + 19 (2224)
- Северная Осетия + 15 (4224)
- Чечня + 7 (1821)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 44 267 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 11 июля, выявлено уже 720 547 человек с коронавирусом, передает «Кавказ.Реалии».
- Ставропольский край последнюю неделю лидирует по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Трамп рассказал о кибератаке США против российской фабрики троллей в 2018 году
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против располагающегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post. О факте атаки сообщалось и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали ее.
В США считают, что Агентство интернет-исследований - известное так же как фабрика троллей - причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018. По утверждению Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о готовящихся манипуляциях со стороны России, но ничего не предпринял.
По словам Трампа, США удалось остановить вмешательство с помощью атаки.
В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что США отключила от интернета офис фабрики троллей в день проведения промежуточных выборов. «Федеральное агентство новостей», которое связывают с фабрикой, позднее подтвердило факт атаки, назвав ее безуспешной.
- Трамп так же заявил, что более жестко противостоит России, чем его предшественник, указав, что при нем США стала крупнейшей нефтедобывающей страной в мире, а Вашингтон начал поставки летального оружия на Украину. Кроме того, он напомнил, что США является главным противником строительства газопровода «Северный поток-2» в Германию.
В Армении 489 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 710
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 489, в общем составив 31 392.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 710 и сейчас составляет 19 419.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 559.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 180 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 234, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 133 104 (1 888 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Генерал Джони Татунашвили стал новым главой Генштаба Сил обороны Грузии
Новым главой Генштаба Сил обороны Грузии стал бригадный генерал Джони Татунашвили – соответствующий приказ подписал министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. До последнего времени Татунашвили был командующим Западного командования СО Грузии.
Джони Татунашвили в вооруженных силах Грузии служит с 1993 года. Его военная карьера началась с военной академии, где он учился до 1997 года. В 2001-2002 годах он занимал должность начальника Службы оперативной и боевой подготовки сил особого назначения батальона «Командос», а в 2003-2005 году был офицером по оперативной и боевой подготовке батальона поддержки бригады специального назначения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2005-2008 годах занимал должность командира 1-го пехотного батальона I пехотной бригады, а затем начальника штаба I пехотной бригады. Начальником штаба Сухопутных войск был назначен в 2008 году. В 2015-2016 годах служил командиром V пехотной бригады. Заместителем командующего Западного командования был назначен в 2017 году. Татунашвили участвовал в миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Афганистане.
В Грузии за сутки восемь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов
За последние сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 11 июля в стране лабораторно подтвержден 981 случай инфицирования коронавирусом.
Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В настоящее время все военнослужащие помещены в Военный госпиталь Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 851.
- В карантине остается 4 851 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 231.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 11 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 142,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 147,2 тысячи.
Посольство Грузии направило Киеву ноту протеста в связи с заявлением Саакашвили
Грузинская сторона направила в МИД Украины ноту протеста в связи с заявлением экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Украине.
9 июля на своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.
«Подобные провокационные шаги наносят ущерб дружественным, стратегическим отношениям двух стран», - сказано в сообщении, распространенном по итогам встречи временного поверенного в делах посольства Грузии в Киеве Давида Бочоришвили с замглавы МИД Украины Василием Боднарем.
По информации посольства, в ходе переговоров «стороны выразили готовность укреплять сотрудничество» и двусторонние отношения.
Накануне, 10 июля, из-за заявления Саакашвили посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство назвало действия экс-президента «нарушением грузинского законодательства», отметив, что они «наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
В Ингушетии отказались заводить дело о «женском обрезании» ребенку
В Ингушетии следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки в клинике «Айболит», где провели «женское обрезание» девятилетней девочке. Следствие объяснило отказ «отсутствием события преступления». Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на проект «Правовая инициатива», который представляет интересы матери девочки.
Юристы сообщили, что постановление было вынесено спустя почти два месяца после обращения, вместо положенных 30 дней. Из текста документа следует, что следователем была проверена работа клиники только в 2020 году, предыдущие годы работы не были проверены. Юристы намерены обжаловать это решение.
В клинике информацию о том, что там проводят калечащие операции на женских половых органах, в разговоре с корреспондентом «Кавказ.Реалии» назвали «бредом».
- В мае 2020 года следственное управление СКР по Ингушетии направило обращение с просьбой проверить лечебно-диагностический центр ООО «Айболит», где была проведена калечащая операция в июне 2019 года.
- Об этой операции стало известно в мае 2020 года. О ней сообщила представительница семьи девочки, которая утверждала, что ребенка в клинику тайком от матери привели отец и мачеха.
- В июне Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев подтвердил, что получил заявление от матери пострадавшей и планирует принять меры.
В центре Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Взрыв газа предотвращен в многоквартирном доме в центре Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, сегодня, 10 июля, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в одном из домов в районе Сабуртало.
В целях безопасности подача газа корпусу была временно прекращена. Прибывшие на место сотрудники службы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» обнаружили утечку в закрытой квартире, где проводился ремонт. По данным компании, при осмотре квартиры, где проводится ремонт, было установлено, газопровод был установлен с нарушением технических норм – на расстоянии 15 метров была протянута так называемая резиновая газовая труба, которая была перерезана в одном месте, откуда и происходила утечка газа.
«По данным специалистов, концентрация газа могла вызвать мощный взрыв. С большой вероятностью он привел бы к повреждению жилого корпуса. Могли быть и жертвы», - говорится в сообщении.
Газораспределительная компания снова призывала абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа, передает агентство «Новости-Грузия».
Сербия и Косово возобновили переговоры о взаимоотношениях
Прекращение конфликта между двумя балканскими странами позволило бы каждой из них претендовать на членство в ЕСй
Сегодня, 10 июля, состоялись переговоры президента Сербии и премьер-министра Косова - при участии президента Франции, канцлера Германии и высокопоставленных представителей властей Евросоюза. Встреча прошла в формате видеоконференции.
Диалог между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдулой Хоти возобновился после 18-месячного перерыва. Президент Косова Хашим Тачи не смог участвовать в переговорах 10 июля, поскольку против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях.
Как сообщает Международное французское радио, в переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак. Решение конфликта между двумя балканскими странами могло бы открыть каждой из них дорогу к членству в Европейском союзе, считают в Париже.
Главным препятствием на пути к соглашению между двумя государствами остаётся нежелание Сербии признать независимость Косова, провозглашенную косовскими властями в 2008 году. С тех пор Косово признано уже более чем ста государствами мира. Среди признавших - 22 из 27 государств Европейского союза.
В то же время два постоянных члена Совета безопасности ООН, Китай и Россия, не признают государственный суверенитет Косова.
Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля
Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Полеты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек. Граждане других государств прибывающие в Россию, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделан ими не позднее чем за трое суток до прилета. Россияне могут сдать анализ уже по прибытии. Если тесты окажутся отрицательными, то садиться на двухнедельный карантин не нужно.
Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте «Аэрофлота» – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая – в том случае, если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 10 граждан - диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, передаёт агентство “Анадолу”. До этого решение здание использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.
Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.
В 1935 году Ататюрк, строивший светское государство, превратил мечеть в музей. Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора и планирует поступить в зависимости от него.
МИД Грузии снова вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова снова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства, – пишет «Новости-Грузия».
Накануне Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, что будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.
В МИД считают, что действия Саакашвили «являются нарушением грузинского законодательства и наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
«На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», – говорится в заявлении МИД, распространенном по итогам встречи с Долговым.
Как заявил посол Украины, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси.
Кроме того, ранее заявление Саакашвили по телефону обсудили главы МИД Грузии и Украины. Как отмечается, глава МИД Украины выразил обеспокоенность в связи со случившимся и обещал разобраться в произошедшем.
Месяц назад Игоря Долгова уже вызывали в МИД Грузии для объяснений. Тогда Саакашвили опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что «не собирается смотреть на уничтожение Грузии», а сам на выборах будет «на передовой».
Игорь Долгов тогда сказал, что Саакашвили не является официальным лицом в Украине.
- Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили «ошибочной».
Незаконное возведение ограждений и задержания людей – в Тбилиси обсудили доклад СГБ
В грузинском парламенте обсудили доклад Службы Госбезопасности за 2019 год. Документ представил замглавы ведомства Александр Ходжеванишвили.
Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, в документе говорится о незаконном возведении ограждений и задержаниях людей.
«В течение прошлого года оккупационными силами и де-факто режимами целенаправленно осуществлялось возведение искусственных барьеров и ограничение права на свободу передвижения для местных жителей. Факты т.н. бордеризации фиксировались на различных участках оккупационной линии», – заявил он.
Ходжеванишвили отметил, что близ села Чорчана Хашурского муниципалитета оккупационные силы разместили тяжёлую технику и прибегали к провокациям.
«Данный вопрос, при активном участии наших партнёров и международных организаций, был обсуждён на высшем международном уровне», – сказал замглавы СГБ Грузии.
Ходжеванишвили затронул и события 20-21 июня прошлого года. «Неподчинение правоохранительным органам и неконтролируемая ситуация является важным вызовом для государственности. Подобные действия могут быть незамедлительно использованы спецслужбами иностранных государств для активизации более острых, необратимых процессов», - заявил он.
На обсуждении доклада не присутствовала парламентская оппозиция. Представитель СГБ же заявил, что ведомство не вмешивается в политические процессы.
Песков: в Кремле не намерены смотреть документальный фильм о преследовании геев в Чечне
В Кремле не намерены смотреть вышедший накануне на телеканале HBO документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню" о положении ЛГТБ-сообщества в республике. Об этом 10 июля заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы считаете, что Кремлю нужно все бросить и знакомиться на HBO с сериалом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других, более важных дел. Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов", - заявил Песков.
- Мировая премьера документального фильма Welcome to Chechnya состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. Авторы материала - американский документалист Дэвид Франс и его московский коллега Аскольд Куров.
- В ноябре 2019 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу россиянина Максима Лапунова, рассказавшего о пытках в подвале отдела полиции Грозного в связи с гомосексуальной ориентацией.
- В 2019 году уроженка Грозного, 22-летняя Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за её сексуальной ориентации и отказа от ислама.
- По сведениям исполнительного директора программ "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, в Чечне распространена практика изгнания джиннов из геев и лесбиянок.
Де-факто границу по реке Ингури вновь откроют для жителей Абхазии
С 13 по 17 июля власти самопровозглашенной республики Абхазия вновь откроют де-факто границу по реке Ингури. Как сообщили в пресс-службе абхазской Службы госбезопасности, пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 по 19:00 часов местного времени.
«Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов: паспорт гражданина Абхазии, удостоверяющий личность за пределами республики, общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии (образца 2016 года), вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Абхазии, справка форма № 9, выданная органами МВД Абхазии, для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении», - сказано в сообщении.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения COVID-19. В мае и июне её уже открывали для граждан, лечившихся в грузинских клиниках.
- Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут. «Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.
Четыре обезьяны сбежали из Сухумского питомника
Две обезьяны из четырех, сбежавших из вольера Сухумского питомника, уже возвращены обратно. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Зураб Миквабия. Два других примата пока бегают по территории НИИ.
Информация о том, что по крышам домов близ института бегают беспризорные обезьянки, появилась на страницах пользователей соцсети Facebook.
Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям
«Утро началось очень необычно. Около 6:30, решив спуститься в город для прогулки по набережной, у правительственного гаража я увидел группу охранников, живо жестикулирующих и смеющихся. Через секунду передо мной предстал молоденький павиан анубис, гордо поглядывающий на прохожих с крыши боксов. Оказывается, три дня назад из ИЭПиТа сбежали четыре обезьяны, одной из которых и оказался означенный возмутитель спокойствия. Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо - приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в ИЭПиТ. Ранее отловили еще одного, соответственно, осталось двое. Надеюсь, это шоу «В мире животных» завершится благополучно. Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям. Позвоните, куда следует, приедет снайпер с капсулой снотворного и все сделает как надо», – написал на своей странице в Facebook Николай Медвенский.
Случаи побегов приматов из вольеров были и в прошлом году. Опасности для человека сухумские обезьянки не представляют.
«Наши приматы никогда не нападают, если их не раздражать и не пугать. К сожалению, сбегают обезьянки на волю, когда сотрудники питомника забывают закрыть клетку. Это бывает не часто, но случается», – сказал директор НИИ Зураб Миквабия.
Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала
Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент газеты “Коммерсантъ”. Чиновник подозревается в организации нескольких убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.
Фургал — один из нескольких руководителей регионов-не единороссов. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голов, во втором — больше чем на 40 процентов.
До победы на выборах чиновник был депутатом Госдумы, а до того занимался бизнесом. 9 июля он был задержан на выходе из своего дома. По данным "Коммерсанта", его подозревают в организации убийства двух бизнесменов в Хабаровском крае 2004 и в 2005 годах и в покушении на амурского предпринимателя.
Аслан Бжания посетил совместные учения российских и абхазских военнослужащих
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений российских и абхазских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Бжания заявил, что остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – заявил Бжания.
Москва и Сухуми проводили учения на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в течение нескольких дней. Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия.
В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.
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