Папа Римский: Я думаю о соборе Святой Софии и я очень огорчен

Папа Римский Франциск заявил, что он с болью воспринял решение суда в Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть.

Франциск прокомментировал ситуацию в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане. «Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен», - сказал Франциск, чьи слова стали еще одним подтверждением тому, как эмоционально реагируют в мире на решение турецких властей.

Госсовет Турции (Высший административный суд) огласил вердикт 10-го июля, и президент страны Реджеп Эрдоган, который активно продвигал идею о превращении Айи-Софии в мечеть, сказал, что первые исламские богослужения пройдут там уже 24 июля.

Всемирный совет церквей, который объединяет представителей около 350 христианских церквей из более чем 100 стран, призвал Эрдогана пересмотреть решение. Патриарх Константинопольский Варфоломей I, которого называют духовным лидером всех православных христиан, также выразил сожаление.

Сохранить музейный статус собора призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Айя София, возведенная почти полтора тысячелетия назад, долгое время была христианским храмом, который после завоевания Константинополя османами в 1453 году переделали в мечеть. Музейный статус Святая София получила в первой половине 20 века – по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

В 1985 году Айю-Софию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реджеп Эрдоган утверждает, что здание останется открытым как для мусульман, так и для христиан со всего мира, но, по словам турецкого лидера, Турция имела суверенное право сделать из собора мечеть.