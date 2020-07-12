Азербайджан заявил о двух погибших в бою на границе с Арменией

Два солдата погибли, еще пятеро получили ранения во время боя на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. Сегодня утром, 12 июля, Азербайджан сообщил о 43 обстрелах своих позиций.

«Сегодня днем подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок», - заявило Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению министерства, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла», есть потери с обеих сторон. Минобороны расценило инцидент как попытку армянских войск «совершить наступление с целью захвата позиций на Товузском направлении».

Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Позднее Минобороны распространило сообщение о том, что «атака противника была отбита и он вынужден был отступить, неся потери». «В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения», - процитировал новое сообщение министерства корреспондент «Кавказского узла».