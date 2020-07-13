Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась, увеличилось число погибших. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп впервые за время эпидемии коронавируса появился на публике в защитной маске.

Трамп надел маску при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона, где он встретился с ранеными американскими солдатами и медработниками, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией. «Я никогда не был против масок, я просто считаю, что для всего есть свое время и место», – сказал президент.

СМИ приводят еще одно высказывание Трампа, сделанное в субботу: «Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в ряде случаев только что были на операционном столе, это отличная вещь – надевать маску».

Ранее президент никогда не появлялся в маске на пресс-конференциях, политических митингах и других мероприятиях. Как пишет Associated Press, глава Белого дома высказывался на их счет неоднозначно. Он признавал, что было бы уместным надевать маски в помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Но также, к примеру, обвинял журналистов в том, что они носят маски лишь для того, чтобы выглядеть политкорректными.

Associated Press также приводит высказывания людей из близкого окружения Трампа, не называя их имен. По словам собеседников агентства, Дональд Трамп не любит ходить в маске, полагая, что она создает впечатление слабости. Кроме того, для Трампа важно акцентировать внимание общественности на усилиях по восстановлению экономики в большей степени, чем на мерах предосторожности в связи с эпидемией.

По числу заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 США находятся на первом месте в мире. В субботу в стране был зарегистрирован новый рекорд числа заболевших за сутки – 66 528 человек. Всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – свыше 3 миллионов 247 тысяч. Умерли более 134 тысяч человек.