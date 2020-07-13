За сутки в Армении выявили 182 новых случая коронавируса, скончались 8 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 182, в общем составив 32151.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 232 и сейчас составляет 19865.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек: четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 59-ти до 83 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 573.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 183 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11530, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 135687 (698 за последние сутки).

Правительство сегодня на внеочередном заседании одобрило продление еще на месяц, до 17:00 12 августа, режима чрезвычайного положения, введенного в стране с 16 марта в связи с эпидемией коронавируса. Отметим, что это уже четвертое продление режима ЧП.