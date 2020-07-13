«Шенгелия должен был понять, что его переход в ЦСКА вызовет такую реакцию»

Переход форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия в московский ЦСКА вызвал неоднозначную реакцию у его болельщиков. Мы расспросили в рубрике «Голоса» пользователей Facebook об их отношении к этому событию.

– Как вы относитесь к переходу Торнике Шенгелия в московский ЦСКА?

Бачо: Во-первых, я бы не стал разделять спорт и политику. Сегодня все политика, впрочем, так было всегда, но сегодня эта тема особенно актуальна. И спорт – политика, и культура. В таких условиях я бы больше подумал на месте Шенгелия, стоит переходить в ЦСКА или нет!? Тем более он не просто рядовой игрок, а капитан сборной. С другой стороны, можно понять, если ему предложили лучшие условия, которые не может предложить ни один местный клуб. Я думаю, что у наших спортсменов сейчас не самые лучшие контракты. Возможно, у него не было других вариантов. В общем, я не знаю, какие сейчас у наших ребят зарплаты, поэтому в этом направлении рассуждать не буду.

Ирина: Я положительно отношусь к переходу Торнике Шенгелия в московский ЦСКА и солидарна со спортивным сообществом. Так как политика и спорт несовместимы. Он должен заниматься своей карьерой, и это никак не касается его патриотизма.

Андрей: Признаюсь честно, что в баскетболе я не особо разбираюсь. Однако эта тема явно вышла за пределы спорта. Думаю, в данном случае речь идет об ответственности человека. Я бы не стал подписывать контракт с клубами страны, считающейся оккупантом. Это просто вопрос патриотизма. Впрочем, не считаю правильным навязывать людям свое мнение, каждый сам должен решать, как ему поступать.

Хатия: Я не осуждаю и не оправдываю поступок Торнике Шенгелия, его переход в ЦСКА. С одной стороны, я понимаю его спортивные амбиции, он заботится о своей карьере, о высотах, которых он, возможно, добьется в команде, в которую перешел. Но, с другой стороны, я, как грузинка и патриот своей страны, болезненно отнеслась к тому, что капитан нашей сборной переходит в российскую команду. Возможно, мне хотелось, чтобы этого не случилось, но в любом случае – это его выбор.

Миша: Этот переход Торнике Шенгелия вызвал в обществе не совсем понятный мне ажиотаж. Вы понимаете, что многие местные спортсмены: баскетболисты, футболисты, регбисты и другие играют за российские клубы. Никто не критиковал их, так почему же так нападают на Торнике Шенгелия? Кроме того, в новом контракте прописано, что он может играть за нашу сборную, а спонсор нашей сборной – российский Внешторгбанк, почему тогда за это не критикуют нашу федерацию? Я бы не переходил в ЦСКА, но не по тем причинам, которые обсуждаются. Но понимаю, что у Шенгелия наверняка был повод для перехода. Желаю ему удачи.

Диана: С одной стороны, можно понять этого человека, поскольку он думает о развитии своей карьеры. Но, с другой стороны, он переходит в команду той страны, у которой с Грузией очень натянутые отношения. Не знаю, стоит ли разделять в данном случае спорт и политику, так как для Грузии это очень болезненная тема. Мне кажется, Торнике должен был понять, что его переход вызовет такую реакцию здесь.