Правительство поучаствует в препродажных подготовках

Правительство Грузии предложило законопроект, который наделяет Комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения расширенными полномочиями. В частности, она сможет получить право запрещать операции с более чем 5% активов компаний, работающих в энергетике и водоснабжении.

В роли автора и инициатора законопроекта выступило правительство, которое обратилось в парламент с просьбой утвердить новые нормы в ускоренном порядке. В пояснительной записке необходимость принятия документа аргументируется заботой о потребителе:

«В связи с тем, что деятельность системного оператора имеет особое значение для обеспечения бесперебойного и надежного снабжения потребителей, а также для развития энергетического потенциала страны, необходимо создание эффективного механизма предварительного регулирования и распоряжения операционными активами».

Законопроект обязывает операторов системы уведомлять Национальную комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов Грузии о планируемых операциях с пятью или более процентами своих активов. Со своей стороны, комиссия обязана в течение трех месяцев рассмотреть полученное уведомление и дать согласие или запретить любые действия в этом вопросе. Основанием для запрета, помимо прочего, может стать снижение качества услуг, предоставляемых оператором системы.

По словам главы комиссии Давида Нармания, изменения особо актуальны в предвыборный период, когда парламент Грузии будет недостаточно работоспособен, поэтому желательно, чтобы решение было принято как можно раньше:

«В энергетическом и газовом секторе работают компании, которые готовы объединиться с более сильными структурами. Этот процесс продолжается. Вот почему нужны правила контролирования этой сферы».

Оппозиция объясняет появление проекта борьбой между бизнес-кланами «Грузинской мечты». В частности, этой версии придерживается глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Законопроект нарушает права собственности, противоречит принципам рыночной экономики и ограничивает свободу бизнеса. Мотивы его принятия, возможно, кроются в довольно скандальном деле о продаже без разрешения правительства 49 процентов акций интернет-провайдера Caucus Online (принадлежавшей Хвиче Макацария) оффшорной компании, поддерживаемой азербайджанским бизнесменом, фигурирующим в деле так называемого панамского досье. Этот законопроект отражает борьбу внутренних правительственных кланов. Цель может быть хорошей, но способы ее достижения очень плохие».

Мнения специалистов разделились. Усиление регулятора призвано обеспечить большую прозрачность при сделках между компаниями энергетической отрасли, заявил Вахтанг Чарая, директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ:

«Давно не было каких-нибудь сделок между участниками этого сегмента рынка, поэтому, думаю, не стоит искать другой подтекст. И я бы не стал утверждать, что этот законопроект направлен на ущемление чьих-то интересов путем излишних запретов. Он призван обеспечить большую прозрачность при сделках такого рода. Регулятор должен заранее знать об участниках сделки и не пострадают ли при этом интересы нас с вами, т.е. конечного потребителя».

Делегирование широких полномочий регулятору может стать дополнительным рычагом в деле усиления давления на бизнес, сказал финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили.

«Как правило, регуляторы постоянно перестраховываются. Концентрация большей власти в руках комиссии создает опасность того, что регулирующий орган будет злоупотреблять своим правом в чьих-то интересах, ограничивая компаниям возможности продажи активов в нужные руки», – подытожил эксперт.

Последнее слово остается за парламентом. Ускоренное рассмотрение законопроекта должно быть завершено до конца текущей недели.