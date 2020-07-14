Обзор грузинской прессы

Партия «Гирчи» вновь в центре внимания правозащитных неправительственных организаций. На этот раз – из-за заявления о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей. Таким образом политическая сила надеется стимулировать явку на выборах,заявил лидер партии Зураб Джапаридзе. В третьем секторе в инициативе «Гирчи» видят попытку подкупа избирателей. В интервью информационному интернет-агентству netgazeti директор НПО «Международное общество за справедливые выборы» (ISFED) Элене Нижарадзе заявила:

«Несмотря на то что в «Гирчи» не указывают прямо, что избиратели должны отдать голос именно им, у людей может возникнуть ощущение, что именно это имеют в виду в партии. То есть избиратель может решить, что, если он хочет получить приз, он должен голосовать за «Гирчи». Инициатива рассчитана на то, чтобы оказать определенное влияние на избирателя – попытку заинтересовать его в финансовом плане. Даже если не говорить о правовой стороне вопроса, это очень плохая практика, когда политическая партия создает такую мотивацию у людей».

В ЦИК Грузии журналистам издания заявили, что их ведомство не занимается вопросами установления фактов подкупа избирателей до начала выборов, пишет netgazeti.

«Абитуриент у которого был обнаружен COVID-19, не сможет принять участие в экзаменах», – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство Аmbebi. Одному из участников Единых национальных экзаменов поставили диагноз – коронавирус 10 июля. В интервью информационному интернет-агентству Ambebi руководитель Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе заявила:

«Этот абитуриент сейчас проходит соответствующее лечение и не сможет принять участие в процессе. Что касается возможности проведения для него повторных экзаменов – к сожалению, у нас нет возможности назначить таковые после завершения основного процесса».

В защиту абитуриента выступают представители студенческого омбудсмена, одна из членов этой структуры Саломе Маисурадзе заявила:

«Мы обращаемся к Минобразования с просьбой создать абитуриенту, инфицированному COVID-19. необходимые условия, чтобы он смог пройти экзамены после выздоровления. Чтобы его труды, в которые были вложены большие суммы, не оказались напрасными».

Между тем врач-инфекционист Александр Гогинава считает, что абитуриенту необязательно ждать завершения лечения. Если пациент находится в стабильном состоянии, то Министерство образования может предоставить закрытое помещение, в котором инфицированный сможет пройти экзамены под наблюдением специалистов, заявил респондент газеты «Резонанси».

В Кубке шести наций в этом году, возможно, встретятся регбисты восьми стран. Два дополнительных места могут выделить для Фиджи и Грузии, пишет информационное интернет-агентство Sportall со ссылкой на Irish Times. Автор статьи Джон О'Салливан утверждает, что World Rugby (Международный совет регби) примет соответствующее решение уже на этой неделе:

«Грузинские и фиджийские регбисты играют во Франции и Великобритании, что может облегчить участие спортсменов этих двух стран в турнире, сводя к минимуму поездки и сопутствующие ограничения. Грузии победила во всех пяти матчах на чемпионате Европы по регби 2019 года, в том числе против Румынии и России. Все чаще звучат призывы дать возможность Грузии присоединиться к главному европейскому турниру, Кубку шести наций».

По традиции в этом соревновании принимают участие Ирландия, Англия, Шотландия, Уэльс, Франция и Италия, продолжает автор статьи, в этом году финал турнира состоится 5 декабря.