Минобороны Армении сообщило о гибели двух солдат-срочников

Центризбирком Беларуси 14 июля рассматривает регистрацию кандидатов на президентский пост. Шестые по счету выборы пройдут в стране 9 августа.

Виктору Бабарико, экс-главе "Белгазпромбанка", отказано. ЦИК посчитал, что есть основания отказать ввиду несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе. Кроме того, в работе по его продвижению участвовала иностранная организация, посчитал Центризбирком на основе письма КГК.

В письме Комитета госконтроля говорилось о том, что Виктор Бабарико руководил преступной группой, "отмывавшей деньги". Несмотря на то, что вина Бабарико не доказана и судебный процесс еще не начался, ЦИК посчитал это существенным.

Валерию Цепкало, основателю Парка высоких технологий, также отказано на двух основаниях: он, по мнению ЦИК, не смог собрать нужного количества подписей, а также в документах, сданных в избирательную комиссию, были указаны недостоверные сведения о доходах и имуществе его супруги.

Анна Канопацкая, бывший член палаты представителей парламента Беларуси, зарегистрирована. Центризбирком не выявил никаких нарушений.

Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду", зарегистрирован.

ЦИК рассматривает остальных претендентов в кандидаты:

Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского,

Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада",

Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси.

Главный оппонент Лукашенко – экс-глава "Белгазпромбанка" меценат Виктор Бабарико – находится под арестом в СИЗО. Он обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Его вместе с сыном задержали в последний день сдачи подписей в избиркомы. В двух их домах прошли обыски. Ранее в Минске обыски прошли в головном офисе "Белгазпромбанка". Комитет госконтроля заявил, что на базе "Белгазпромбанка" действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению "Белгазпромбанком". В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

Несмотря на это, Виктор Бабарико успел сдать в Центральную избирательную комиссию 365 тысяч подписей, действительными были признаны 165 тысяч 744 подписи.

Валерий Цепкало, основатель Парка высоких технологий и бывший помощник президента по вопросам науки, не мог быть зарегистрирован, так как после проверки ЦИК засчитал лишь 75 тысяч подписей – это меньше половины собранных претендентом в кандидаты. Некоторые издания сообщили также о том, что на Цепкало написал заявление в милицию некий гражданин Турции, а в МВД Беларуси заявили, что проводят проверку по фактам "противоправной деятельности" в отношении политика.

Светлана Тихановская – решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Сам Тихановский находится под арестом с 29 мая: когда в результате провокации он был задержан во время пикета его жены Светланы Тихановской. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, а также во вмешательстве в работу избирательных комиссий. С 13 июня Сергей Тихановский находится в карцере.

Избирательную кампанию в Беларуси называют самой жесткой за все время. С момента ее объявления в стране на мирных протестах, а также во время пикетов по сбору подписей были задержаны не менее 703 человек, из которых 129 были приговорены к административному аресту, а 252 – оштрафованы.​ Об этом говорится в отчете Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна".

Число политзаключенных достигло 24 человек.

По мнению наблюдателей, предвыборная кампания не соответствует международным стандартам честных демократических выборов, основанных на принципах равной политической борьбы.​

Сейчас кандидаты в президенты могут начать агитацию. Досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Не позднее 19 августа Центризбирком подведет итоги выборов. Если будет необходимость во втором туре, он пройдет не позднее 23 августа.