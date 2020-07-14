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Минобороны Армении сообщило о гибели двух солдат-срочников
На северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы от огня ВС Азербайджана смертельные ранения получили призывники – младший сержант Габриелян Смбат Геворкович и младший сержант Матевосян Гриша Ваганович. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Ранее сегодня, 14 июля, Минобороны Армении сообщило о гибели двух армянских офицеров - майора Гаруша Вемировича Амбарцумяна и капитана Соса Пайлаковича Элбакяна.
«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
- Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь, сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Трое российских военных ранены при подрыве фугаса в Сирии
В Сирии сегодня, 14 июля, при подрыве фугаса в провинции Идлиб были ранены трое российских солдат, участвовавших в совместном патруле с турецкими военными. Об этом сообщает «Интерфакс" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Сообщается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, они были легко ранены. Солдат доставили на авиабазу Хмеймим. При подрыве также пострадал экипаж турецкого бронеавтомобиля. Патрулирование временно прекращено. Российские и турецкие военные, а также сирийские органами безопасности выясняют, кто из боевиков мог быть причастен к нападению.
Российские и турецкие военные патрулируют трассу М-4, которая соединяет порт Латакия с границей Ирака, с марта этого года. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. С начала патрулирования пострадал уже 20-ый совместный патруль.
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии – последней к западу от Евфрата территории, контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, – сейчас по большей части соблюдается режим перемирия, о котором, после нескольких недель кровопролитных боев, в которых участвовала и турецкая армия, договорились 6 марта в Москве Путин и Эрдоган. Россия в сирийском конфликте выступает союзником Асада, а Турция поддерживает его противников. Некоторые группировки оппозиции, в частности джихадисты из признанной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили, что не признают договоренностей России и Турции.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции бы взят у 50 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Сегодня, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Югоосетинские власти передали Москве гражданина Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что передали представителям российских правоохранительных органов гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве.
«В августе 2019 года при попытке незаконного пересечения югоосетино-грузинской государственной границы на синагурском направлении задержан гражданин Грузии Рохвадзе Кахабер Тамазиевич, 1976 г.р. В ходе разбирательства по данному факту установлено, что Рохвадзе К.Т. находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за совершение преступления по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). С целью избежать уголовной ответственности, фигурант планировал скрыться в Грузии. После проведения необходимых процессуальных действий задержанный Рохвадзе К.Т. установленным порядком экстрадирован в Российскую Федерацию и передан представителям российских правоохранительных органов», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
В ведомстве заявили, что помощь гражданину Грузии в пересечении де-факто границы оказывал житель села Синагури, которому объявлено официальное предостережение о недопустимости действий. В КГБ не уточняют, как гражданин Грузии попал в село Синагури из России.
Палата представителей Ливии просит Египет вмешаться в военный конфликт
Палата представителей Ливии обратилась к Египту с просьбой вмешаться в ливийский конфликт для сохранения безопасности в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Палаты представителей. Этот орган поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. "Наше противостояние захватчикам сохраняет суверенитет и единство Ливии", – написано в документе.
В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии Триполи контролирует Правительство национального согласия. Его признают ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция.
Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.
Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.
Более года Ливийской национальной армии пыталась получить контроль над Триполи, однако в начале июня отряды Хафтара после ряда поражений покинули окрестности ливийской столицы.
В Шекветили открывается для посетителей дендрологический парк Иванишвили
С 15 июля в черноморском поселке Шекветили в Гурии открывается для посетителей дендрологический парк, принадлежащий миллиардеру и лидеру правящей партии Бидзине Иванишвили.
Парк откроется в среду, в полдень, и будет работать пять дней в неделю, кроме понедельница и пятницы, – сообщили в мэрии Озургети и партии «Грузинская мечта».
«С завтрашнего дня ежедневно, кроме понедельника и пятницы, дендрологический парк ждет гостей. Конечно же, как уже говорилось ранее, вход в парк бесплатный», – заявили журналистам в мэрии Озургети.
«Новости-Грузия» пишет, что главной достопримечательностью дендрологического парка являются деревья, которые Иванишвили в последние годы собирал по всей стране и привозил из-за границы. Также в парке есть бамбуковая роща, тропинки для гольф-картов, лужайки с дикими оленями и большой искусственный водоем. В парке обитает 58 видов птиц, в том числе розовые фламинго и разнообразные попугаи.
Пристрастие Иванишвили к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток и насмешек в соцсетях.
Вместе с тем, в тех местах, где из-за транспортировки предназначенных для парка экспонатов были повреждены другие деревья, ограничивалось движение поездов, автомобилей и нарушалось электроснабжение, проходили акции протеста.
Оппозиция неоднократно обвиняла миллиардера в том, что дорога для транспортировки гигантских деревьев строилась за государственный счет.
Сам Иванишвили считает, что благодаря его проектам дендрологических парков в Грузии было создано сотни рабочих мест. Иванишвили также заявлял, что для осуществления проекта строительства парков в Шекветили и Цвермагала он тратит колоссальные деньги, которые не стоят этого дела, однако он готов закрыть на это глаза ради блага населения.
Навальный вызван на допрос по новому уголовному делу
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос по уголовному делу о клевете. Повестка была вручена ему во вторник, на выходе из его дома. Об этом он рассказал в своём инстаграме.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.
Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёром Василием Лановым принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.
В своих соцсетях Навальный заявил, что люди на записи — “позор страны” и “предатели”.
В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. Как заявил Ремесло в интервью “Медузе”, дело было возбуждено именно по его заявлению.
В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”.
По вменённой статье оппозиционеру грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.
В Баку сообщили о тяжёлых боях на границе и гибели высокопоставленных военных
Тяжелые бои продолжаются в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, – сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы. Он подтвердил гибель 11 офицеров и военнослужащих в ходе трехдневных боёв на границе.
«В настоящее время продолжаются тяжелые бои в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. К сожалению, наша армия также понесла потери, есть раненые», – сказал Дяргахлы на брифинге в зоне боевых действий.
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров.
«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», – сказал Велиев на брифинге.
Агентство Trend сообщает, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района был убит мирный житель.
Армянская сторона подтвердила гибель двух военнослужащих. «Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Она также сообщила, что гражданская инфраструктура города Берд подверглись атакам со стороны ВС Азербайджана с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- В Ереване заявили, что военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена.
- Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.
Бибилов об инициативе Прилепина: Я двумя руками «ЗА»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поддержал инициативу партии «За правду» о присоединении к России.
«Я отношусь с пониманием к заявлению Захара Прилепина, который является настоящим патриотом российского государства. Мы осетины тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной. Ведь в 1774 году Осетия вошла в состав Российской Империи. Я бы благодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия, и двумя руками «ЗА» вхождение в состав России, и как президент, и как осетин», – сказал югоосетинский лидер в интервью агентству «Рес».
По словам Бибилова, Южная Осетия с 1989 года стоит на пути воссоединения с Северной Осетией и вхождения в состав России.
«Более того, свое стремление народ показал и на референдумах, чтобы, во-первых, остаться в составе Советского союза, пока он существовал, и, во-вторых – быть в составе Российской Федерации. Мы боролись за независимость от Грузии, а стремление югоосетинского народа всегда было направлено на вхождение в состав России и на объединение народа Осетии. Кроме того, именно за вхождение в состав России, как основу моей платформы и голосовал югоосетинский народ на последних выборах главы государства. Спасибо Захару Прилепину за понимание желания осетинского народа», – отметил Бибилов.
Михаил Саакашвили: «У меня большие планы и по Украине, и по Грузии»
У меня большие планы и по Украине, и по Грузии, – пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило», - говорит Саакашвили.
По словам политика, он рождён для побед. «Но и Украина, и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. My way is Misha’s way and we gonna win! [Мой путь – путь Миши и мы победим]», - пишет Саакашвили.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.
- Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что «ни на секунду» не признает законность ситуации в стране. Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления политика. Позже Саакашвили добавил, что «убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа».
Минздрав Монголии подтвердил смерть от бубонной чумы 15-летнего подростка
Минздрав Монголии утром 14 июля подтвердил смерть 15-летнего подростка от бубонной чумы: предположительно, юноша заразился от дикого сурка, употребив его мясо в пищу или разделав зараженное животное. Подросток жил в селе Тугруг в регионе Гоби-Алтай на юго-западе Монголии. В соседней с этим регионом области Ховд также было зафиксировано минимум два случая бубонной чумы, которую люди подхватили от сурков. Однако там больным повезло больше: их удалось вылечить.
"Анализы подтвердили, что он умер от чумы сурка", – подтвердили представители Министерства здравоохранения Монголии.
Пятнадцать человек из первого круга контактов подростка и 11 человек его контактов второго уровня были отправлены в карантин, первой группе были превентивно выписаны антибиотики. О больных среди людей в карантине в Тугруге пока не сообщалось. Однако, чтобы сдержать распространение болезни, в шести районах региона Гоби-Алтай минимум на шесть дней карантина был введен комендантский час.
Минздрав Монголии еще раз предупредил всех жителей страны, что смертность от бубонной чумы сегодня оценивается в 4,9%, что делает ее "смертельным и очень опасным заболеванием".
"Запрещается трогать сурков, есть мясо сурка или охотиться, – еще раз подчеркнули представители ведомства. – Предупреждаем: нельзя есть мясо сурка: будет очень жаль, если заболевший человек не сможет вовремя получить медицинскую помощь и умрет по дороге в больницу".
Власти российской Тувы ранее также попросили жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, "проявить бдительность" из-за вспышки бубонной чумы: воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо, а также мясо крысы и верблюда. Кроме того, людям настоятельно советуют по возможности защищать себя от укусов насекомых: эта рекомендация связана с тем, что частым переносчиком бубонной чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов.
Власти Алтайского края из-за вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае также запретили в регионе охоту на сурков и начали патрулировать приграничные территории. О случаях бубонной чумы на территории России пока ничего не сообщалось.
Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не зарегистрированы кандидатами в президенты Беларуси
Центризбирком Беларуси 14 июля рассматривает регистрацию кандидатов на президентский пост. Шестые по счету выборы пройдут в стране 9 августа.
Виктору Бабарико, экс-главе "Белгазпромбанка", отказано. ЦИК посчитал, что есть основания отказать ввиду несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе. Кроме того, в работе по его продвижению участвовала иностранная организация, посчитал Центризбирком на основе письма КГК.
В письме Комитета госконтроля говорилось о том, что Виктор Бабарико руководил преступной группой, "отмывавшей деньги". Несмотря на то, что вина Бабарико не доказана и судебный процесс еще не начался, ЦИК посчитал это существенным.
Валерию Цепкало, основателю Парка высоких технологий, также отказано на двух основаниях: он, по мнению ЦИК, не смог собрать нужного количества подписей, а также в документах, сданных в избирательную комиссию, были указаны недостоверные сведения о доходах и имуществе его супруги.
Анна Канопацкая, бывший член палаты представителей парламента Беларуси, зарегистрирована. Центризбирком не выявил никаких нарушений.
Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду", зарегистрирован.
ЦИК рассматривает остальных претендентов в кандидаты:
- Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского,
- Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада",
- Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси.
Главный оппонент Лукашенко – экс-глава "Белгазпромбанка" меценат Виктор Бабарико – находится под арестом в СИЗО. Он обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Его вместе с сыном задержали в последний день сдачи подписей в избиркомы. В двух их домах прошли обыски. Ранее в Минске обыски прошли в головном офисе "Белгазпромбанка". Комитет госконтроля заявил, что на базе "Белгазпромбанка" действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению "Белгазпромбанком". В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.
Несмотря на это, Виктор Бабарико успел сдать в Центральную избирательную комиссию 365 тысяч подписей, действительными были признаны 165 тысяч 744 подписи.
Валерий Цепкало, основатель Парка высоких технологий и бывший помощник президента по вопросам науки, не мог быть зарегистрирован, так как после проверки ЦИК засчитал лишь 75 тысяч подписей – это меньше половины собранных претендентом в кандидаты. Некоторые издания сообщили также о том, что на Цепкало написал заявление в милицию некий гражданин Турции, а в МВД Беларуси заявили, что проводят проверку по фактам "противоправной деятельности" в отношении политика.
Светлана Тихановская – решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Сам Тихановский находится под арестом с 29 мая: когда в результате провокации он был задержан во время пикета его жены Светланы Тихановской. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, а также во вмешательстве в работу избирательных комиссий. С 13 июня Сергей Тихановский находится в карцере.
Избирательную кампанию в Беларуси называют самой жесткой за все время. С момента ее объявления в стране на мирных протестах, а также во время пикетов по сбору подписей были задержаны не менее 703 человек, из которых 129 были приговорены к административному аресту, а 252 – оштрафованы. Об этом говорится в отчете Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна".
Число политзаключенных достигло 24 человек.
По мнению наблюдателей, предвыборная кампания не соответствует международным стандартам честных демократических выборов, основанных на принципах равной политической борьбы.
Сейчас кандидаты в президенты могут начать агитацию. Досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Не позднее 19 августа Центризбирком подведет итоги выборов. Если будет необходимость во втором туре, он пройдет не позднее 23 августа.
За сутки в Армении выявлено 339 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 339, в общем составив 32490.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 864 и сейчас составляет 20729.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 581.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 184 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10996, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 136802 (1115 за последние сутки).
«Приоритетная задача» - абхазский МИД о подписании с Тбилиси договора о невозобновлении войны
В Сухуми продолжается дискуссия, спровоцированная «планом Прилепина» - инициативой о присоединении к России самопровозглашенных республик, в том числе Абхазии; а также заявлениями абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания 3 июля сказал, что «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».
В абхазском МИД заявили, что отношения с Тбилиси «характеризуются жестким антагонизмом, периодически принимавшим формы открытого вооруженного противостояния». В ведомстве указывают, что Абхазия не представлена в крупнейших международных организациях, а единственным действующим международным форматом, в работе которого участвуют представители Сухуми, остаются Женевские дискуссии.
«При этом, многие общественно-политические деятели Абхазии относятся к данному международному формату скептически, ссылаясь на то, что в нем не наблюдается существенных подвижек. Однако основной задачей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье является поиск компромиссных решений для последующего подписания договора между Республикой Абхазия и Республикой Грузия о международных гарантиях неприменения силы в отношении друг друга. Обеспечение безопасности наших граждан – задача №1, и мы действуем, руководствуясь именно этим постулатом. Вряд ли эти прописные истины необходимо доказывать внутри страны», - сказано в заявлении.
В Сухуми вновь указали на необходимость подписания с Тбилиси договора о невозобновлении боевых действий.
«Подписание с Грузией договора, исключающего возобновление боевых действий, гарантом исполнения которого выступят авторитетные международные организации, является приоритетной задачей внешней политики Республики Абхазия на этом историческом этапе. Президент Республики Абхазия четко отразил эти тезисы в ходе пресс-конференций, имевших место в последнее время. В дальнейшем Президент также намерен твердо придерживаться этих принципов для отстаивания интересов Республики Абхазия на любых международных площадках. Исходим из того, что Республика Абхазия является суверенным независимым государством, чей политический статус закреплен Конституцией и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах. При этом придерживаемся принципа открытости и готовности выстраивать полноценные и равноправные взаимоотношения со всеми заинтересованными партнерами, разделяющими подобные подходы и проявляющими уважение к суверенитету Абхазии», - говорится в заявлении МИД.
- Идею о присоединении к России Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья озвучила партия «За правду» Захара Прилепина. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе.
- «За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания ранее заявлял, что Грузия должна озвучить обязательство о невозобновлении боевых действий, а также говорил о желании задействовать с Тбилиси новую переговорную площадку.
«Украина отгребает»: Кулеба отреагировал на заявления Саакашвили о Грузии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в МИД Грузии прокомментировал высказывания Михаила Саакашвили, которые провоцируют скандалы. Об этом пишет НВ.
В ходе брифинга Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.
По его словам, Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений.
«Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины», – подчеркнул Кулеба.
- Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что «ни на секунду» не признает законность ситуации в стране. Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления политика. Позже Саакашвили добавил, что «убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа».
В июне смертность в Москве превысила прошлогоднюю на 41%
В июне смертность в Москве на 41 процент превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентов случаях коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти. Об этом свидетельствуют данные столичного Департамента здравоохранения.
Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей. В июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали около девяти с половиной тысяч человек.
COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти значится в 3 408 случаях. Это на треть меньше, чем в мае, говорится в сообщении московского департамента здравоохранения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12 процентов. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция. По данным Росстата, непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, умерли 7444 человека.
Российские официальные данные о смертности от COVID-19 вызвали вопросы прессы и экспертов – они существенно ниже, чем в подавляющем большинстве стран мира. Ряд изданий, проанализировав опубликованную статистику о смертности в Москве в апреле, обнаружили, что 70 процентов смертельных случаев в результате заражения коронавирусом не отражены в официальных сводках. После этого российские власти объяснили, что в статистику смертности включаются только те случаи, когда коронавирусная инфекция признана главной причиной смерти пациента.
Статистика федерального штаба по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом.
Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня», – сказала она.
«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства», – отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал их к проведению прямых переговоров и разрядке напряженности на границы. Соответствующее сообщение Боррель разместил в понедельник на своей странице в Twitter.
«Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», - написал Боррель.
Ранее в своем заявлении по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией ЕС призвал обе стороны «прекратить вооруженные столкновения, воздерживаться от воинственной риторики и предпринять немедленные действия для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений, на армяно-азербайджанской международной границе, которые, как сообщается, привели к гибели людей», - говорится в распространенном заявлении.
Дюжаррик отметил, что глава ООН «настоятельно призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также призывает все заинтересованные стороны принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации и воздерживаться от провокационной риторики».
«Генсекретарь принял к сведению заявление, сделанное сегодня сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и вновь заявляет о своей полной поддержке их усилий по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования продолжающегося нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - заявил Дюжаррик.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 999
В Грузии за сутки выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране достигло 999.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все новые случаи подтверждены у водителей-международников.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 144. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 870 – за сутки выздоровели еще 13 пациентов.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита «ядерной пятерки»
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео обсудил идею проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В заявлении Госдепартамента говорится о том, что во время телефонного разговора Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили "проведение в ближайшем будущем саммита пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН в ознаменование 75-летия создания ООН".
Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к проведению саммита так называемой "ядерной пятерки" - России, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании и Франции. По словам президента России, пятерка постоянных членов, стран-основателей ООН должна дать пример для сохранения мира. До сих пор эта идея не получала публичной поддержки в западных столицах.
В заявлении Госдепартамента ничего не говорится об отношении к этой инициативе других постоянных членов Совета Безопасности ООН. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на саммит "Большой Семерки", который должен был состояться в США, однако несколько членов "Семерки" выступили с критикой этой идеи.
Во время телефонного разговора Майка Помпео и Сергея Лаврова, как сообщает Госдепартамент, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан. Майк Помео поднял вопрос о безопасности выборов в Соединенных Штатах.
В Баку сообщили о новом артиллерийском обстреле приграничных сел Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об артиллерийском обстреле подразделениями ВС Армении двух приграничных сел на территории Товузского района республики. Об этом пишет ТАСС.
«Утром 14 июля подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района», - сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, жители села не пострадали.
В Министерстве обороны Армении в свою очередь во вторник утром сообщили о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, ночью армянские ВС наблюдали движение танка азербайджанской армии. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.
«Ночью из позиций армянских ВС наши военнослужащие наблюдали движение танка противника, которое было подавлено огнем. Сейчас на границе ситуация относительно спокойная», - отметила она.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
- Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
В Тбилиси обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что стороны смогут избежать дальнейшего обострения ситуации. «Мир и безопасность в нашем регионе важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств - Азербайджана и Армении», – сказано в официальном заявлении президента.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Глава грузинского МИД отметил, что важно разрядить обстановку на месте, остановить действия вооруженного характера и обеспечить мир.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы
Корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Победители будут награждены 19 ноября 2020 года на ежегодном благотворительном вечере КЗЖ, который будет проходить под председательством Патрика Гаспара, президента Фонда «Открытое общество», и будет вестись заслуженным радио- и тележурналистом Лестером Холтом.
Из-за ограничений по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, гала-концерт этого года будет виртуальным, с видео-биографиями журналистов, захватывающими историями о свободе прессы, презентациями и выступлениями, которые будут транслироваться онлайн и рассылаться по всему миру.
Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Первым почетным председателем комитета, образованного в 1981 году, был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
Паата Имнадзе опроверг версию о том, что комары могут стать переносчиками коронавируса
«Комары не являются переносчиками коронавирусной инфекции», - заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ) Паата Имнадзе, отвечая на вопросы в онлайн включении на Facebook.
Специалист опроверг предположение, что укусившие зараженного человека комары могут стать переносчиками коронавирусной инфекции. «Нет, не могут, успокойтесь, это капельная инфекция. Появились мнения и о том, что инфекция передается по воздуху. По крайней мере, комары действительно не являются распространителями коронавируса», - сказал Имнадзе.
Он также ответил на вопрос, насколько эффективной можно считать создаваемую вакцину от коронавируса, если, согласно новым данным, коронавирусная инфекция не оставляет иммунитет. Имнадзе считает, что это спорный вопрос.
«Здесь речь идет о титре антител, есть данные, что эти антитела могут исчезнуть через 2-3 месяца, но это иммунитет не только на антитела, это иммунитет и так называемой памяти Т-лимфоцитов, когда организм заново встречается с тем же антигеном и Т-лимфоциты производят в этом случае антитела. В связи с этим сейчас ведется большое исследование, насколько это сохраняется в памяти Т-лимфоцитов. Так что эти вопросы не безнадежны и вакцина может хорошо подействовать», - сказал Имнадзе.
- В Грузии с начала пандемии до сегодняшнего дня число зараженных коронавирусом составило 995. Выздоровели 857 человек. Скончались 15 человек. Вместе с тем 31 гражданин Грузии, в том числе 28 военных, доставлены на лечение из других стран. В карантине находятся 5 001 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 219.
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. «Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела – никаких новых деталей не раскрыто», – сказал Павлов.
По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который «был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны». Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, «анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки».
- В поддержку Сафронова выступил профсоюз журналистов и работников СМИ: «Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества». Открытое письмо подписали больше ста человек.
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признает. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – «Новая газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Медуза», РБК, «Проект», «Медиазона», The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
14 июля из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 36 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
По результатам анализов, завтра, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
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