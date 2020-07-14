Куклы, слишком похожие на людей

Эльфийки, лесные феи, гномы и куртизанки: куклы Ланы Лобиладзе, биохимика по профессии, – создания хоть и сказочные, но выглядящие почти как живые. Почему некоторые боятся этих кукол, как они создаются и почему автору приходится объяснять, что ее куклы не игрушки? «Они для меня как противовес каким-то злым силам», – говорит Лана Лобиладзе, которая искренне не понимает, как ее девочки могут кого-то напугать.

«У меня они лежали одно время в магазине, и там мальчик был, консультант – он страшно их боялся, не мог один оставаться в магазине». Широко раскрытые глаза с огромными, почти вытесняющими белки зрачками, веснушки, аккуратный курносый носик и большие уши: эльфийки, феи и другие обитатели волшебных лесов, созданные Ланой Лобиладзе, при всей своей сказочности все же очень похожи на людей. Пусть необычных, но все-таки людей. «Вначале они были у меня более такие диспропорциональные. Так как-то само по себе получалось, а теперь… Хотя абсолютный натурализм мне не нравится. Все-таки какой-то гротеск должен быть, эта диспропорция, она мне нравится. Правда, последние куклы, они действительно больше похожи на девочек настоящих». Одна из последних настоящих девочек Ланы не похожа на остальных: у нее точеная фигурка, высокие каблуки, серо-розовый пеньюар, под которым скрывается на вид очень даже натуральная грудь и татуировка размером во весь череп, прикрытая объемным париком. При этом эльфийка-куртизанка, как ее называет Лана, – создание, спроектированное по всем инженерным правилам – шарнирная кукла, которая может легко двигать всеми частями тела.

«У нее все абсолютно, как у человека. Она может принимать любые формы. Она танцует, сидит, пляшет. И вот на нее у меня ушло месяца два полных. Я потеряла сон и покой, у меня началась аллергия на гипс – меня всю обсыпало, но я все равно не могла бросить. Это было как наваждение какое-то. Я пока ее не закончила – не успокоилась». Все куклы Ланы сделаны из полимерной глины. Каждую часть тела Лана лепит по отдельности, после чего они отправляются в печь. «Закалившись», глаза-руки-ноги-головы, готовые к сборке, крепятся к туловищу. Когда новая девочка уже готова – ее надо одеть. Часто бывает так, говорит Лана, что эльфийка попадается с характером и носить то, что задумывала для нее создательница, не соглашается. Так было, к примеру, с последней, которая, получив розовый наряд, отказалась его надевать, и Лане пришлось на время отложить работу над ней.

«Если что-то не получается, я просто это откладываю и знаю, что должна буду потом когда-нибудь к этому вернуться. Сейчас, например, я знаю, что, если я сейчас решу над ней работать, – она у меня не пойдет. Должно прийти ее время. Я это почувствую, домыслю для себя какую-то деталь, и эта деталь может стать инспирацией для всего образа, и я возьму и закончу. Но пока нет. Пока не пришло». Кукол хоть и можно отнести к разряду игрушек, но создания Ланы – это история не про детскую игру. Это куклы интерьерные, требующие бережного, «взрослого» отношения, и порой, говорит Лана, ей приходится это объяснять своим потенциальным покупателям. Как и то, почему они стоят дороже кукол, продающихся в маркете за углом.

«Мне это так бывает обидно. Наверное, люди, которые не сталкивались с этим, не знают, что это такое, они не могут адекватно оценить, какой это труд, сколько времени на это нужно, сколько ресурсов. Это глаза, это позвоночник кривой, отсутствие маникюра постоянное…» Иногда, когда феи и эльфийки «съезжают» от Ланы, ей удается проследить их дальнейший путь. И это, говорит она, самое приятное во всем этом – знать, что куклы не надоедают их новым хозяевам: