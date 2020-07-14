Егор Кочиев: «Грибы не собирают с охотничьим ружьем 12-го калибра»

Заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования и глава югоосетинской делегации в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев заявил «Эху Кавказа», что Цхинвал настаивает на проведении встречи в связи с недавним инцидентом на границе, в результате которого был ранен гражданин Грузии Заза Гахеладзе.

Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Гахеладзе был задержан пограничным нарядом 11 июля этого года в окрестностях села Ахмадз Ленингорского района Южной Осетии.

Егор Кочиев, заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования и глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ в беседе с «Эхом Кавказа» подчеркивает: югоосетинская сторона настаивает на проведении встречи в формате МПРИ в связи с инцидентом, который произошел на государственной границе Республики Южная Осетия и Республики Грузия:

«На этот раз инцидент связан со стрельбой. И проведение встречи в формате МПРИ было бы хорошей возможностью обсудить этот инцидент. Естественно, эта встреча должна пройти с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса в мире. На данном этапе мы подтвердили готовность провести встречу в формате МПРИ и ждем предложений миссии наблюдателей Европейского союза и со-модераторов этих встреч».

По словам Кочиева, югоосетинскую границу перешел вооруженный человек, хотя руководство Грузии, в частности Министерство иностранных дел, представляет инцидент как безобидный поход человека за грибами:

«Государственную границу Республики Южная Осетия нарушил гражданин Грузии с оружием в руках. После того как был окликнут пограничным нарядом, он без видимых причин открыл огонь по пограничному наряду из охотничьего ружья 12-го калибра. К сведению тех, кто не владеет информацией, с таким ружьем ходят на охоту на медведей. На законные требования пограничников прекратить огонь и сложить оружие следовали выстрелы один за другим. В результате нарушитель границы был задержан. В момент задержания оказал вооруженное сопротивление. Пограничники, сделав два предупредительных выстрела вверх, еще раз призвали нарушителя сложить оружие и сдаться. В результате на эту просьбу в ответ услышали только выстрелы, и ответным огнем нарушитель был ранен и задержан. Ранен легко, в левую ногу, в икроножную мышцу. Пуля не задела кость, прошла по касательной в мягких тканях, не задев ни кровеносных сосудов, ни нервных окончаний, ничего. Когда Заза Гахеладзе был задержан, ему на месте пограничниками была оказана первая медицинская помощь, после этого в Ленингорской больнице ему была оказана уже квалифицированная медицинская помощь, и после того, как стало ясно, что рана не представляет угрозы жизни и здоровью Зазы Гахеладзе, он был препровожден в ММФЦ города Цхинвала».

По словам главы югоосетинской делегации в рамках МПРИ, в данный момент раненный нарушитель находится в Медицинском многофункциональном центре и будет проходить двухнедельный карантин, связанный с пандемией коронавируса. По информации Кочиева, «он идет на поправку, чувствует себя хорошо, ни температуры, ни воспалений у него нет»:

«Все комментарии грузинской стороны, что это был просто грибник, который собирал грибы, не выдерживают критики, потому что грибы не собирают с охотничьим ружьем 12-го калибра и тем более не стреляют из этого ружья по пограничникам. Никаких атрибутов грибника с ним не было: ни корзины для грибов, ни всего остального. Было охотничье ружье».

Все вопросы, связанные с инцидентом, продолжил Егор Кочиев, будут рассмотрены в соответствии с законами республики Южная Осетия. По его словам, «участившиеся случаи нарушения границы до этого инцидента выглядели как проверка бдительности российских пограничников. Но этот случай связан со стрельбой, причем первым ее открыл именно нарушитель границы. А это явная провокация. В этом усматривается нехорошая тенденция к тому, что в следующий раз засланный нарушитель с грузинской стороны может прийти уже с автоматическим оружием».

Последняя встреча участников Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнет прошла в августе прошлого года. Основной темой обсуждения тогда стал цнелисский кризис. Югоосетинская делегация потребовала от представителей Грузии прекратить провокации на границе и убрать блокпост в районе села Цнелис, после чего в знак протеста покинула встречу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия