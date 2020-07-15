На акциях протеста в Беларуси были задержаны около 280 человек

В городах Беларуси на стихийный акциях в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало накануне были задержаны около 280 человек.

Такие данные утром в среду привёл правозащитный центр "Весна", который публикует поимённый список задержанных, и этот перечень постоянно обновляется.

В Минске в милицию доставили свыше 200 человек, задержания были также на акциях в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. Naviny.by пишут, что некоторых задержанных в столице заставляли стоять в автозаках на полу на коленях, лицом в сиденье и с руками, заведёнными за голову.

Во время акций задерживались и сотрудники СМИ, которые вели трансляции с места событий. Ассоциация журналистов Беларуси сообщила о более чем 10 репортёрах, которых отвезли в отделения. Их, по данным ассоциации, отпускали достаточно быстро и без составления протоколов.

На акции в Минске задержали двух сотрудников Белорусской службы Радио Свобода Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика. Обоих отпустили в одиннадцатом часу вечера.

Акция в Минске проходила на центральном проспекте Независимости. Также люди собирались в районе площади Победы, у Кафедрального собора, в некоторых "спальных" кварталах. По информации из соцсетей, в районе Немиги проходили жесткие задержания. Тех, кого выхватывали милиционеры, люди старались отбить.

Водители поддерживали участников акции, сигналя им из машин, в связи с чем власти перекрыли ряд улиц. Также после десяти вечера были перекрыты отдельные станции метро, а на некоторых участках проспекта Независимости отключено уличное освещение.

По факту протестов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее во вторник Центризбирком Беларуси объявил, что не будет регистрировать кандидатами в президенты страны бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В случае Бабарико отказ связали с письмом из Комитета госконтроля о его "противоправной деятельности".

Вместе с тем ЦИК допустил до участия в выборах пять кандидатов, включаю действующего президента Александра Лукашенко и супругу популярного блогера Сергея Тихановского – Светлану. Участники предыдущих акций за честные выборы в Беларуси собирали подписи, в том числе, за выдвижение Тихановской.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отказ властей Беларуси зарегистрировать кандидадами Бабарико и Цепкало подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей страны.

Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International - узником совести.