Жители Минска выстроились в очередь с жалобами в Центризбирком. ВИДЕО

Десятки жителей Минска выстроились в очередь, чтобы подать жалобу на решение Центризбиркома отказать в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты - экс-банкиру Виктору Бабарико и дипломату Валерию Цепкало. Прямую трансляцию ведет Белорусская служба Радио Свобода.

Накануне решение ЦИК вызвало массовые протесты по всей стране. Во время акций милиция, по данным правозащитников, задержала более 300 человек, включая журналистов. Суды над некоторыми протестующими начали в день задержаний. Часть активистов получила до 10 дней ареста.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Бывшего банкира обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International – узником совести.

Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.