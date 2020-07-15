Сухумский детский лагерь в эпоху пандемии

В Абхазии этим летом не прекратил работу лишь один оздоровительный лагерь для школьников – это дневной лагерь в центре Сухума абхазской международной школы «Альфа», которую учредила в 2000 году доцент Абхазского госуниверситета, кандидат филологических наук Фатима Даутия.

Коронавирусная пандемия наложила свой отпечаток на все происходящее в мире, в том числе и жизнь детей. Занятия в школах Абхазии были прекращены еще в начале марта, за несколько недель до начала введения в республике общих карантинных мер и объявления чрезвычайного положения. Вместе со взрослыми они с конца марта и до начала мая сидели в городах по домам в режиме самоизоляции, и даже детские площадки тогда были пустыми. Лишь выпускники школ собрались на занятия на две недели перед экзаменами. Для всех же остальных три весенних месяца карантина плавно перетекли в еще три месяца летних каникул. Тут бы детям и отправиться в оздоровительные лагеря, но выбора в этом году практически не оказалось…

В прошлом году в одном из гудаутских сел функционировал частный детский лагерь с общением только на абхазском языке, как теперь принято говорить, с полным языковым погружением. Но, увы… Пандемия затянулась, материальные ресурсы у всех крайне ограничены, и лишь один лагерь на всю республику открылся с 1 июля. В нем будет три потока по 15 рабочих дней.

В одном из классных помещений на втором этаже школьного здания шло развивающее занятие, которое вела преподаватель школы «Альфа» Милана Хагба. Я попросил ее на несколько минут прервать занятие и обратился к девочкам и мальчикам:

«Дети, а кто из вас самый старший?

– Я!

– Я!

– Я!

– Подождите, так сколько кому лет?

– Девять!

– И мне девять!

– А мне одиннадцать.

– Так, расскажи, как тебя зовут, в какой школе учишься?

– Меня зовут Сандрик, фамилия Чачхалия, учусь в четвертой школе. В пятый класс перешел.

– Ты в первый раз в этот лагерь ходишь? Понравилось тебе здесь?

– Да.

– А вот скажите все, что вам в лагере больше всего нравится?

– Играть в футбол.

– Играть в футбол и есть мороженое.

– То, что у меня здесь много друзей.

– Кушать, рисовать и делать математику.

– А тебя как зовут?

– Арда.

– А меня зовут Шалва Чамагуа, учусь во второй школе, перешел в четвертый класс. Я каждый год хожу сюда летом.

– А, значит, ты тут уже не в первый раз. А в какой?

– В четвертый.

– О, так ты уже ветеран здесь!

– Мне тут больше всего нравится ментальная арифметика».

Потом мы поговорили с замдиректора школы и лагеря Астандой Хаджимба. Она рассказала о распорядке дня в лагере, который функционирует с девяти утра до шести вечера в будние дни. До обеда дети занимаются в классах в развлекательно-игровой форме, после обеда – играми на воздухе. «Тихий час» – по желанию, можно поспать на ковриках во дворе школы в тени кипарисов. Организуются экскурсии – в музеи, ботанический сад, обезьяний питомник. Запланирована поездка в Новый Афон с пикником. Когда я задал вопрос, почему нынче пока в лагерь ходит меньше детей, чем в прошлом году, Астанда Илларионовна ответила:

«Кто-то из родителей боится пока (коронавирусной инфекции), кто-то не работает и дома находится, у кого-то сейчас финансовые затруднения. Разные причины могут быть, не знаю… Но если кто работает и ему не с кем ребенка оставить, он, естественно, доволен, что есть такая возможность.

– А что такое «ментальная арифметика»? Я уже столько раз здесь о ней слышал…

– Ну, это нестандартные немножко способы запоминания. Развитие и памяти, и внимания, и логики, и мышления с помощью нестандартного счета».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия