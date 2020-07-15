Великое переселение троллей

Пророссийские тролли активизировались в Twitter. Новое исследование, проведенное грузинскими аналитиками, показало: антизападная пропаганда теперь нацелена не только на внутреннюю аудиторию, но и на формирование международного имиджа Грузии.

Пророссийские тролли атакуют – американский конгрессмен-республиканец, сопредседатель Группы друзей Грузии Адам Кинзингер, автор критических высказываний в адрес нынешних грузинских властей, отреагировал на отчет грузинской НПО «Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета» (DFRLab). В документе говорилось об информационных атаках на грузинские аккаунты в Twitter, занятые мониторингом ультраправых и проправительственных пользователей социальных сетей. По словам Адама Кинзингера, для него такие атаки – «обычный вторник»:

«Подвергаться троллингу со стороны российских ботов в Twitter? Ну да, просто «обычный вторник». Это то, что делает Путин. Он нацелен на свободолюбивых людей, пытается вмешиваться в демократические выборы и сеет хаос ради своей личной выгоды. Это печально, но, эй, таков путинский режим».

Исследователи DFRLab установили, что среди агрессивно настроенных пользователей Twitter есть аккаунт, по всей видимости, связанный со страницей в Facebook под названием «Антилиберальная доктрина», которая, как отмечают авторы отчета, распространяет пророссийскую пропаганду и активно размещает антизападный контент. В DFRLab считают, что пророссийские организации и тролли, работающие в Грузии, в преддверии выборов диверсифицировали стратегию и активно переходят из наиболее популярной в Грузии соцсети Facebook в Twitter, который предпочитают западные политики.

Тот же Адам Кинзингер не раз подвергался скоординированным атакам троллей за свои критические высказывания в адрес правительства Грузии по вопросу избирательной реформы. Конгрессмена обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны.

По мнению автора исследования Это Бузиашвили, то, что антизападные акторы теперь обратились к Twitter, говорит о том, что их основной целью отныне является международная аудитория, чтобы представить Грузию в определенном свете на мировой арене. И это тревожный сигнал для страны:

«Вообще, эти фабрики троллей, информационные операции, к сожалению, придуманы Кремлем. Это очень старая, апробированная тактика, которую Россия использует не только против Грузии, но и против остального мира, чтобы воздействовать на глобальные события. А те страны, которые прибегают к таким же методам, являются просто последователями российской тактики. В Грузии в соцсетях происходят информационные операции двух типов. Первый связан с грузинской властью, что и продемонстрировал Facebook. Второй – это операции, связанные непосредственно с Кремлем. Недавно такая сеть была удалена администрацией Facebook. Этот процесс – огромный вызов для демократии».

По данным StatCounter, уровень проникновения Twitter в Грузии составляет около 10%, Facebook – более 50%. Но, несмотря на то, что граждане Грузии используют Twitter меньше, чем Facebook, количество антизападных аккаунтов в этой соцсети активно растет. Среди тех, кто активно критикует западных политиков за «вмешательство во внутренние дела Грузии», DFRLab установила аккаунт, предположительно, принадлежащий Бакари «Беке» Вардосанидзе, который является членом ультранационалистического движения «Грузинский марш». Примечательно, что аккаунт был создан еще в 2010 году, но активизировался лишь в начале 2020 года.

Многие из подозрительных учетных записей были созданы в январе и феврале 2020 года. Причем в более чем половине случаев за именем в названии аккаунта следовали восьмизначные числа. Как отмечают специалисты, буквенно-цифровые дескрипторы являются одним из основных индикаторов учетных записей, ведущих себя как бот. Более того, их активность в Twitter до 2020 года была нулевой или близкой к нулю, а число подписчиков очень незначительно.

Исследователи из DFRLab отмечают: поскольку выявленные учетные записи имели чрезвычайно ограниченную активность, трудно оценить, какова их реальная цель. Однако сходство в датах создания, шаблонах и активности в Twitter повышает вероятность того, что все они могут быть частью так называемого ботнета, активно используемого российской пропагандой.