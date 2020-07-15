Обзор югоосетинской прессы

14 июля в Южной Осетии отметили День миротворца. В этот день в 1992 году в зону грузино-осетинского конфликта были введены войска Смешанных сил по поддержанию мира. ИА «Рес» публикует интервью с президентом Анатолием Бибиловым, который также служил в миротворческих войсках. Отвечая на вопрос о самых запоминающихся эпизодах службы, Бибилов рассказал про провокации грузинских миротворцев. «Миротворческий контингент от Грузии состоял из регулярных войск этого государства, и, пользуясь статусом миротворцев, они изучали территорию нашей республики, составляли карты и т.д. В нарушение положения о миротворческих силах проводили внеплановые ротации с целью ознакомления как можно большего количества своих подразделений с будущим театром военных действий. Было ясно, что со стороны Грузии последуют непозволительные шаги, она серьезно готовилась к боевым действиям», – сказал Бибилов. По мнению югоосетинского президента, на сегодняшний день в поведении Грузии мало что изменилось, эта страна от провокационных действий против Южной Осетии не откажется. «Очевидно, что целью установления незаконного полицейского поста близ села Цнелис (Уиста) Знаурского района Южной Осетии, равно как и иных противоправных действий, предпринимаемых Грузией, – была попытка дестабилизации ситуации и провоцирование Южной Осетии. Также это дает властям Грузии возможность отвлечь грузинское общество от многочисленных внутренних проблем», – отметил президент. Анатолий Бибилов сказал, что госструктуры работают на минимизацию таких угроз: «Я считаю, что мы правильно отреагировали, локализовав их и не дав возможности разворачиваться на этом направлении. Сегодня Комитет государственной безопасности и Пограничное управление РЮО действуют по плану нейтрализации и минимизирования таких угроз».

«Южная Осетия» пишет о проблеме, с которой столкнулись пенсионеры, получающие выплаты в Российской Федерации. Они не могут выехать и получить их. О проблеме говорили на одном из заседаний парламента. Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова пояснила, что данный вопрос прорабатывается, будут оформлены доверенности на одного человека, который сможет выехать и привезти пенсии. Ситуацию изданию прокомментировал и заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев. Он напомнил, что пенсионный фонд Южной Осетии не уполномочен заниматься российскими пенсионерами. «Российским гражданам, являющимся пенсионерами РФ, выдает пенсии именно Россия. Наше население делится на граждан, у которых нет российского гражданства, граждан России, у которых нет югоосетинского гражданства, но они проживают в Южной Осетии, и людей со вторым гражданством, так как у нас нет с Россией договора о двойном гражданстве», – отметил он. Джуссоев уточнил, что той категории граждан, которые получают пенсию на почту, власти республики ничем помочь не могут, им придется ехать самим и на месте решать вопрос. Ну а те, кто получает пенсии на сберегательные книжки, смогут оформить доверенности на других лиц, в этом им окажет содействие государство. «Это все, что нам удалось сделать в рамках сложившейся ситуации. На будущее, думаю, необходимо вносить изменения в межведомственные пенсионные соглашения, выработать схемы работы банковских структур и легализовать российские банковские структуры в Южной Осетии», – заключил Алан Джуссоев.

Газета «Республика» обращается к теме осетинской письменности, а именно, использованию латиницы. С приходом советской власти и последующие годы осетинский алфавит несколько раз переводили то на латиницу, то на кириллицу, и даже на грузинский алфавит. «Сегодня латиница в Осетии практически не используется. Более того, применение этого шрифта порой рассматривается как проявление национализма. Действительно, такое написание используется в тегах, имеющих отнесенность к национальным темам. Но символом национальной исключительности – это вряд ли! В таком случае буква «Æ» в той же осетинской вариации кириллицы вообще кричит «Я – осетин!», – пишет «Республика». В заключение автор выражает мнение, что латиница лучше подходит для осетинского языка. «Необходимо отметить, что латинская письменность не была в новинку для осетин. Долгое время в художественной литературе, официальной документации использовался алфавит, составленный академиком Шегреном. Здесь наряду с кириллическими буквами использовались и латинские. На основе этого алфавита написал свой знаменитый сборник «Ирон фæндыр» Коста Хетагуров, вышла первая газета на осетинском языке «Ирон газет»», – напоминает «Республика».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия