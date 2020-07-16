Старикам тут место

Давно я добрым словцом по кинематографу не проходился. А ведь еще дедушка Ленин завещал, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». И ведь прав оказался, мерзавец, далеко умудрился взглянуть; на сегодняшний день кино для нас – это самое притягательное и любимое из всего, что забавляет.

Хочу я поделиться своими наблюдениями насчет последних фильмов, которые я смотрел. Но не совсем в обычном аспекте, а в возрастном.

Есть такой матерый человечище – Клинт Иствуд. Чем старше он становится, тем мощнее его харизма. А фильмы, которые он снимает, не теряют остроты и мастерства. Впервые он меня удивил своей картиной «Непрощенный». Фильм, снятый в 1992 году, получил четыре Оскара, включая главный приз «За лучший фильм». В те времена Иствуда я знал только как актера из боевиков и всерьез его не воспринимал. Да, он сыграл в культовых фильмах Серджио Леоне, в т.н. спагетти вестернах, после чего проснулся знаменитым. Но в тех фильмах он был именно фактурный актер – красавчик с презрительным прищуром и с неизменной сигарой в перекошенном рту. Его партнеры по фильму в актерском плане казались мне намного ярче него, но он своим образом выстрелил, как говорится, в яблочко. Теперь уже трудно себе представить те фильмы с участием другого актера. Надо отметить, что попал он к Серджио Леоне не сразу. Главная роль в первом фильме трилогии («За пригоршню долларов») была предложена Чарльзу Бронсону, но ему она показалась мелковатой. На эту роль также пробовались такие монстры экрана, как Генри Фонда, Джеймс Кобурн и др. Но по разным причинам они не подошли. И тогда Леоне нашел и пригласил смазливого блондина Клинта Иствуда, до этого игравшего в сериалах и в фильмах класса «В». За первую роль будущий суперактер получил 15 000 долларов (по сегодняшнему курсу – около 120 000 долларов).

Прошли года. Чарльз Бронсон, поняв, что упустил удачу, потом с радостью согласился на главную роль в фильме Леоне «Однажды на Диком Западе». Кстати, сам Иствуд уже отказался играть в том фильме, правда, не главную роль, но все-таки. Он был уже в ранге звезды и мог капризничать.

Далее, в 1971 году вышел культовый триллер с Иствудом – «Грязный Гарри». У нас в Тбилиси был «Дом кино», где по пригласительным билетикам очень избранным товарищам показывали те фильмы, которые кремлевские старцы не допускали до широкой публики. Каким-то макаром я попал на закрытый просмотр и посмотрел «Грязного Гарри». Я был ошарашен – другая эстетика, жесткость, экстрим, кровь, маньяки-убийцы. Все это было в новинку для меня, пацана, выросшего на картинах «Сердца четырех», «Ко мне, Мухтар» и «Кубанские казаки». Грязный Гарри – тоже знаковая роль для Клинта. Потом сняли продолжения, но они, как обычно, повторяли тему и производили вторичный эффект.

Я не знал, что Иствуд уже с 1971 года пробует себя в режиссуре. Честно говоря, насчет его актерского разнообразия я не был большого мнения, мне казалось, что он заложник одного экранного образа и Гамлета он не сыграет.

Я ошибался!

Хотя до Гамлета он так и не добрался, но в 1992 году вышел упомянутый мной фильм «Непрощенный». Жанр – вестерн. Там Иствуд сыграл главную роль, и сам же был и режиссером. Я был приятно удивлен, настолько мощной оказалась та картина. В ней мужскую роль второго плана играл сам Джин Хэкмен, актер, который во всех фильмах играет великолепно. Он, кстати, за свою роль получил Оскара – совершенно заслуженно. И с тех самых времен я стал внимательно следить за всеми фильмами Клинта Иствуда.

Я не собираюсь заниматься детальным разбором творчества Клинта Иствуда, оставим это занятие киноведам, ведь они тоже должны чем-то зарабатывать себе на жизнь? Хотя, как я давно утверждаю, не надо слушать никого, никаких «ведов». Лучше самому попробовать посмотреть, послушать, пощупать и потом выносить решение – вкусно или нет.

Мне в данном случае интересен и очень радостен абсолютно другой факт, а чем я в двух словах поделюсь с вами.

Клинт Иствуд рожден в 1920 году. В этом пандемийном году ему исполнилось 90 лет. А он продолжает снимать фильмы! Да еще какие!

В 2018 году Иствуд выпускает на широкие экраны фильм «Наркокурьер», где сам же играет главную роль. Фильм основан на реальных событиях, про самого возрастного наркокурьера, которому при задержании было 87 лет! Старичок-бодрячок, не так ли? Он возил дурь из Мексики в США, пока его не заловили бдительные федералы. Клинт Иствуд за 50 миллионов снял картину, принесшую в прокате около 180 миллионов. Я с удовольствием посмотрел этот фильм; никаких зависаний, никакого прокола, никаких возрастных нюней и соплей – фильм держит накал и напряжение с начала и до конца, все 116 минут. Сам Иствуд в главной роли настолько убедителен, что затмевает остальных актеров, – а ему в момент съемок тоже было 87 лет!

Через год Иствуд выпускает новый фильм «Дело Ричарда Джуэлла». Режиссеру 89 лет! А он снимает удивительную картину, которую смотришь на одном дыхании, несмотря на длинный метраж – 131 минуту. А какие там актерские работы – о-бал-деть! Будете смотреть, обратите внимание на исполнителя главной роли, абсолютно для меня незнакомого актера Пола Уолтера Хаузера. Как он убедительно играет! А исполнительница женской роли второго плана, великолепная Кэти Бейтс (несравненная Мизери), даже была представлена на оскаровскую награду.

Ребята, всем, кто любит смотреть фильмы про полицейский произвол, рекомендую посмотреть эту картину, – тем более что она тоже основана на реальных событиях, произошедших в 1996 году во время Олимпиады в Атланте. Как прекрасно смог очень пожилой Клинт Иствут все это показать, просто диву даешься. Он ни на миг не теряет ясность ума и острый режиссерский взгляд. Молодец, старик! И его эта работа вдохновляет нас, немолодых людей на какие-то действия и поступки. Да-да, не смейтесь. Если рожденный в 1920 году Клинт Иствуд умудряется так высоко держать планку, значит, и другие смогут, если постараются.

Конечно, жизнь Клинта Иствуда намного комфортнее и защищеннее, чем у многих других, которые не могут позволить себе ни здорового питания, ни дорогостоящего лечения, ни отдыха на шикарных курортах. Но не в деньгах счастье. Можно даже при наших мизерных доходах как-то сберечь себя и направить в нужное русло (эту фразу я написал по заказу политической партии «Голодранцы всех стран», девиз которой «Бедность не порок». Так что не взыщите, автору тоже как-то надо зарабатывать на жизнь. Шутка.)

В общем! Старость – это ничего не значит. Главное душой быть молодым и прыгучим.

Думаете, Иствуд – это исключение из правил? Никак нет-с. Роман Полански тоже далеко не мальчик, 86 лет стукнуло чуваку. В прошлом году выпустил фильм «Офицер и шпион» по книге Ричарда Харриса, основанную на знаменитом «Деле Дрейфуса». Надысь я посмотрел картину и тоже обогатился. Фильм длится более двух часов. Движется он неторопливо, размеренно, обстоятельно, но смотрится очень интересно и захватывающе. К Полански я отношусь довольно неровно, не все его картины для меня интересны. Но он мастер, этого не отнять, и в свои года сумел сохранить профессионализм. Молодец.

Так что старикам у нас не только уважение и почет, но и дорога должна быть открыта, надо давать им шанс.

И как тут не вспомнить моего любимого персонажа последних 17 лет, Мишку (наше все) Саакашвили. Взойдя в свое время на трон, он как-то сказал, что «сорокалетнее дерево ему не нужно даже в собственном дворе», что стало отмашкой для большой чистки, когда опытных работников меняли на революционный молодняк. Все это обернулось тем, что мы до сих пор расхлебываем результаты и вычищаем конюшни имени тов. Авгия.

Но это так, просто я добавил чайную ложечку дегтя в бочонок с медом, чтобы нам не расслабляться и жизнь не казалась сахаром.

А в остальном – слава нашим старикам, и дай бог им еще долго радовать всех своим творчеством!

Наливайте!

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