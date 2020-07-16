Власть назначит начальника связи

Поправки к закону «Об электронных коммуникациях», предложенные правительством, вновь привели в парламенте к скандалу. Против выступили представители крупного бизнеса, которых насторожило предложение, согласно которому государство сможет без решения суда смещать руководство компаний коммуникационной сферы.

Повторное обсуждение законопроекта и в этот раз проходило на повышенных тонах. Новая законодательная инициатива правительства «Грузинской мечты» не нашла понимания у политиков и представителей бизнеса. Изменения в закон «Об электронных коммуникациях», позволяющие государству в случае выявления нарушений вводить в компаниях, работающих в этой сфере, временное управление, поначалу вызвали протест владельцев электронных СМИ, и после доработки они были вычеркнуты из проекта документа.

Сегодня эстафету протеста приняли представители крупных коммуникационных компаний, рассматривающих документ как грубое вмешательство в дела их бизнеса. По словам гендиректора интернет-провайдера «Кавказ Онлайн» Реваза Копаладзе, назначение временного управляющего после наложения четырех штрафных санкций выглядит попыткой отобрать бизнес.

«Несмотря на некоторые смягчения, в новом варианте в течение двух лет временный управляющий не сможет продать акции и активы компании. Но на практике получается, что его права, наоборот, расширены, и в первый же день назначенный менеджер фактически оказывается в роли владельца. Полномочий, которыми будет обладать это лицо, нет ни у гендиректора, ни у совета директоров, так как этот человек будет управлять всем имуществом, его операциями, распределением прибыли и т.д.», – сказал Реваз Копаладзе.

Один из инициаторов законопроекта, председатель Комиссии по коммуникациям Каха Бекаури аргументировал позицию государства необходимостью воздействия на крупных игроков рынка, не раз нарушавших закон и не понесших за это существенного наказания:

«Каждый должен осознавать, что там, где существует ответственность государства за компании с критически важной инфраструктурой, должен существовать эффективный рычаг, чтобы в случае невыполнения обязательств перед государством или нарушения законодательства крупные компании несли реальную ответственность, а не платили символические штрафы. Этим инструментом принуждения и станет институт временного управляющего. И бизнес это понимает, что бы кто ни говорил».

Иначе думают в оппозиции. «Усилия Иванишвили направлены на установление контроля не только над бизнесом, к которому у него есть интересы, но и над своими партнерами», – считает председатель фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Весь проправительственный бизнес встал на дыбы! Посмотрите, владелец телекомпании «Имеди» Рухадзе и совладелец – вместе с Иванишвили – цементного завода, владеющий активами телекоммуникационной компании Magticom, вдруг выступает с вопросами на комитете. Неужели глава регулятора Бекаури обладает такой властью, что наступает на бизнес, который тесно ассоциируется с основателем «Грузинской мечты»? Разумеется, нет, ему приказали сверху, чтобы контролировать своих партнеров. Мы не поддержали документ, так как он, в любом случае, поощряет неприкрытое давлением на бизнес со стороны государства».

Если очистить законопроект от политической шелухи, он все же является шагом вперед в деле обуздания неуемных аппетитов монополистов рынка, говорит Уча Сетури, глава Ассоциации операторов связи малого и среднего бизнеса.

«Если какая-либо компания творит произвол на рынке, то что может сделать население? Что может сделать малый и средний бизнес? Все помнят, когда в результате тайного сговора ведущие интернет-провайдеры синхронно повышали тарифы. И это происходило, несмотря на предупреждения регулятора. В этом случае, когда компания уклоняется от закона и пытается укрепить свои рыночные позиции, чтобы получить больше прибыли, в этом случае малому и среднему бизнесу ничего не останется, как уповать на государство», – подытожил Сетури.

После многочасового обсуждения законопроект поступил на рассмотрение парламента и был принят во втором чтении. Ни у кого не возникает сомнений, что документ будет окончательно утвержден завтра в ходе последнего заседания нынешнего созыва парламента.