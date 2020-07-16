Военный священник как новая грузинская мечта

Политические предпочтения граждан Грузии в преддверии парламентских выборов, и организации, пользующиеся наибольшим доверием населения, – компания Edison Research по заказу телекомпании Formula провела социологическое исследование.

Результаты социологического исследования, проведенного компанией Edison Research, рисуют не очень оптимистичную картину для грузинской оппозиции. Рейтинги политических партий показывают: противники власти не могут рассчитывать на серьезную поддержку на предстоящих этой осенью парламентских выборах. Так, движение «За новую Грузию», которое, как оказалось, пользуется наибольшим доверием граждан среди оппозиции, вызывает симпатию у 36% опрошенных. При этом 64% относятся к политической организации негативно. Далее следует «Европейская Грузия» с 35%, замыкает тройку Лейбористская партия с 33%.

Впрочем, не доверяют граждане и правящей команде. «Грузинская мечта» заручилась поддержкой всего 32% опрошенных. При этом негативно к партии власти, согласно опросу, относятся 68%.

«Единое национальное движение», которое «Грузинская мечта» называет своим главным оппонентом, пользуется доверием 29%, деля шестое место в рейтинге с «Альянсом патриотов».

Рейтинг доверия политическим партиям:

«За новую Грузию»: позитивно 36%, негативно – 64%

позитивно 36%, негативно – 64% «Европейская Грузия» – «Свободные демократы»: позитивно 35%, негативно – 65%

позитивно 35%, негативно – 65% Лейбористская партия: позитивно – 33%, негативно – 67%

позитивно – 33%, негативно – 67% «Грузинская мечта»: позитивно – 33%, негативно – 67%

позитивно – 33%, негативно – 67% Партия «Граждане»: позитивно – 32%, негативно – 68%

позитивно – 32%, негативно – 68% «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция»: позитивно – 29%, негативно – 71%

позитивно – 29%, негативно – 71% «Альянс патриотов»: позитивно – 29%, негативно – 71%

позитивно – 29%, негативно – 71% «Лело»: позитивно – 27%, негативно – 73%

позитивно – 27%, негативно – 73% «Победившая Грузия»: позитивно – 23%, негативно – 77%

позитивно – 23%, негативно – 77% «Свободная Грузия»: позитивно – 21%, негативно – 79%

позитивно – 21%, негативно – 79% «Демократическое движение – Единая Грузия»: позитивно – 21%, негативно – 79%

позитивно – 21%, негативно – 79% Республиканская партия: позитивно – 19%, негативно – 81%

позитивно – 19%, негативно – 81% «За справедливость»: позитивно – 17%, негативно – 83%

позитивно – 17%, негативно – 83% «Гирчи»: позитивно – 15%, негативно – 85%

При этом на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» осталась в большинстве, или хотите видеть правящей силой в парламенте новую партию (партии)?», за «Грузинскую мечту» проголосовал бы 41% опрошенных. Видеть новую партию во власти хочет 51% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает оппозицию, на посту премьер-министра 26% хотят видеть Давида Бакрадзе, 20% – Георгия Вашадзе, а 18% – Григола Вашадзе. Далее с большим отрывом следуют: Михаил Саакашвили – 7%, Ника Мелия – 5%, Шалва Нателашвили – 4%, Ирма Инашвили – 2%, Мамука Хазарадзе – 2%.

Впрочем, политические организации вовсе не являются для населения основной заботой. Главной проблемой в Грузии большинство респондентов – 72% – считает безработицу. Далее следуют бедность (61%), рост цен (48%), оккупированные территории (26%), здравоохранение (16%), коронавирус (16%) и образование (12%). Дефицитом верховенства закона озабочены 10%, коррупцией – 8%, экологией – 4%, свободой СМИ – 1%.

По словам независимого депутата Тамар Чугошвили, исследование довольно четко показывает, насколько сильно отличаются интересы политических партий и населения Грузии:

«Занятость, доходы и безопасность – вот первоочередные проблемы, интересующие население. На мой взгляд, это исследование показывает, что политические партии фактически игнорируют интересы и потребности населения».

По мнению политолога Гии Хухашвили, некоторые моменты в исследовании Edison Research очень симптоматичны и правительству стоит задуматься об этом:

«Если у людей страх голода стал приоритетом, то есть если страх смерти переместился на второй план, у правительства очень скоро начнутся проблемы. С одной стороны, этот рейтинг абсолютно логичен, но его результаты очень недолговечны».

Но в правящей партии исследование считают политическим заказом. По словам одного из лидеров парламентского большинства Гии Вольского, настроениями общества в подобных исследованиях легко манипулировать:

«Этими факторами – безработицей и бедностью – манипулируют, чтобы показать отношение общества к ситуации в целом. Исследование Edison Research в принципе ни о чем не говорит. Подобными исследованиями часто занимаются политические круги».

Абсолютным лидером в рейтингах доверия оказалась армия – согласно результатам социологического исследования, вооруженным силам доверяют 90% респондентов. Военные отодвинули на второе место церковь. Ей доверяют 88% граждан. Новичком рейтинга стал Национальный центр по контролю над заболеваниями: ведомству доверяют – 79%. Следом идет полиция с 70%, У СМИ – 68%.

Среди политических институтов лидирует премьер-министр. Этому институту доверяют 63%. Наиболее низкий рейтинг у президента – 41%.

Что касается международных институтов, подавляющее большинство граждан Грузии доверяют Евросоюзу и НАТО: 92% в обоих случаях. Не доверяют им только 8% респондентов.

Исследование проводилось с 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,1%.