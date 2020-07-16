«Вы хотите, чтобы наши министры выезжали на «Запорожце»?»

Накануне правительство Южной Осетии представило парламенту отчет за 2019 год. Выступления премьер-министра в законодательном собрании ждали давно. Долгую паузу представители исполнительной власти объяснили пандемией коронавируса и желанием присутствовать на отчете главы государства, который долгое время находился на карантине.

Заседание парламента длилось почти пять часов, хотя выступление премьер-министра Эрика Пухаева было относительно недолгим. С большинством поставленных задач, подчеркнул премьер, кабинет министров справился. Глава правительства рассказал про рост доходов госбюджета, про асфальтирование дорог и ремонт квартир, про социальную помощь населению. Затронул тему исполнения Инвестиционной программы, обозначил рост «ряда социально-экономических показателей». Господдержка инвесторам составила почти 70 млн рублей, а сельское хозяйство тоже «продемонстрировало рост по некоторым показателям», сказал Пухаев депутатам.

Разбитый по сферам деятельности доклад пестрил приятными для жителей республики сообщениями. После этого премьер предложил сделать общение полезным и конструктивным. Дальше с депутатами, защищая в одиночку свой кабмин, дебатировал почти исключительно президент Анатолий Бибилов, медленно расставляя слова в микрофон. Депутаты задавали вопросы и высказывали свое мнение из зала – без микрофона.

Амиран Дьяконов, депутат от «Народной партии», назвал отчет правительства по Инвестпрограмме бесполезным, и объяснил почему:

«Мы говорим об Инвестиционной программе, а кто ее утверждает? Покажите мне одну Инвестиционную программу, начиная с 2012 года по настоящее время, которая была бы утверждена согласно парламенту республики? Вы не исполняете законодательство, уважаемые коллеги. Я имею в виду правительство. Вы не исполняете законодательство, я имею в виду закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, согласно которому все доходы, все государственные закупки, в том числе, и торги, должны выставляться на торги. Почему нарушаете? Кто определяет тендеры, кто определяет подрядчиков? Никто! Хотя в законе об основах бюджетного устройства у нас данная норма прописана, а нормативная база правительством не создана. Возникает вопрос: вы что, сами для программы пишете? Вы составляете краткосрочные программы, представляете их в МПК, но эти программы парламент не прошли. Мы эту Инвестпрограмму не утверждаем. По большому счету вы за что сегодня перед нами отчитываетесь? Вы перед нами не должны отчитываться (по этому поводу), я так вам скажу».

Представители оппонирующей президенту политической партии «Ныхас» задали свои вопросы. Недавно лидер партии Алан Гаглоев публично поставил под сомнение целесообразность некоторых расходов из президентского фонда. К примеру, покупку люксовых внедорожников стоимостью 2,5 млн руб. Анатолий Ильич ответил так:

«Про какие машины мы говорим, которые нельзя было купить? Скажите мне, это из фонда президента. Четыре машины, совершенно верно. Куплены Министерству финансов, Службе внешней разведки, Министерству юстиции и комитету информации. Так вот у меня вопрос, уважаемые депутаты, дай бог, чтобы завтра вы были министрами, руководителями серьезных структур и так далее. Вы хотите, чтобы наши министры, когда выезжали, они выезжали на «Запорожце»? Мы не должны думать о презентабельности нашего государства? Или когда приезжают гости, мы их должны посадить на «Запорожцы»? Так вот четыре машины, как их назвать, люкс-класса или черт его знает… Послушайте, не в машинах дело. Я вообще пешком хожу. Но машины есть, и эти машины нужны для этих министров, и они купили не для себя лично, а для структуры государства».

Самая эмоциональная дискуссия между некоторыми депутатами и главой государства разгорелась по поводу цнелисского кризиса. В частности, депутатов интересовал вопрос, почему до того, как на осетинских землях был установлен пост грузинской полиции, руководством республики не были приняты превентивные меры, ведь специальная парламентская комиссия предупреждала о такой опасности:

«Давид Санакоев: Без сомнения, никто из нас не хочет, чтобы проливалась кровь. Как сказал Эрик Георгиевич (Пухаев), объявлять войну мы тоже никого не призываем. И мы против силовых решений, естественно. Но это уже после того, как случилось то, о чем я сказал, то есть оккупировали часть нашей территории. Мы как раз говорим о том, что, принимая превентивные меры, мы вообще могли избежать такого положения дел, чтобы грузинские формирования, военные встали на нашей территории. Потому что информация, которая была в докладе (выводы парламентской комиссии), в нем в одном из пунктов заключения было сказано, что есть угроза того, что в районе села Уиста (Цнелис) может произойти то, что произошло в августе прошлого года. Вот о чем речь!

Алан Гаглоев, лидер партии «Ныхас»: «Все помнят ту сессию 6-го созыва, многие тогда были депутатами. Ты здесь был? И ты? Когда поставили вопрос, чтобы принять доклад, направить президенту и правительству. Тогда спикером был Петр Леонидович (Гассиев). Когда принимали доклад, спикер встал и обратился к своим однопартийцам. Многие из них находятся сейчас здесь. Вот Анатолий Тадтаев, например. Встал и напрямую сказал. В докладе было написано: они (грузины) встанут на наши земли и отнимут их, а пока они не встали, Анатолий Ильич, вы вот сейчас говорите, они уже там стоят и мы не хотим проливать кровь… Но пока там не стояли грузины, если бы даже три человека от нас встали, они бы не пришли. А вы оглядываетесь назад, на прошлое руководство, их тоже никто не хвалит, все помнят, какие принимались решения. Но Петр Леонидович встал и прямо обратился к депутатам: президент против принятия этого доклада, и прошу вас, чтобы ни один за него не проголосовал. Было или нет, Петр Леонидович? Я хочу вас спросить, была или нет такая ситуация?

Анатолий Бибилов: Я не хочу, я не хочу, я не хочу, чтобы отчет правительства превратился в споры между депутатами.

Алан Гаглоев: Это не споры, это вопрос.

Анатолий Бибилов: Я вам могу сказать относительно себя, моего отношения и докладов, которые были. Алан Эдуардович, докалываю, чтобы вы знали для себя. Мы очень часто встречались с Петром Леонидовичем и обсуждали этот вопрос. Мы прекрасно понимали, что этот доклад и изучение материалов должны быть. Никогда между нами не было того разговора, чтобы или он против, или я против. Потому что против ничего не решает, все равно решения надо принимать. Это первое. Второе. Весь этот доклад и дальнейшая работа, которая должна была быть проведена… И Петр Леонидович это прекрасно помнит, мое предложение всегда было: давайте, вот у нас тут есть в правительстве тоже комиссия, сядем и поработаем. Сядем и придем к единому мнению. И то, что ты говоришь, прошлое не прошлое. Вчера то, что можно было сделать легко, сегодня физически, может быть, даже невозможно.

Алан Гаглоев: Мы об этом и говорим».

Отчет правительства, который был заранее отправлен парламентариям, вызвал вопросы, в том числе, из-за разных оценок исполнения Инвестиционной программы. Правительство представило одну цифру, президент Бибилов озвучил на встрече с Путиным другую, а отделение МИА «Сегодня-РЮО» выдало третью версию. Кто их этих трех говорит нам неправду, задавались вопросом депутаты.

Итогом пятичасового общения стала оценка работы правительства республики – «удовлетворительно». Причем в числе 14-ти из 34 депутатов, которые голосовали за оценку «неудовлетворительно», были два вице-спикера – Александр Плиев и Владимир Келехсаев.

Впрочем, не все просто вышло и с голосованием. Сегодня депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев направил письменное заявление спикеру парламента Алану Тадтаеву с просьбой поручить правовому управлению сделать заключение о законности принятия решения об отчете правительства, которое утвердили 17-ю голосами. Санакоев ссылается на положение регламента, в котором прописано, что решение принимается большинством голосов, а это не 17, а 18 депутатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия