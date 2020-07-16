«Это не Украина, не Донбасс, это такой небольшой пустячок»

Накануне вечером Департамент информации и печати МИД России опубликовал на официальном сайте дипломатического ведомства «комментарий об участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии». По сути, это ответ на обвинения грузинских и американских коллег в адрес Москвы как организатора провокаций на границе с Южной Осетией.

Вчера в 20 часов 11 минут по Москве на официальном сайте российского дипломатического ведомства был опубликован «Комментарий Департамента информации и печати МИД России об участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии».

«С озабоченностью отмечаем, – говорится в комментарии, – участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии…»

Далее приводится четыре случая нарушения гражданами Грузии госграниц Южной Осетии, Абхазии и России (на дагестанском участке), которые произошли с начала июня.

Судя по описанию, речь идет о задержаниях браконьеров, вооруженных полуавтоматическими охотничьими стволами, в камуфлированной одежде, с биноклями. В документе описаны случаи оказания сопротивления при задержании, когда нарушители открывали огонь по пограничникам.

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», – говорится в комментарии МИД.

МИД России призвал грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, решать проблемы с помощью всех имеющихся диалоговых форматов с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе и неформальный переговорный канал Карасин-Абашидзе.

В заключение документа МИД указывается: «Участившиеся пограничные инциденты еще раз подтверждают важность скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы…».

«Эхо Кавказа» попросило российского политолога Николая Силаева прокомментировать публикацию МИД:

«Никаких тут сдвигов по сравнению с обычной позицией России нет, просто вслух сказаны те вещи, которые давно вслух не говорились.

– Многим жителям республики и тем, кто наблюдает за событиями в Южной Осетии, бросилось в глаза, что в заявлении МИД нет ни слова по поводу выставленного грузинами полицейского поста у селения Цнелис. Ни упреков в эскалации напряженности, ни призывов разрешить пограничный спор.

– Потому что это другой вопрос. В заявлении МИД разнесены две вещи: факты нарушения границы России, Абхазии и Южной Осетии со стороны российских граждан и сама линия границы. МИДом не высказывается, как должна пройти линия границы, он призывает ее делимитировать и демаркировать. То есть логика в том, что Грузия, Абхазия и Южная Осетия должны договориться о том, как проходит граница, а российские пограничники эту границу просто охраняют».

По времени комментарий МИД РФ совпал с заявлением президента Анатолия Бибилова, в котором он указал на необходимость мирного урегулирования цнелисского кризиса:

«Проблему с незаконным грузинским постом в районе села Уиста необходимо решить дипломатическим путем, главное сегодня не допустить кровопролития и сохранить безопасность народа», – отметил он.

Получился такой явный диссонанс в заявлениях. Подопечное государство указывает на самое тревожное с августа 2008 года событие на границе с Грузией, которое едва не закончилось кровопролитием, из-за которого пропускные пункты на границе закрыты с сентября прошлого года, что, в свою очередь, привело к тяжелым гуманитарным последствия в Ленингорском районе.

А государство-патрон как бы всего этого не замечает. О причинах такой ненаблюдательности размышляет российский политолог Алексей Малашенко:

«Чего говорить, Россия не решила, потому что она ничего не выиграет от того, что будет об этом говорить. Это не Украина, не Донбасс, это такой небольшой пустячок. Кроме того, пошли какие-то непонятные разговоры. Захар Прилепин предложил провести там референдумы и присоединять. Все это выглядит плохим эстрадным шоу, но у кого-то в голове это есть. И, кстати, Путин тоже начал рассуждать по поводу воссоединения, восстановления и так далее, поэтому, следуя логике, это вообще не дело МИДа. Сначала решим, как себя вести, как к этому всему относиться. Но нет ясного понимания, нет окончательного решения, как себя вести, соответственно, нечего сказать такого весомого. Поэтому пусть они там сами разбираются – независимые государства.

– Надолго эта история?

– Это навечно, или должно произойти нечто, что заставит отдавать отчет о происходящем. Потому что все пущено на волю волн. И вот эти эпизоды с границей и всем прочим – лишнее тому доказательство. Это, в принципе, абсурдная ситуация от начала и до конца: как это начиналось и к чему пришло. Так и будем жить».

По мнению одного московского политолога, который согласился пообщаться с «Эхом Кавказа» на условиях анонимности, МИД хочет таким образом подчеркнуть, что приграничный спор – это вопрос отношений Тбилиси и Цхинвала. Упомяни российский МИД о Цнелисе, он автоматически становится стороной этого кризиса, и Москве это ни к чему.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия