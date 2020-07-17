Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и  Азербайджана

Сегодня шестая годовщина катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом. Самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "ДНР". Погибли 298 человек - все, кто был на борту. Больше всего жертв среди граждан Нидерландов.

Международная следственная группа установила, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", переправленной на восток Украины из российской военной части. "Бук" был расположен на территории, подконтрольной сепаратистам. В марте нынешнего года в Нидерландах начался суд. Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, которые ранее имели отношение к вооружённым сепаратистам. Их судят заочно. При этом личности экипажа "Бука", а также людей, которые непосредственно отдавали приказ сбить самолёт, следствие пока не установило.

Нидерланды и Австралия, а также Украина ранее заявили, что считают Россию ответственной за катастрофу. В годовщину трагедии МИД Украины призвал Россию признать эту ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы правда о катастрофе стала известной, а виновные понесли наказание. При этом он не упомянул о России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что "Боинг" был сбит "пророссийскими террористами".

Посольство США в Киеве призвало Россию сотрудничать с судом и следствием, в частности обеспечить явку обвиняемых в суд.

ЕС накануне призвал Россию сотрудничать с усилиями по установлению виновных.

Европейский суд по правам человека на этой неделе зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением "Боинга". Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.

Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки "Бук", которая принадлежала российской армии, и в связи с этим Россия в любом случае несёт по крайней мере частичную ответственность за катастрофу.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение обратиться в ЕСПЧ "лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины".

Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе "Боинга", однако не выдвигает и чёткой альтернативной версии, лишь обвиняя следствие в политизированности и антироссийской направленности. Адвокаты одного из обвиняемых на суде в Гааге просили суд проверить, в частности, версию о том, мог ли быть "Боинг" сбит украинским военным самолётом. Эта версия ранее была отвергнута следствием и экспертами.

Суд по делу о катастрофе возобновится в Нидерландах 31 августа.