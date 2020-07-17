«Послы доброй воли Абхазии». Басков, Валерия, Гаврилов…

Сегодня в Сухуме прошла пресс-конференция участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Это движение было создано в июне 2017 года в Москве действительным государственным советником России Иналом Ардзинба и другими представителями абхазской диаспоры в российской столице. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

За прошедшие три года движение провело много социальных, культурных, спортивных акций, мероприятий, нацеленных на развитие абхазского языка с использованием информационных технологий, продвижение Абхазии на международной арене. Среди членов движения – российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

В прежний состав «Послов доброй воли Абхазии» входили дипломат Кан Тания, певица Валерия Адлейба, актер Егор Бероев, актер и режиссер Тимур Тания, главный редактор журнала «Peopletalk» Лаура Джугелия, участник программы академических исследований Эдгар Гвазава, дизайнер Расида Лакоба, автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба, актриса Ксения Алферова, синхронистка, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, балерина Екатерина Шипулина, врач Илона Ардзинба, глава благотворительной организации «Киараз» Камма Гопия, спортсмен Денис Царгуш, автогонщик Дмитрий Гвазава, мисс России и мисс Мира Ксения Сухинова, кинорежиссер, актер Эмир Кустурица.



На сегодняшней пресс-конференции новый посол доброй воли Абхазии актер Абхазского драматического театра Кесоу Хагба сказал:

«С большим удовольствием я согласился быть послом доброй воли. Гуманитарными акциями лет тридцать занимаюсь. Во время войны этим занимался, в годы блокады Абхазии. Через моих друзей, в том числе из Германии, Швейцарии, занимался. Они, кстати, не только стали друзьями Абхазии, но и получили абхазское гражданство, некоторые живут здесь, в Абхазии. И вот, занимаясь гуманитарными акциями, я понял, что нет более сильного фактора, влияющего на решение проблем, чем человеческие взаимоотношения, если ты их установил, в любой сфере – и в политике, и в экономике».

Посол доброй воли Абхазии поэт и прозаик, главный редактор журнала «Алашара» Анатолий Лагулаа выступал на пресс-конференции только на абхазском языке, но я после ее завершения попросил его сказать коротко для слушателей «Эха Кавказа» и на русском:

«Я, как посол доброй воли в Абхазии, занимаюсь, прежде всего, популяризацией наших национальных традиций, абхазского языка, поиском талантливых начинающих поэтов, прозаиков.

– А вот это пособие по Апсуара, электронное приложение…

– Да, я уже завершил работу над ним. Сейчас его переводят на русский. Его можно будет загрузить на смартфон, айфон, это будет и на абхазском, и на русском языках».

Сопредседатель социальной платформы «Будущее Абхазии» Милана Хашба рассказала, что в новый состав послов вошло 20 человек, десять от абхазской и столько же от российской сторон. От абхазской – помимо Кесоу Хагба и Анатолия Лагулаа, глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел республики Даур Кове, певица Милена Барциц, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба, сотрудник администрации президента Артур Чакрян.

Российскую сторону представляют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель молодежного парламента Госдумы Мария Воропаева, Мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова, меценат Константин Голощапов.

Директором фонда «Послы доброй воли Абхазии» назначен Эдгар Гвазава.

Милана Хашба сказала, что хочет «поблагодарить послов нового состава, которые уже себя проявили. Например, Иосиф Пригожин стал наставником для нашей талантливой соотечественницы Милены Барциц, Николай Басков объявил о том, что он проведет благотворительный концерт в нашей стране. И тот же самый Иосиф Пригожин сказал, что проведет у нас музыкальный фестиваль. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова помогла с документами Олегу Гушеву для ускорения получения российского гражданства. Анатолий Лагулаа сейчас работает над электронным пособием по Апсуара. Кесоу Золотинскович планирует ряд благотворительных акций. Нас всех объединяет только одна цель – творить добро».

А затем участники пресс-конференции увидели на экране короткие видеообращения послов доброй воли как с абхазской, так и с российской сторон. Так, народный артист России Николай Басков в видеообращении отметил:

«Движение было создано в 2017 году и уже организовало кампанию по поддержке молодых лидеров Абхазии, развитию абхазского языка, культуры, с использованием информационных технологий для продвижения республики на международной арене. Уже в этом году как друг Абхазии я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики. Передаю привет солнечной Абхазии, и до скорой встречи. Ваш Николай Басков».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия