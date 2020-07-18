В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники требуют освободить его из московского СИЗО «Лефортово». В акции участвуют десятки тысяч человек, возможно, она стала самой массовой в современной истории города. Текстовую трансляцию ведет редакция «Сибирь.Реалии», видео - телеканал «Дождь».

В сегодняшней акции приняли участие, по разным оценкам, от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Официальных оценок от полиции пока не поступало. Участники собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Часть собравших у мэрии Хабаровска обещает не расходиться с места до утра. Участники помимо традиционных лозунгов «Свободу» и «Я/мы Сергей Фургал» требуют освободить политзаключенных, в том числе и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. Среди митингующих самые разные люди: пенсионеры, родители с детьми, молодежь, передает корреспондент «Сибирь.Реалии».

Власти пытались максимально сократить число участников митинга. По данным Русской службы Би-би-си, такую задачу поставил перед чиновниками полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом назвал регион единственным, где растет число зараженных болезнью. ФСБ объявила, что митинги стали потенциальной целью для террористов. Мэр города заявил, что горожане жалуются на шум во время акций, мэрия в срочном порядке закупила плакат «Я/Мы требуем тишины», который повесили на здании городской больницы. Адвокат арестованного Фургала сказал, что чиновник не одобряет несогласованные мероприятия.

Митинги и шествия продолжаются в Хабаровске восьмой день. Сегодня к жителям края присоединились жители других городов и регионов Дальнего Востока. По подсчетам корреспондента Сибирь.Реалии, на акцию поддержки жителей Хабаровска и губернатора Фургала во Владивостоке вышли примерно тысяча человек. Несогласованный с властями митинг назвали «кормлением голубей». У многих были в руках плакаты с лозунгами: «Я/Мы - Дальний Восток», «Свободу Фургалу». Около 200 человек собрались в Благовещенске.