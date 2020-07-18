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Чеченские беженцы в Азербайджане заявили о гуманитарной катастрофе
Председатель «Совета чеченских беженцев» в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.
«С началом 2020 года, когда управление верховного комиссара ООН прекратило или сократило социальную помощь, и без того плачевное положение резко ухудшилось», - сказано в обращении. Отмечается, что введенный из-за коронавируса карантин еще больше усложнил положение беженцев.
Молаев рассказал «Кавказ.Реалии», что в Азербайджане на сегодня остались 385 чеченцев, имеющих мандат от комиссара ООН. Остальные, по его словам, уехали в третьи страны из-за невыносимых условий. За оставшихся, согласно международному законодательству, несет ответственность именно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оно обязано интегрировать беженцев в стране проживания или содействовать переселению.
«Переговоры по интеграции нас в азербайджанское общество обречены на провал. В Азербайджанской республике свыше 1 млн своих внутренних беженцев. Получается, что в этой стране каждый десятый житель беженец», - говорит Молаев.
У оставшихся беженцев нет своего жилья, у всех накопились долги за снимаемые квартиры и коммунальные услуги, нет разрешений на работу, жалуется собеседник: «Не трудоустроенные и без социальной помощи беженцы подвергаются смертельной опасности. Ситуация ухудшается, у некоторых закончилась вода. Это заставляет их, во время карантина, подвергая себя опасности, за несколько километров ходить за водой».
Он призывает международное сообщество вмешаться и оказать помощь беженцам.
- В феврале чеченцы выходили на многодневный митинг перед зданием Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Баку. Строго без плакатов и только перед отделением УВКБ. Находясь в стране на основании мандатов ЮНИСЕФ, это единственный доступный им способ выражения недовольства.
Другие новости дня
В этом году Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток
45 тонн улиток в октябре текущего года будет экспортировано из Грузии в Италию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии. Основной грузинский экспортер улиток в ЕС – «Нати Групп». В 2017 году при поддержке государства компания открыла крупную улиточную ферму в селе Ахали Хибула Хобского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети).
В предприятие было инвестировано 1,8 миллиона лари, из которых более 1,2 миллиона лари составляет льготный агрокредит. В среднем на ферме производят 50 тонн улиток в год. Постоянно здесь трудоустроены 15 человек.
Хозяйство в Ахали Хибула на днях посетил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили. По словам министра, Грузия выполняет все обязательства по Соглашению о свободной торговле с ЕС. При условии строгого фитосанитарного и ветеринарного контроля из Грузии в Евросоюз возможен экспорт моллюсков.
Давиташвили также отметил, что производство улиток – это перспективное направление сельского хозяйства и достаточно прибыльный бизнес, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации, подписанном Грузией и ЕС в июне 2014 года. Уже несколько лет Евросоюз остается основным торговым партнером Грузии.
В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов
В городе Нант в Бретани на западе Франции произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это один из крупнейших готических соборов в стране и крупнейший в регионе.
Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник региональной пожарной охраны генерал Ролан Ферлей. По его словам, пожар начался в той части собора, где находился большой орган. Он полностью уничтожен огнем, а балкон, на котором он находился, может обрушиться.
Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершен в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.
«Рейтер»: Ливийская компания NOC осудила действия ЧВК Вагнера
Ливийская национальная нефтяная компания NOC заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи со случаями использования ее объектов в качестве военных блок-постов.
Агентство «Рейтер» сообщило, что в заявлении NOC содержится осуждение ЧВК Вагнера, сирийских и других наемников. Последний факт использования нефтяных объектов в военных целях замечен в порту Эс-Сидра, сообщает агентство.
Ливийская нефтяная компания обратилась к миссии ООН в Ливии с просьбой направить наблюдателей в те районы, где работают предприятия NOC.
Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных, отмечает «Коммерсантъ».
В Ливии противоборствуют, добиваясь власти над всей территорией страны, две основные силы. Это Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, она опирается на парламент в Тобруке.
Умер один из организаторов Марша на Вашингтон 1963 года Джон Льюис
Американский конгрессмен, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации Джон Льюис умер на 81-м году жизни. Льюис был одним из организаторов Марша на Вашингтон 1963 года. После это акции федеральные власти запретили сегрегацию в общественных местах и приняли закон, уравнивающий избирательные права чернокожего населения с белым.
Льюис родился в 1940 году в городе Троя, штат Алабама. Он с детства следил за борьбой за гражданскими правами, в 17 лет познакомился с одной из основательниц движения за права чернокожих Розой Паркс, в 18 - с Мартином Лютером Кингом. Студентом он участвовал в сидячих забастовках против сегрегации и в акциях с требованием предоставить чернокожим равные избирательные права. Он был одним из первых чернокожих активистов, заходивших в автобусы только для белых и игнорирующим правила сегрегации.
В 1963 году Льюис был одним из шести основных организаторов Марша на Вашингтон. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название «У меня есть мечта».
Он продолжал заниматься правозащитной деятельностью до 1977 года, пока не перешел на работу в правительство. После этого он восемь лет был городским депутатом Атланты, пока в 1986 году не избирался в Конгресс.
После избрания Льюс переизбирался 16 раз, только один раз набрав меньше 70 процентов голосов. В 2008 году он поддержал номинацию Барака Обамы на пост президента США. В 2016 — организовал 25-часовую сидячую забастовку ста конгрессменов от Демократической партии, требующих ужесточить продажу оружия в США.
В заявлении спикера Конгресса Нэнси Пелоси сказано, что в день смерти Льюиса «Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории». Конгрессмен был награжден высшей наградой США для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы.
В Хабаровске десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала
В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники требуют освободить его из московского СИЗО «Лефортово». В акции участвуют десятки тысяч человек, возможно, она стала самой массовой в современной истории города. Текстовую трансляцию ведет редакция «Сибирь.Реалии», видео - телеканал «Дождь».
В сегодняшней акции приняли участие, по разным оценкам, от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Официальных оценок от полиции пока не поступало. Участники собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Полиция не вмешивалась в происходящее.
Часть собравших у мэрии Хабаровска обещает не расходиться с места до утра. Участники помимо традиционных лозунгов «Свободу» и «Я/мы Сергей Фургал» требуют освободить политзаключенных, в том числе и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. Среди митингующих самые разные люди: пенсионеры, родители с детьми, молодежь, передает корреспондент «Сибирь.Реалии».
Власти пытались максимально сократить число участников митинга. По данным Русской службы Би-би-си, такую задачу поставил перед чиновниками полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом назвал регион единственным, где растет число зараженных болезнью. ФСБ объявила, что митинги стали потенциальной целью для террористов. Мэр города заявил, что горожане жалуются на шум во время акций, мэрия в срочном порядке закупила плакат «Я/Мы требуем тишины», который повесили на здании городской больницы. Адвокат арестованного Фургала сказал, что чиновник не одобряет несогласованные мероприятия.
Митинги и шествия продолжаются в Хабаровске восьмой день. Сегодня к жителям края присоединились жители других городов и регионов Дальнего Востока. По подсчетам корреспондента Сибирь.Реалии, на акцию поддержки жителей Хабаровска и губернатора Фургала во Владивостоке вышли примерно тысяча человек. Несогласованный с властями митинг назвали «кормлением голубей». У многих были в руках плакаты с лозунгами: «Я/Мы - Дальний Восток», «Свободу Фургалу». Около 200 человек собрались в Благовещенске.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- Фургал пока остается губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.
Минобороны Армении: На границе с ночи сохраняется относительное спокойствие
На армяно-азербайджанской государственной границе с ночи до сих пор сохраняется относительное спокойствие, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, ВС Азербайджана открыли неприцельный огонь в направлении армянских позиций, дислоцированных в районе сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут Тавушской области.
Накануне вечером, 17 июля, на пресс-конференции в Иджеване представитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян подтвердил информацию о том, что на армянской стороне оказался неповрежденный израильский беспилотник SkyStriker, сообщает Радио Азатутюн.
«Да, я подтверждаю, однако не хочу раскрывать скобки, потому что в наши руки очень часто образцы азербайджанского вооружения или военной техники попадают самыми разными методами и способами, комментировать их и раскрывать скобки было бы неправильно», - сказал Ованнисян.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 пациентов
В Грузии за последние сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, десять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 18 июля в стране лабораторно подтверждено 1 018 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы, сообщает агентство «Новости-Грузия». Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Солдаты с COVID-19 помещены в Военный госпиталь Гори, их состояние удовлетворительное.
Общее число выздоровевших составляет 895. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 627 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 228.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 17 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 164,2 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 168,9 тысячи.
Парламент Грузии утвердил закон «Об электронных коммуникациях»
Парламент Грузии накануне, 17 июля, в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон «Об электронных коммуникациях» – теперь с целью выполнения решений регулятора Национальная комиссия по коммуникациям (GNCC) сможет назначать в компаниях специального управляющего.
За принятие законопроекта, инициированного GNCC, проголосовали 88 депутатов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Согласно поправками, временный управляющий будет назначаться в компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, на срок не более чем два года. Произойдет это в случае, если компания не выполнит решение комиссии по выплате штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан.
При этом управляющий будет обеспечивать только выполнение решения комиссии и для этого будет наделен неограниченным правом, вплоть до увольнения членов Наблюдательного совета или директоров телекоммуникационной компании. Права касаться долей компании у него не будет.
Комиссия указывает, что данный законопроект никак не связан со СМИ. Изменения об эффективных механизмах исполнения касаются только лиц, владеющих критической инфраструктурой, в частности мобильной и интернет-связью.
Принятию изменений предшествовали протесты телекоммуникационных компаний и неправительственного сектора. Они утверждали, что предлагаемые поправки противоречат Конституции Грузии. В итоге, инициаторы инициативы были вынуждены внести дополнительные изменения в предложенный законопроект после консультаций с бизнес-сектором.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника Грузии.
На встрече Пашиняна с Мишустиным была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.
В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что отношения между Арменией и Россией, которые носят союзнический и стратегический характер, развиваются планомерно,
«Между прочим, 2019 год был очень результативным, потому что впервые за всю историю отношений наших стран товарооборот превысил два миллиарда долларов, за 2019 год мы имели 14% роста. В январе-феврале этот темп продолжался, но в связи с коронавирусом, к сожалению, мы потеряли темп, но я уверен, что мы очень скоро восстановим его», - сказал армянский премьер.
Он также затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
«Наша встреча совпадает с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, Вы проинформированы, что пока неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую Вас об этом событии, про текущую ситуацию.
Я хочу подчеркнуть, что эти события происходят на фоне подстрекательства третьей стороны, и все еще нужно понять, кто, в чем и зачем заинтересован. Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим еще и этот вопрос», - подчеркнул премьер-министр Армении.
В свою очередь, председатель правительства РФ отметил: «К огромному сожалению, пандемия внесла коррекции в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией. Взаимный товарооборот, как Вы сказали, немного снизился по объективным причинам, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и для этого есть все предпосылки.
Что касается наших культурных, духовных, исторических связей с Арменией, то мы продолжаем все мероприятия, которые у нас намечены в этой сфере. Четыре свободы, которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза, они получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы зафиксировали».
В ходе встречи собеседники обсудили армяно-российское экономическое сотрудничество и представляющие взаимный интерес различные вопросы, сообщает Радио Азатутюн.
Эммануэль Макрон: Евросоюз переживает «беспрецедентный кризис»
В Брюсселе сегодня, 17 июля, открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза. Лидеры 27-ми государств ЕС попытаются согласовать совместный план восстановления экономик и бюджет союза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса, как отмечает «Международное французское радио», почти 1,8 триллиона евро - это беспрецедентная сумма в истории ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в Брюсселе «моментом истины» для Европы. Макрон оценивает ситуацию в ЕС как «беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере». Преодолеть этот кризис, по мнению французского лидера, поможет единую позиция по восстановлению экономики и достижению технологического, промышленного и экологического суверенитета Европейского союза. Эммануэль Макрон поделился этой точкой зрения с посетителями своего Твиттер-аккаунта:
Ломджария: Составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение
По заявлению Народного защитника Грузии Нино Ломджария, если в отношении президента Грузии будет осуществлена дискриминация по гендерному признаку, на это аппарат омбудсмена обязательно отреагирует. Таким образом Ломджария отреагировала на заявление администрации президента.
По словам Ломджария, критика со стороны общества для должностного лица является неотъемлемой частью обязанности проявлять терпение.
«Если Саломе Зурабишвили, как президент или верховный главнокомандующий, будет подвержена дискриминации по гендерному признаку, или в отношении нее будут сделаны заявления, таящие в себе поощрение дискриминации по гендерному или другому признаку, Народный защитник обязательно отреагирует, так же, как мы реагировали на заявления, сделанные, в том числе, в отношении действующих должностных лиц.
Что касается того, что вообще должностные лица зачастую подвержены в этой стране очень жесткой критике, агрессивным заявлениям и т.д., то это часть наших обязательств. Мы обязаны проявлять терпение и, соответственно, я думаю, что, может, ей и неприятна та или иная критика, однако это составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение», - заявила Ломджария.
На вопрос, прослеживаются ли признаки буллинга в отношении президента со стороны общества, Ломджария заявляет, что мандат Народного защитника не предполагает оценку этого.
- Для справки: администрация президента Грузии распространила заявление, в котором отмечается, что Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа.
В Минске состоялась встреча Никола Пашиняна с Александром Лукашенко
В Минске состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, президент Белоруссии тепло приветствовал премьер-министра Армении в Минске и коснулся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и решения проблем.
По словам Лукашенко, у Белоруссии и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе. «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, киргизы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет», - отметил Александр Лукашенко.
Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Пашинян выразил надежду на то, что совместная работа войдет в обычное русло, и встречи будут регулярными, сообщает Радио Азатутюн.
«Я знаю, что есть конкретные вопросы, которые особенно интересны для Беларуси, есть вопросы, которые особенно интересны для Армении. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами».
В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-белорусских отношений, обменялись мнениями о преодолении пандемии коронавируса и путях выхода из кризиса.
Премьер-министр Пашинян коснулся эскалации, развязанной противником на армяно-азербайджанской государственной границе, и представил подробности своему белорусскому коллеге.
Давид Залкалиани обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на азербайджано-армянской границе
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и новый глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. «Глава МИД Грузии еще раз выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации и отметил, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует», - сказано в сообщении.
В ходе беседы Залкалиани выразил надежду на то, что посредством международных механизмов, в частности при активном участии Минской группы ОБСЕ, удастся вернуться к процессу мирных переговоров и разрядить ситуацию. В дипведомстве добавили, что Залкалиани поздравил Байрамова с назначением на важный государственный пост. «Министры выразили готовность активно работать над углублением дружбы и стратегического партнерства, существующего между двумя странами», - сообщили в МИД.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июля отправил в отставку министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, который занимал эту должность 16 лет. Назначенный новым руководителем внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов ранее возглавлял Министерство образования страны.
- Увольнению Мамедъярова предшествовала резкая критика со стороны главы государства. Алиев указал, что дипломатическая деятельность страны могла быть более эффективной. Также он отметил, что 12 июля, когда произошла эскалация ситуации на границе с Арменией, он не смог найти Эльмара Мамедъярова на рабочем месте.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Артиллерийские обстрелы продолжились 13 и 14 июля. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
Келли Дегнан: России трудно иметь соседа, история которого успешна
«России трудно иметь такого соседа, история которого успешна», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее словам, именно это является причиной попыток России подорвать прогресс, достигнутый Грузией, передает Общественный вещатель.
«Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Грузией по самым разным направлениям уже более 30 лет. То, что мы увидели за это время, это то, что осведомленность общественности о дестабилизирующей роли России растет. России трудно иметь соседа, история которого успешна. Я думаю, что именно это главная причина, по которой мы видим такие попытки подорвать прогресс, достигнутый Грузией», - заявила посол.
По словам Келли Дегнан, Грузия добилась значительного прогресса. «В течение того времени, что я нахожусь здесь, мы очень конструктивно работаем с этим правительством, а также с предыдущими правительствами. Прогресс очевиден. Грузия достигла значительного прогресса - здравоохранение, образование, безопасность, экономика, демократическое развитие, - это действительно успех», - заявила Келли Дегнан.
Администрация президента Грузии сделала выговор Народному защитнику
Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Народного защитника Нино Ломджария в неконструктивной критике, заявив, что омбудсмен никогда не реагирует на оскорбительные заявления в адрес главы государства.
На этой неделе Ломджария обвинила Зурабишвили в «романтизации насилия». Омбудсмен подвергла президента критике из-за комментария по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Зурабишвили начала развивать мысль о достоинстве и недопустимости уличных разборок с многозначной фразы: «Я понимаю мужество один на один».
«Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа. Очень жаль, что при всем этом, омбудсмен сочла необходимым дать оценку неверно интерпретированному заявлению президента от 15 июля», - говорится в заявлении.
В администрации президента добавили, что Зурабишвили осуждает насилие и поляризацию, а все ее заявления направлены на примирение и единство. Что касается комментария по делу Шакарашвили, согласно пресс-службе, в нем содержался призыв к молодежи: сознаться и раскаяться.
Президент также считает необходимым разъяснить Ломджария обязанности и полномочия омбудсмена. Как отмечается, это «надзор за соблюдением защиты прав и свобод всех людей в Грузии». «Президент надеется, что вовлеченность Народного защитника и надзор за процессом расследования смерти Георгия Шакарашвили будут способствовать полноценному расследованию этого дела, защитят семью от буллинга, а общественность - от напряженности и, что главное, обеспечат соблюдение презумпции невиновности», - отмечено в заявлении.
- 19-летний футболист Георгий Шакарашвили погиб при неустановленных обстоятельствах после вечеринки на загородной даче близ Тбилиси, где между молодыми людьми произошла ссора. По резонансному делу задержаны 17 человек, из них шестеро несовершеннолетних.
- Прокуратура ведет дело по нескольким статьям УК Грузии, которые подразумевают убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, групповое насилие и незаконное лишение свободы.
Абхазский оперштаб: все 20 тестов на коронавирус показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 20 граждан. Все тесты показали отрицательный результат
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
«Ложь и провокация» - Амиран Гамкрелидзе о поиске летучих мышей в Южной Осетии
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе говорит, что подобные заявления – ложь и провокация.
«У самой лаборатории Лугара есть группы, которые ходят и собирают образцы. Эта информация является обычной ложью, поставленной провокацией со стороны нашего недоброжелательного соседа. В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований. Мы не говорим людям, чтобы они снабжали нас ими, есть специальные группы, наши зооэнтомологические группы, которые изучают и собирают эти образцы», – заявил Гамкрелидзе.
Сегодня же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работа Центра Лугара заслуживает высокой оценки. По ее словам, Грузии необходимо сохранить достигнутые результаты и избежать второй волны распространения вируса, – пишет Первый канал.
«Я хочу подчеркнуть работу Центра Лугара на всех этапах пандемии, он заслуживает высокой оценки. Мы готовы противостоять любой попытке дискредитировать этот институт. Мы должны сохранить результаты, и мы должны избежать второй волны и риска, чтобы больше не принимать жестких мер», – заявила Саломе Зурабишвили.
С деятельностью лаборатории сегодня ознакомилась посол США в Грузии Келли Дегнан. По информации посольства, дипломат поздравила выпускников стажировки WRAIR-SDSU - Натию Инадзе и Давида Хуцишвили - с успешным завершением их программы.
«Натия и Давид имели возможность работать в современной лаборатории, которая под руководством Национального центра по контролю заболеваний сыграла важную роль в борьбе Грузии с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении посольства.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», - сказал он.
«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», - сообщил Песков.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, - пишет «Интерфакс».
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске, где с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился «в местах массового скопления людей».
«Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», - сказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок.
У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. «В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», - отметили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ, задержанный арестован.
- 30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства». 13 июля появилось сообщение о предотвращении терактов в Ростовской области.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
- Новые митинги в поддержку Фургала в Хабаровске запланированы на 18 июля. Власти соседнего Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и «тиражировать угрозу заражения» коронавирусной инфекцией на митингах.
В Израиле введен повторный карантин: список ограничений
В ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.
Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.
Портал Newsru.co.il сообщает, что в пятницу, 17 июля, с 17:00 войдут в действие следующие ограничения:
- будут закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;
- для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).
Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:
- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты. Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.
Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.
Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.
Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.
При этом министры договорились продвигать через Кнессет принятие закона о введении карантина на выходные дни. При этом ограничения не коснутся судов, массовых акций протеста, а также работы продуктовых магазинов.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.
- Утром в пятницу, 17 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 46546 заразившихся (+1832 за сутки). В настоящий момент заражены 25636 человек (+1402). 387 заболевших умерли (+7).
- Состояние 213 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 58 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 120 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Годовщина гибели "Боинга" MH17: от РФ требуют признать ответственность
Сегодня шестая годовщина катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом. Самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "ДНР". Погибли 298 человек - все, кто был на борту. Больше всего жертв среди граждан Нидерландов.
Международная следственная группа установила, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", переправленной на восток Украины из российской военной части. "Бук" был расположен на территории, подконтрольной сепаратистам. В марте нынешнего года в Нидерландах начался суд. Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, которые ранее имели отношение к вооружённым сепаратистам. Их судят заочно. При этом личности экипажа "Бука", а также людей, которые непосредственно отдавали приказ сбить самолёт, следствие пока не установило.
Нидерланды и Австралия, а также Украина ранее заявили, что считают Россию ответственной за катастрофу. В годовщину трагедии МИД Украины призвал Россию признать эту ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы правда о катастрофе стала известной, а виновные понесли наказание. При этом он не упомянул о России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что "Боинг" был сбит "пророссийскими террористами".
Посольство США в Киеве призвало Россию сотрудничать с судом и следствием, в частности обеспечить явку обвиняемых в суд.
ЕС накануне призвал Россию сотрудничать с усилиями по установлению виновных.
Европейский суд по правам человека на этой неделе зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением "Боинга". Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.
Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки "Бук", которая принадлежала российской армии, и в связи с этим Россия в любом случае несёт по крайней мере частичную ответственность за катастрофу.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение обратиться в ЕСПЧ "лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины".
Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе "Боинга", однако не выдвигает и чёткой альтернативной версии, лишь обвиняя следствие в политизированности и антироссийской направленности. Адвокаты одного из обвиняемых на суде в Гааге просили суд проверить, в частности, версию о том, мог ли быть "Боинг" сбит украинским военным самолётом. Эта версия ранее была отвергнута следствием и экспертами.
Суд по делу о катастрофе возобновится в Нидерландах 31 августа.
Грузия возобновит авиасообщение с Германией 2 августа
Грузинские власти официально объявили о возобновлении авиасообщения с Германией со 2 августа.
Рейсы Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Lufthansa.
Власти также ведут переговоры о возобновлении регулярных рейсов с двумя авиаперевозчиками – Air France и аirBaltic. При этом авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines выполняют спецрейсы для возвращения на родину граждан Грузии.
Как сообщалось ранее, Грузия открыла границу для пяти стран ЕС – Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
ЕСПЧ присудил более 50 тысяч евро азербайджанским правозащитникам Лейле и Арифу Юнус
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительство Азербайджана обязано выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус денежную компенсацию – по 20 тысяч евро, а также 11 438 евро на судебные расходы, сообщает агентство "Туран".
Заявители сочли, что причиной преследования была их активная гражданская позиция и критика правительства.
Страсбургский суд признал нарушение прав супругов Юнус на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства юридической защиты, а также права на уважение семейной жизни, права собственности и свободу передвижения.
Приговор супругам Юнус был вынесен в августе 2015 года. Лейла Юнус получила 8,5 лет тюремного заключения, а ее муж, историк Ариф Юнус – 7,5 лет с конфискацией имущества. Супруги обвинялись в экономических преступлениях, но против них также были выдвинуты обвинения в измене родине, по которым проводилось отдельное следствие. Сами они считали приговор политическим и объясняли, что их преследуют за оппозиционную деятельность.
Ариф Юнус был выпущен из тюрьмы 12 ноября 2015 года по гуманитарным причинам: состояние его здоровья после возбуждения дела резко ухудшилось. Однако правозащитник отказался выходить из суда, заявив, что выйдет только вместе с супругой Лейлой, чье состояние здоровья также вызывало серьезные опасения.
Приговор был назван "пародией на правосудие" международными правозащитными организациями.
Выйдя из тюрьмы, Лейла Юнус прокомментировала решение о своем освобождении строчками русского поэта Федора Тютчева:
Сейчас директор Института мира и демократии Лейла Юнус и директор одного из департаментов этого НПО Ариф Юнус проживают в политэмиграции в Нидерландах.
Администрация Трампа может запретить въезд в США всем коммунистам из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в страну всем членам компартии Китая и членам их семей. Об этом сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с темой. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.
Высокопоставленные чиновники обсуждают черновик президентского указа, который пока ещё не был показан самому Трампу, утверждает анонимный источник Reuters. Он отмечает, что документ находится в ранней стадии готовности. Возможный отказ в визах десяткам миллионов жителей Китая может быть одним из самых жёстких действий Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечает агентство.
В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.
Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, что могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят около 92 миллионов человек. В её уставе написано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможные меры Белого дома, заявила, что если информация правдива, то такие действия со стороны США были бы "жалкими". Госсекретарь США Майк Помпео и пресс-секретарь Белого дома не стали подтверждать или опровергать подготовку запрета.
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