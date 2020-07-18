Чеченские беженцы в Азербайджане заявили о гуманитарной катастрофе

Председатель «Совета чеченских беженцев» в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.

«С началом 2020 года, когда управление верховного комиссара ООН прекратило или сократило социальную помощь, и без того плачевное положение резко ухудшилось», - сказано в обращении. Отмечается, что введенный из-за коронавируса карантин еще больше усложнил положение беженцев.

Молаев рассказал «Кавказ.Реалии», что в Азербайджане на сегодня остались 385 чеченцев, имеющих мандат от комиссара ООН. Остальные, по его словам, уехали в третьи страны из-за невыносимых условий. За оставшихся, согласно международному законодательству, несет ответственность именно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оно обязано интегрировать беженцев в стране проживания или содействовать переселению.

«Переговоры по интеграции нас в азербайджанское общество обречены на провал. В Азербайджанской республике свыше 1 млн своих внутренних беженцев. Получается, что в этой стране каждый десятый житель беженец», - говорит Молаев.

У оставшихся беженцев нет своего жилья, у всех накопились долги за снимаемые квартиры и коммунальные услуги, нет разрешений на работу, жалуется собеседник: «Не трудоустроенные и без социальной помощи беженцы подвергаются смертельной опасности. Ситуация ухудшается, у некоторых закончилась вода. Это заставляет их, во время карантина, подвергая себя опасности, за несколько километров ходить за водой».

Он призывает международное сообщество вмешаться и оказать помощь беженцам.