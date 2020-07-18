«За минувшие сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом», - сообщила «Рес» сегодня, 18 июля, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. В республике за период с мая этого года проведено более 3,1 тысяч тестов на коронавирус.

«В стационаре на сегодняшний день находятся 4 пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 – это граждане, прибывавшие на карантине и медсестра из «красной зоны», - уточнила Гаглоева.

Под медицинским наблюдением находятся порядка 150 человек. Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Под карантинные зоны в самопровозглашенной республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселке Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница «Алан».

До 31 июля действует запрет на пересечение де-факто границы с Россией. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения де-факто границы, а также для югоосетинских граждан за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в консульство в Северной Осетии.

В республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.