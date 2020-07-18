COVID: Число инфицированных в мире превысило 14 миллионов

В России за сутки жертвами Covid-19 стали 124 пациента. Число умерших пациентов, у которых были диагностированы другие сопутствующие заболевания, официальная статистика Роспотребнадзора не сообщает, обратило внимание Французское международное радио.

Всего с начала эпидемии в России скончались в результате заражения коронавирусом 12 250 человек. По расчетам независимых экспертов, к настоящему времени число жертв эпидемии в России может составлять от 30 до 48 тысяч человек.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что на основе данных, полученных из правительственных источников разных стран, число диагностированных 18 июля в мире случаев заражения превысило 14 миллионов. Официальное число жертв пандемии - более 600 000.

Всемирная организация здравоохранения отмечает ускорение распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 237 740 новых случаев - это беспрецедентный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся - в США, более трех с половиной миллионов, в Бразилии более двух миллионов и в Индии один миллион.