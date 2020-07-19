В Кахетии продолжают подсчитывать ущерб от стихии – повреждены более 200 домов

Мэрия Телавского муниципалитета получит средства из центрального бюджета на ликвидацию последствий стихии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе краевой администрации Кахетии.

Разрушительный ураган прошел в Кварельском и Телавском муниципалитетах вечером 15 июля. Сильный ветер сопровождался дождем с градом. По данным местных властей, в Кварельском районе пострадали сельскохозяйственные угодья, а в Телавском, наряду с однолетними и многолетними культурами, были повреждены жилые дома – ураган сносил крыши.

«Службы мэрии Телавского муниципалитета до сих пор продолжают опись пострадавшей инфраструктуры. В масштабах муниципалитета комиссия уже насчитала более 200 поврежденных домов», - сообщили в краевой администрации. На деньги, выделенные из центрального бюджета, крыши некоторых пострадавших домов заменят полностью, другие – отремонтируют.

До сих пор не известно, помогут ли власти фермерам, урожай которых уничтожен. Судя по всему, на компенсации смогут рассчитывать только бенефициары государственной программы агрострахования.

По данным Минсельхоза Грузии, после стихии 15 июля в страховую компанию поступило более 1 040 сообщений. Из них 60% от жителей Телавского муниципалитета, а остальные из районов Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Сагареджо. Площадь пострадавших угодий, которые были застрахованы, составляет 1,2 тысячи гектара.