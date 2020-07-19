За сутки на Северном Кавказе умерли 6 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 371

За последние сутки на Северном Кавказе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 371, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Краснодарском крае умерли по два человека, в Кабардино-Балкарии и в Калмыкии – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 919 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 123 человека:​

Ставропольский край +123 (6889 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 75 (7190)

Дагестан + 43 (8778)

Карачаево-Черкесия + 27 (4212)

Кабардино-Балкария + 20 (5791)

Адыгея + 20 (2364)

Ингушетия + 19 (3438)

Калмыкия + 17 (2363)

Северная Осетия + 16 (4353)

Чечня + 11 (1919)

Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 47 181 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 19 июля, выявлено уже 771 546 человек с коронавирусом.