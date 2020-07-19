Мрачная версия Бэтмена или крылатый ужас

Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в четверг, что задержанный 3 июля в окрестностях населенного пункта Адзысар Цхинвальского района за нарушение режима государственной границы гражданин Грузии Хвича Мгебришвили в ходе следственных мероприятий рассказал о причинах своего проступка. Задержанный якобы признался, что намеревался раздобыть в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района т.н. коконы летучих мышей для последующей реализации на территории Грузии по цене 5000 долларов США за штуку.

«Касаясь показаний Мгебришвили Х.А., необходимо пояснить, что обитающие в РЮО летучие мыши – остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий. Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. Центр общественного здоровья им. Р. Лугара», – отмечает комитет.

О чем, собственно, речь.

Нарушитель якобы полез через колючку за т.н. амрита коконами. Интернет завален роликами из Средней Азии про т.н. коконы или гнезда летучих мышей. На вид грушевидной формы, глиняно-волосяные, они якобы висят на ножках, прикрепленных к потолку пещер и прочих убежищ летучих мышей. Все ролики приблизительно одного содержания: при помощи ножа охотник извлекает из этого кокона черную желеобразную массу, которая, о чудо, реагирует на золото и серебро – перемещается по тарелке вслед за обручальным колечком! Охотник утверждает, что кокон летучих мышей – это лучшее средство от рака, за которое «арабы платят от 5 до 250 тысяч долларов». В интернете даже есть некие подобия объявлений о покупке и продаже этих коконов или гнезд.

Идиотизм, конечно, полный, но малограмотные люди на это ведутся, и товарищ Хвича мог не стать исключением – не иначе бедняга решил разом покончить с нуждой. Такого даже штрафовать грех, ему бы объяснить, чтобы ерундой не маялся, и отпустить…

Но, судя по всему, у чекистов возникли соблазны, перед которыми устоять было невозможно. Все-таки летучие мыши (неважно с коконами или без) – главные подозреваемые в распространении COVID-19. И, по всей видимости, чекистский мозг сразу выстроил ассоциативную цепочку: кокон летучей мыши – летучая мышь – коронавирус – лаборатория им. Р. Лугара – биологическое оружие.

Неразрешимую на взгляд разумного человека задачу – как соединить в один сюжет обалдуя, который ищет несуществующие коконы, с институтом, где работают ученые-биологи, КГБ решает с кавалерийского наскока, не обременяя себя логическими связями, здравым смыслом и прочей мишурой.

Закончили про задержание Хвичи, а дальше с нового предложения: «Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. Центр общественного здоровья им. Р. Лугара».

Разоблачение готово. Можно вешать орден.

КГБ можно поздравить с очередным анекдотом. Контора не перестает радовать, хотя после шедевра с забором проб воды из речки, я думал, уже ничему не удивлюсь. Кто не видел этот ролик, обязательно посмотрите. На видео сотрудник в скафандре, защищающем от биологического и химического оружия, но при этом почему-то с голыми руками берет пробу воды из речки, которую центр им. Лугара мог заразить какой-то гадостью. При этом, по логике КГБ, вылитая пиндосами зараза должна распространяться исключительно вверх по течению, в сторону Южной Осетии, но ни в коем случае не вниз по реке, в сторону Грузии.

А если без шуток, то ареал обитания остроухой ночницы – от Гибралтара до Северного Китая, в том числе, и в предгорьях Грузии на всей ее протяженности с запада на восток. Поэтому, если бы вдруг лаборатории понадобилась особь летучей мыши, то, во-первых, ее бы ловили где-нибудь в другом, менее рисковом месте. А во-вторых, ее бы все-таки ловили другие люди, а не Хвича.

Но зачем-то его решили переквалифицировать чуть ли не в браконьера-контрабандиста, который помогает лаборатории создавать биологическое оружие. В противном случае, зачем раздувать вокруг него эту историю, распространять специальные заявления, видеозаписи допроса с безумными признаниями? К чему привязывать к этой истории, также без особых логических причин, что остроухая ночница внесена в Красную книгу и промысел на нее подпадает под статьи 258.1. УК РФ (незаконная добыча животных, занесенных в Красную книгу) и 226.1. УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов)? Между прочим, эти статьи предполагают от 3 до 7 лет лишения свободы.

Зачем это? Для чего? Получается, его все-таки могут обвинять в попытке добычи и контрабанды кокона летучей мыши?

Надеюсь, до реального срока дело не дойдет. Судя по всему, любитель природы оказался в ненужном месте в ненужное время и теперь рискует стать жертвой обстоятельств – очередной волны взаимных упреков в провокациях на границе между Южной Осетией и МИД России с одной стороны, Грузией и американским посольством – с другой.

У дальнейшего развития событий вариантов немного. Если в этот театр абсурда не вмешаются кураторы или президент Бибилов, то, скорее всего, Мгебришвили выпустят не сразу - зря что ли столько писали и кино снимали? Грузинские деятели будут делать из него жертву оккупационного режима, соревноваться в сочувствии и патриотизме. Может, даже покричат у колючей проволоки и запустят в небо шарики… А югоосетинские деятели будут скрупулезно расследовать это крайне запутанное дело, выявлять новые факты, делать сенсационные заявления. А после, когда вина Мгебришвили будет доказана, его отпустит президент Бибилов, как он отпустил до него доктора Важу Гаприндашвили, и Хвича героем вернется домой.

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