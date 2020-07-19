Папа Римский Франциск озабочен обострением между Арменией и Азербайджаном

Мэр Тбилиси Каха Каладзе показал, как будет выглядеть площадь у парламента Грузии после окончания ремонта, который продолжается уже полгода. Сегодня, 19 июля, Каладзе ознакомился с ходом работ вместе со спикером законодательного органа Арчилом Талаквадзе, а также лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.

По словам мэра, у парламента будет оборудовано несколько зон для растений. На представленных эскизах видно, что эти объекты занимают большую часть площади. Каладзе отметил, что такое решение служит только одной цели – сделать территорию более зеленой.

Мэр сообщил, что самой сложной частью проекта оказался ремонт фонтана, расположенного у входа в парламент. Все трубы пришлось заменить. Также отремонтирован памятник жертвам трагедии 9 апреля, обновлены плиты и коммуникации. Из-за пандемии коронавируса на некоторое время работы пришлось приостановить. Тем не менее, по словам Каладзе, они смогут завершить проект в срок. Открыть площадь планируется в конце июля – начале августа.

Площадь перед парламентом – это главная локация для масштабных протестных акций, антиправительственных митингов и пикетов.

1 января 2020 года мэрия Тбилиси объявила электронный тендер без аукциона на восстановление территории возле парламента. Единственным участником и победителем конкурса стала компания Greenservice. Территория была огорожена ночью 22 января 2020 года. За несколько недель до этого, в последние дни декабря 2019 года, мэрия демонтировала установленные у парламента палатки гражданских активистов. Взамен там поставили детские аттракционы и киоски рождественской ярмарки.