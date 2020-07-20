Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»

Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев, – заявил сегодня экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги. Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев», – отметил Иванишвили.

Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахария. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать всё, чтобы они могли мирно вернуться в свои родные дома.