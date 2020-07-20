Хорошие мальчики

Я уже несколько раз рассказывал о том, что в Грузии время от времени возникают различные устойчивые формулировки, которые показывают отношение общества к конкретным темам. Эти шаблонные фразы иногда очень быстро умирают, а иногда держатся десятилетиями и не теряют актуальность.

Сегодня я вспомню еще один, классический словесный шаблон, который оказался на удивление устойчивым и пережил все на свете – Советский Союз, бардак 90-х годов, наикровавейший из режимов, и вот сейчас, восемь лет у власти «мечтатели», но ничего не изменилось – люди продолжают говорить ЭТО.

Это не просто слова, это в своем роде субкультура, которая дает представление о нации в гораздо большей степени, чем любые высоколобые отчеты и цифры. ЭТО надо уметь соответствующим образом говорить, с нужным выражением лица, голосом, полным совершенно искреннего, неподдельного изумления в стиле «Ну как же так?!» Руки к небесам, без малейшей фальши и с абсолютной, непреклонной верой в собственную честность, с отчаяньем в голосе произнести: «Ну как же так?! Он же был такой хороший мальчик, прямо не верится, что он мог такое сделать».

Многие десятилетия, задолго до независимой Грузии, во времена глубокого СССР, так говорили о самых разных категориях населения – преимущественно об убийцах, которые кого-то зарезали из-за какой-нибудь ерунды.

Эту заезженную фразу повторяли так долго, упорно и с непреклонной уверенностью в голосе, что со временем действительно могло возникнуть впечатление, что вокруг все – невиновные. А грабит, бьет арматурой, ходит по улицам явно под кайфом, убивает – кто? Наверное, это я. Каждое утро и каждую ночь выхожу на дело.

Прошли десятки лет, сменился социальный строй, той страны уже давно нет, а грузинские пенсионеры и пенсионерки по-прежнему рассказывают об убийцах, насильниках и ворох – о том, какие они хорошие, какие мирные и неагрессивные.

Эти трогательные сцены не отличаются особым разнообразием. Все крутится вокруг одного основного постулата – «Он такой хороший, что не могу себе представить себе, чтобы он кого-то мог убить», говорят соседи подонка, нанесшего человеку 30 ножевых ранений.

«Эта семья была такая мирная, из их дома никто никогда даже мелкой ссоры не слышал», говорят соседи о семье, в которой муж перерезал горло жене.

Конечно, можно было бы заподозрить неискренность, но при этом выражения лиц говорящих прямо-таки светятся честным, непридуманным изумлением. И правда, как он мог кого-то убить – он ведь так хорошо здоровался с соседями, всегда интересовался их здоровьем – «Как поживаете, тетя Жужуна? Сердце вас не беспокоит?»

Возможно, вам это покажется смешным, но на самом деле ничего веселого в этом нет – инстинктивное стремление оправдать убийц, насильников и криминалов в лучшем случае свидетельствует об инфантилизме народонаселения и полном неумении отличить черное от белого.

Именно нарратив «Он такой хороший мальчик» стал основой широко распространенного мнения, что при наикровавейшем из режимов в тюрьмах преимущественно сидели ни в чем не повинные ангелы, лучшая молодежь страны.

Именно это стало одним из основных направлений оппозиционной пропаганды, в результате которой, ни много ни мало, сменилась власть – а вы думаете, что все это шутки…

Причинно-следственные связи, как и другие, сугубо «масонские» ценности вроде логики и здравого смысла – не самое сильное место традиционных грузин. Да, сажали, при этом преступность резко снизилась, но это просто совпадение. На самом же деле сажали лучших, отборных ребят страны, но при этом, по странному совпадению, именно в этот период большинство преступников решили перевоспитаться. Сами по себе, по собственной инициативе.

Проснулись они в одно прекрасное утро, посмотрели на себя в зеркало, и на них снизошло чудесное озарение – «Как мы живем, что мы делаем, какой пример подаем подрастающему поколению?»

Как говорил спившийся спортсмен в фильме «Москва слезам не верит» – «Я в этом году даже ни один хоккейный матч не смотрел».

Вот так все и было, а аресты и посадки тут ни при чем. Просто совпало. Ну, правда, после того как власть сменилась и их перестали сажать с прежней интенсивностью, многие из них вдруг решили снова перековаться в преступники. Но это опять же просто совпадение.

Скажу больше – как выяснилось, этот подход касается не только приматов, но и наших четвероногих друзей. Например, собак. На днях во время прогулки в парке питбуль почти насмерть загрыз 67-летнюю женщину… Врачи говорят, что сейчас она в коме, но в это время по социальным сетям прокатилась целая кампания – «Не обижайте собаку, она ни при чем».

Как оказалось, пес позарился на порцию еды, которую несчастная женщина давала своему псу, в результате она махнула перед носом питбуля целлофановым пакетом, и собака восприняла это как проявление агрессии. Ах, «она восприняла». Бедняжка. Может, ее теперь в качестве компенсации за моральный ущерб каждый день на обед приглашать?

И вот, в хоре оправдательных комментариев наконец появился ОН, тот самый, которого я ждал: «Пес был такой мирный, ни разу ни на кого не налаял, и вообще был очень спокойный…» Надеялся услышать продолжение о том, что он так образцово здоровался с соседями и постоянно спрашивал тетю Жужуну о ее здоровье.

Конечно, если без шуток, спрашивать надо не с собаки, а с ее хозяина, который выпустил собаку-киллера на улицу без намордника… Но попытка обвинить в произошедшем жертву – это все-таки, согласитесь, совсем уже неприлично.

В одном фильме умудренный опытом заключенный в тюрьме говорит новичку: «Посмотри вокруг, сколько здесь народу. И представь себе – все они невиновные».

Будь он в Грузии, то обязательно бы добавил: «А еще ты даже не представляешь себе, как они отлично здоровались с моей тетушкой…»

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