МИД Грузии: Азербайджанским СМИ распространена публикация дезинформационного характера

США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова за серьезное нарушение прав человека, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.

"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – говорится в заявлении, передает "Настоящее Время".

В документе указана обеспокоенность США тем, что "Кадыров сейчас использует оправдание пандемии коронавируса для дальнейшего нарушения прав человека в Чечне".

США призывают другие страны принять аналогичные меры в отношении Рамзана Кадырова.

Активисты и правозащитные организации регулярно обращают внимание на продолжающиеся факты нарушения прав человека в Чечне в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, представителей независимых СМИ и активных граждан, которые просто критикуют Рамзана Кадырова.

Только в этом году были убиты два чеченских блогера, критиковавших главу Чечни: в феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, в июле блогер – Мамихан Умаров был застрелен в австрийском городе Герасдорф. Умаров критиковал Рамзана Кадырова и заявлял, что за убийствами и нападениями на чеченцев в Европе стоят российские спецслужбы. По подозрению в его убийстве задержали двух уроженцев Чеченской республики – Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.

26 февраля в Швеции было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.

Сложной остается и ситуация с правами геев и лесбиянок. Их исчезновения в Чечне продолжаются, а сами они живут в постоянном страхе, что их раскроют. По данным Российской ЛГБТ-сети, в 2019 году в республике были задержаны, убиты или пропали более 50 человек. Более сотни удалось вывезти в другие регионы России и за границу.