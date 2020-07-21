За сутки в Армении выявлено 273 новых случая коронавируса, скончались 12 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 273, в общем составив 35254.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 704 и сейчас составляет 24206.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 662.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 215 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10171, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 148180 (1072 за последние сутки).