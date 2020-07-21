Кадыров ответил на внесение жены и дочерей в «черный список» США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные накануне Госдепортаментом США новые санкции в отношении его самого и некоторых членов его семьи.

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?», - написал Кадыров в своем телеграм-канале (стиль оригинала сохранен – прим. ред.).

Региональный руководитель заявил, что его жена и дочери готовы отказаться от интересов в США и Европе, если бы они у них были. Кадыров также подчеркнул, что «чеченский институт семьи крепче санкций».

Накануне государственный департамент США внес ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затронут жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).

После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.