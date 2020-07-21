Ереван опровергает заявление Баку о двух сбитых беспилотниках на границе

Официальный Баку считает недружественными действия Белграда – в Азербайджане заявили, что Сербия передала Армении минометы и другое вооружение.

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.

«Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра», – отметили в МИДе.

Замминистра добавил, что данное оружие армянская сторона использовала в нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.

«Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. В этой связи такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, бросают тень доверию на самом высоком уровне», – подчеркнули в МИД.

Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения.

«Вейнович, в свою очередь, отметил, что не в курсе об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Ранее портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.

«В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – сказано в статье.