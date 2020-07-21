Курс лари подсчитают сообща

Курс грузинской национальной валюты будет рассчитываться по новым правилам. Национальный банк Грузии анонсировал реформу, в рамках которой предполагается запуск новой электронной биржи Bmatch, на которой кроме банков смогут покупать и продавать валюту частные компании. По мнению экспертов, это сделает более прозрачным формирование курса лари.

Официальной датой запуска новой торговой площадки названо 1 октября, однако, по информации главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, в тестовом режиме она работает уже с марта. Желание опробовать новые возможности выразили 15 коммерческих банков, несколько микрофинансовых организаций, одна крупная компания и инвестиционный фонд.

В настоящее время расчет официального курса лари по отношению к другим валютам производится по правилам, установленным в мае 2009 года, посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. На практике это выглядит так: коммерческие банки подключены к платформе Bloomberg посредством специального приложения, через которое они подают заявки на куплю или продажу валюты. По итогам сделок формируется средневзвешенный курс лари по отношению к конкретной валюте.

По словам Георгия Лалиашвили – руководителя департамента финансовых рынков Нацбанка, центральным пунктом реформы станет формирование курса лари с участием всех заинтересованных игроков рынка и по более простой формуле:

«В отличие от действующей платформы, в валютных торгах участие будут принимать сотни юридических лиц грузинского сегмента. Компании будут иметь возможность подавать заявки на куплю-продажу валюты в обслуживающие банки либо самостоятельно участвовать в торгах. Это повышает возможность совершения сделок в очень короткий промежуток времени по максимально выгодному курсу. Тарифы банков за обслуживание юридических лиц при этом не будут зависеть от объемов сделки, (сделки) будут происходить по фиксированному тарифу Нацбанка», – заявил Лалиашвили.

По словам профессора, бывшего сотрудника Нацбанка Гочи Тутберидзе, реформирование системы валютных торгов происходило с участием экспертов международных финансовых институтов при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Международные эксперты провели тренинги для грузинских участников валютного рынка.

Эксперт положительно оценил запуск новой торговой биржи Bmatch. Платформа с 2016 года успешно работает в более чем 20 странах мира и обеспечивает автоматическое сопряжение и выполнение встречных сделок. До сделки участники остаются анонимными, что практически исключает возможность картельных сговоров, подчеркнул специалист:

«До 2009 года формирование курса лари происходило непосредственно в Нацбанке, но затем было принято решение перенести процесс в виртуальную среду. Основным недостатком этой системы было то, что курс определялся на закрытых торгах, что давало многим экспертам и политикам поводы предположить, что ведущие коммерческие банки сговариваются и рассчитывают его, исходя из своих узких коммерческих интересов, в ущерб экономике страны. Реформа оздоровит процесс, так как к участию в валютных торгах будут допущены юридические лица, а не только банки. Усиление конкуренции будет способствовать оздоровлению среды и минимизации доминирования на рынке», – подытожил эксперт.

Еще одним компонентом реформы станет внедрение новых норм в соответствии с правилами Глобального валютного кодекса. По новым инструкциям, с 1 октября банки будут обязаны публиковать полные тарифы на обслуживание и другие условия на своих веб-сайтах, обрабатывать и выполнять задания в интересах клиента с соблюдением конфиденциальности. Сегодня эти нормы носят рекомендательный характер.