В Гардабани сказали «нет» карантину

Сегодня в двух селах Гардабанского муниципалитета Грузии началось тестирование населения на коронавирус. Процедура оказалась необходимой после того, как в районе было выявлено два десятка случаев инфицирования COVID-19. Не исключено, что Гардабани вновь будет закрыт на карантин.

Шесть пунктов для PCR-тестирования открыты в селах Караджалари и Каратакла муниципалитета Гардабани. Мобильные пункты были развернуты после того, как за сутки в районе было зафиксировано 22 случая инфицирования коронавирусом, 15 из которых приходятся на село Караджалари. Как отметил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, в рамках расширенного исследования тестирование пройдут несколько тысяч человек:

«Мы обеспокоены ситуацией, которая развивается в Квемо Картли, Гардабанском муниципалитете. В нескольких селах Гардабани, где у нас были последние 22 подтвержденных случая, начнется расширенное тестирование. Мы хотим полностью протестировать население этих сел и своевременно одолеть этот кластер, который постепенно усиливается. В нескольких случаях первоисточник инфицирования в Гардабани известен, в трех случаях – пока не знаем».

Вопрос «закрытия» Гардабанского района на карантин сегодня обсуждали на заседании координационного совета при правительстве. Впрочем, на данном этапе было принято решение ограничиться тестированием и термоскринингом. После того как станет ясно, насколько масштабна эпидемиологическая угроза в Гардабани, будет принято решение относительно возможного введения карантина.

Но в самом муниципалитете даже возможность такого развития событий привела к стихийной акции протеста. Местные жители пытались помешать журналистам снимать проведение расширенного тестирования. По словам мэра Гардабани Рамаза Будагашвили, жители встревожены сообщениями о том, что регион может быть «закрыт»:

«Население просило не делать из этого сенсации. Когда я пришел на место событий, все уже закончилось. Людей можно понять, исходя из событий недавнего прошлого в Марнеули и Болниси».

При этом в стране может появиться новый кластер – «рыночный». Родственники скончавшегося 20 июля от коронавируса пациента, 16-го по счету, работали на нескольких тбилисских рынках. Теперь власти намерены ужесточить протоколы безопасности на этих объектах.

«Пациент был на диализе, его родственники тоже оказались инфицированными. Все они работали, торговали на различных рынках. Исходя из этого, на сегодняшнем заседании мы приняли решение ужесточить меры в отношении этих объектов. В частности, ввести обязательный термоскрининг», – заявил на сегодняшнем брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Впрочем, пока ни на одном из указанных Гамкрелидзе объектов до сих пор не было проведено никаких действий по изучению контактов инфицированных.

На сегодняшний день ни в одном из районов Грузии режим карантина не действует, впрочем, в рамках превенции новой волны коронавируса в стране сохраняется ряд ограничений, включая обязательное ношение масок в общественных местах.

Согласно данным, на 21 июля число клинически подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 1049, из заболевших 903 человека вылечились, 160 проходят курс лечения, в том числе грузинские миротворцы из афганского контингента. 16 человек скончались.

Кроме того, 5692 человека находятся в карантине, а 275 – в стационарах специализированных больниц. В среднем за сутки в стране проводится от двух до двух с половиной тысяч тестов на коронавирус.