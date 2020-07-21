Дизайн-код сухумской набережной

Набережная Сухума подвергается масштабным модификациям, которые осуществляются администрацией города с целью создания более доступной и комфортной среды для жителей и гостей столицы Абхазии. Содействие в этом процессе оказывает инициативная группа «Ҳара ҳақалақь», состоящая из молодых архитекторов, дизайнеров, журналистов, художников и юристов. В любом городском пространстве найдется место, которое одинаково любимо всеми жителями и туристами. Сухум не стал исключением: здесь центр притяжения – это набережная. Как отмечал историк Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», в 1868 году вдоль Михайловской набережной (ныне набережная Махаджиров) разбили бульвар. И вот уже более полутора столетий это место завлекает людей парками и скверами с видами на Черное море и Кавказские горы, уютными кафе и ресторанами, концертными площадками и театрами. Сюда приходят позаниматься спортом, погулять с друзьями, поиграть в нарды или провести деловую встречу. Но последние годы состояние набережной стало темой для бурных обсуждений. Во-первых, ее инженерная инфраструктура неуклонно устаревает: опоры причалов разрушаются, и пирсы закрывают, так как они становятся опасными для прогулок; бетонные фонарные столбы трескаются и обваливаются; а пешеходная плитка расшатана, и об нее запросто можно споткнуться. Во-вторых, строительный бум 2000-х привел к тому, что сегодня на набережной диссонансно соседствуют памятники архитектуры с хаотичным новоделом. Поэтому жители города обеспокоены безопасностью любимого общественного пространства, а архитекторы и дизайнеры говорят о необходимости выработать общий дизайн-код, который унифицирует стилистику фасадов, рекламу и вывески магазинов и кафе. И вот в начале года эти переживания и стремления преобразовать сухумскую набережную, наконец, вылились в конкретные действия. Администрация города разработала план масштабных модификаций прогулочной зоны вдоль моря.

Начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры города Сухума Светлана Шаменкова рассказала о том, какие работы проводятся на набережной и чем они мотивированы: «У нас есть разные группы населения: и взрослые люди, которые любят отдыхать в тишине и в благоустроенных местах; и молодые ребята, которые ведут активный образ жизни… Вот выйдите в 6 утра на набережную и посмотрите на количество людей, которые занимаются спортом: кто-то бегает, кто-то катается на велосипеде. Именно с учетом таких требований жителей нашего города мы хотим провести благоустройство набережной. Во-первых, проводится текущий ремонт тротуарной плитки. Также была расширена пешеходная зона, чтобы ребята на инвалидных колясках и женщины с детьми могли беспрепятственно передвигаться по набережной. Была освобождена площадь Сергея Багапша от парковки машин, для того чтобы наши пешеходы могли более комфортно себя чувствовать на этой территории. К тому же у нас все воздушные коммуникации при ветровых нагрузках и ураганах обрываются, падают и портят эстетический вид города. И, конечно, когда эти коммуникации будут убраны под землю, мы откроем вид на нашу архитектуру и обезопасим людей». Активное участие в разработке плана модификаций сухумской набережной приняла инициативная группа «Ҳара ҳақалақь» (что в переводе с абхазского языка значит «наш город»), которая состоит из 12 человек: не безразличных к судьбе своего города молодых архитекторов, дизайнеров, журналистов, художников и юристов. Именно «Ҳара ҳақалақь» принадлежит идея безбарьерной среды в прогулочной зоне вдоль моря. Что собой представляет эта задумка и как именно она может повлиять на жизнь города в далекой перспективе, пояснил член инициативной группы, архитектор Беслан Багателия: «То, как сейчас выглядит набережная, – это множество перепадов высот, ступеней; это бордюры, в которых нет смысла, а местами эти бордюры даже почему-то красят. Может быть, это и выглядит нарядно, но смысла в подобном нет никакого. Тот отрезок, который ремонтируется сейчас, учитывает эти ошибки прошлого. Основной принцип: пешеходная улица должна быть безбарьерной, никаких ступеней. Комфортно должно быть всем: и детям, и пожилым, и маломобильным. Это элементарные принципы правильного благоустройства. Просто раньше такому не придавали значения. Переустройство части набережной – это маленький шаг в правильном направлении. Историческая часть города должна быть освобождена от автомобилей. Граждане со временем придут к выводу, что по городу удобнее передвигаться пешком либо на велосипеде, а это уже здоровье нации и, конечно же, приток туристов».

Однако не все модификации городской набережной можно назвать благополучными. Так, при установке новых фонарей был вырублен пышный куст глицинии. Как признается другой член «Ҳара ҳақалақь» Мадина Чкотуа, именно такие ошибки властей показывают, насколько важно участие горожан в процессе переустройства пространства Сухума: «Мы писали про эту ситуацию. Было очень обидно, потому что белая глициния – это большая редкость для Абхазии, и, насколько нам известно, она единственная в Сухуме. К сожалению, работы выполняют службы, которые не разбираются в таких моментах. Руководство должно изначально изучить территорию, осмотреть ее, спросить у специалистов и только потом начинать работы. Но практика показывает, что у нас ошибки случаются. И такие моменты заставляют задуматься о том, что, наверное, мы бежим впереди поезда, иногда нужно изучить место, прежде чем начать работу. Конечно, полностью предугадать и предупредить все невозможно, это будет происходить. Но если мы неравнодушны, если мы каждый раз высказываем свое мнение, то в какой-то момент наше мнение становится весомым. Я имею в виду не нашу группу, а нас, горожан. Нам всегда нужно самим бдить и контролировать то, что происходит. Нельзя с себя ответственность перекладывать только на власти».