Муфтият Чечни объявил Госдепартамент США «террористической организацией»

После внесения членов семьи Рамзана Кадырова в санкционный список США духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент в «поддержке террористических организаций». Соответствующее заявление опубликовано на официальной инстаграм-странице муфтията.

«Представители духовенства ЧР подчёркивают, что точно знают, как все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле», - говорится в обращении муфтията.

В духовном управлении считают, что «эти санкции введены против Ислама и чеченского народа в целом». По их мнению, Кадыров и его отец «защитили ущемляемые права чеченского народа, восстановили соблюдение конституционных прав человека на территории Чеченской Республики», а также вывели Чечню из военно-политического кризиса.

Накануне государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).

Кадыров, в свою очередь, заявил, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США и Европе, если бы они у них были.