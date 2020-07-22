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Пропавшую в Грузии 23-летнюю девушку нашли мёртвой
В лесу близ грузинского города Тетри-Цкаро нашли мёртвой 23-летнюю Тамар Бачалиашвили. Девушка вышла из своего дома 17 июля и не вернулась. Её искали в течение нескольких дней.
По информации СМИ, Бачалиашвили обнаружили в собственной машине. Другие детали пока не сообщаются.
Накануне члены семьи Бачалиашвили провели акцию протеста с требованием активизировать поиски. Сегодня с утра к поискам подключились водолазы и вертолёт.
Ранее сообщалось, что МВД начало расследование по статье 143 УК Грузии – «незаконное лишение свободы».
Другие новости дня
Рост числа случаев коронавируса связан с «кластером Гардабани» – Эзугбая
10 новых случаев коронавируса в Грузии выявили в результате тестирования жителей сёл в Гардабанском муниципалитете, – заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая.
«Пиковые периоды [заражения коронавирусом] и ранее были связаны с одним большим кластером. Сейчас такая же ситуация – у нас новый кластер в Гардабанском районе. В четырёх сёлах там проживает более семи тысяч человек. Тестирование и выявление контактов продолжается, в динамике прирост инфицированных будет сокращаться и в этом кластере», – отметила Эзугбая и призвала граждан соблюдать рекомендации специалистов.
За сутки коронавирус в Грузии также подтвердился у семи водителей-международников, пяти контактов ранее подтвержденных случаев, в двух случаях источник заражения пока не определён.
- За сутки в Грузии выявили 24 новых случая коронавируса – это самый высокий показатель с 31 мая. Число подтвержденных случаев достигло 1073, число выздоровевших увеличилось до 907. В COVID-центрах, по последним данным, лечатся 188 пациентов.
Шамана Александра Габышева выписали из психдиспансера
Якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы изгнать Путина, выписали из психоневрологического диспансера. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Накануне по просьбе защиты была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о том, что принудительно содержать Габышева в психиатрической больнице нет необходимости.
"Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели свое действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило", — заявил Прянишников. 5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана в психдиспансер, добавил он.
Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от дальнейшей госпитализации.
В решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указывалось, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Габыщева политическим заключённым. Правозащитники считают, что шамана преследуют и лишают свободы из-за его политических и религиозных убеждений.
Муфтият Чечни объявил Госдепартамент США «террористической организацией»
После внесения членов семьи Рамзана Кадырова в санкционный список США духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент в «поддержке террористических организаций». Соответствующее заявление опубликовано на официальной инстаграм-странице муфтията.
«Представители духовенства ЧР подчёркивают, что точно знают, как все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле», - говорится в обращении муфтията.
В духовном управлении считают, что «эти санкции введены против Ислама и чеченского народа в целом». По их мнению, Кадыров и его отец «защитили ущемляемые права чеченского народа, восстановили соблюдение конституционных прав человека на территории Чеченской Республики», а также вывели Чечню из военно-политического кризиса.
Накануне государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).
Кадыров, в свою очередь, заявил, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США и Европе, если бы они у них были.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
В Грузии 24 новых случая коронавируса – это самый высокий показатель с 31 мая
За сутки в Грузии выявили 24 новых случая коронавируса – это самый высокий показатель с 31 мая.
По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1073.
Число выздоровевших увеличилось до 907 – за сутки выздоровели четверо. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 275 человек, в карантине – 5692. В Грузии 16 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Жителей сёл в регионе Квемо Картли накануне начали массово тестировать на COVID-19. Мобильные пункты были развернуты после того, как в районе было зафиксировано 22 случая инфицирования коронавирусом, 15 из которых приходятся на село Караджалари.
Власти сообщили, что могут принять в Гардабанском муниципалитете жёсткие карантинные меры.
В Луцке спецназ захватил террориста и освободил заложников. «Все целы!»
В Луцке на западе Украины спецназ сегодня вечером, 21 июля, взял штурмом автобус, захваченный утром вооруженным человеком, и освободил остававшихся там заложников.
Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что все заложники живы. Захвативший автобус задержан.
Ранее поступили сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский, выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Зеленский записал короткое обращение, которое, по всей видимости, ему продиктовал террорист:
«Фильм «Земляне» 2005 года - смотреть всем», произносит перед объективом Владимир Зеленский.
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что после этого обращения, из автобуса были освобождены трое заложников - пожилая жернщина, подросток и молодая беременная женщина.
Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео, на котором заснято, как первый заместитель шефа Национальной полиции Евгений Коваль принимает троих отпущенных из автобуса заложников.
После сообщения об освобождении заложников Зеленский удалил видео с призывом смотреть фильм «Земляне» и написал в фейсбуке: «Жизнь человека - главная ценность. Сегодня мы не потеряли никого».
Ранее во вторник сообщалось, что в городе Луцк, Волынской области, на западе Украины вооруженный человек захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Площадь в центре города, где находится автобус с заложниками, оцеплена. Полиция сообщает, что с захватившим заложников ведутся переговоры. Он сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой». Он называет происходящее «Днем Антисистемы», требует от руководителей Украины признать себя «террористами», а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными.
Официально имя захватившего заложников не называется, однако украинские СМИ выяснили, что это некий Максим Кривош. Он зарегистрирован в соседней Ровненской области. По данным полиции, Кривош ранее находился на психиатрическом лечении и в исправительной колонии. В интернете под этим именем также опубликована книга «Философия преступника», в которой рассказывается о пребывании ее автора в местах лишении свободы.
По данным полиции, мужчина, захвативший заложников, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой. При захвате автобуса он сделал несколько выстрелов, о пострадавших не сообщалось. «Максим Плохой» утверждал, что заложил взрывчатку еще в одном месте в городе.
Президент Украины Владимир Зеленский написал, что с захватившим заложников ведутся переговоры, но не привел подробностей. В Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.
Появилась также информация, что один из заложников ранен в ногу, его состояние якобы не вызывало опасений.
После выполнения Зеленским требования террориста, тот отпустил троих заложников
Поступают сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский, выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Зеленский записал короткое обращение, которое, по всей видимости, ему продиктовал террорист:
«Фильм «Земляне» 2005 года - смотреть всем», произносит перед объективом Владимир Зеленский.
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что после этого обращения, из автобуса были освобождены трое заложников - пожилая женщина, подросток и молодая беременная женщина.
В Тбилисском море утонули двое подростков
Двое подростков пропали сегодня, 21 июля, на Тбилисском море, куда отправились купаться. Сообщение о пропаже подростков поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями примерно в 17:30.
Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в поисковых работах участвовали 5 водолазов. Сначала водолазы достали из воды тело первого подростка, а спустя час – второго, сообщает Общественный вещатель.
Операция по поиску несовершеннолетних продолжалась несколько часов.
Парламент Египта одобрил отправку войск в Ливию
Парламент Египта одобрил размещение войск на территории других государств. Решение парламентариев последовало за высказанными египетским президентом угрозами начать военные действия на территории Ливии против вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Турции.
Египетские войска должны быть дислоцированы на «западном фронте» - говорится в постановлении парламента с однозначным акцентом на положение Ливии, восточная граница которой является западной границей Египта.
Как отмечают западные СМИ, такое перемещение египетских вооруженных сил может привести к прямому столкновению египетских и турецких солдат.
Египет, вместе с ОАЭ и Россией, поддерживает ливийские вооруженные формирования под командованием антиправительственного военачальника Халифы Хафтара. В начале июня он отказался от наступления на столицу Ливии, город Триполи - после того, как о своей поддержке ливийского правительства, заседающего в Триполи, объявила Турция.
В Чечне с учителей требуют «как можно больше комментариев» за Кадырова
В Чечне учителей школ обязали написать комментарии в социальных сетях в поддержку главы республики Рамзана Кадырова после введения против его семьи санкций США, сообщает «Кавказский узел».
СМИ ссылается на нескольких преподавателей из разных районов Чечни. Так по словам учительницы школы в Урус-Мартановском районе по имени Луиза, все сотрудники этого учебного заведения получили от директора ссылку на пост Кадырова о санкциях с требованием «написать как можно больше комментариев», и «чем быстрее, тем лучше».
В свою очередь завуч школы в Шалинском районе по имени Яха сообщила, что высокопоставленный чиновник из министерства образования Чечни дал указание директору учебного заведения отчитаться о количестве комментариев в поддержку Кадырова.
Накануне Госдепартамент США ввел против жены Рамзана Кадырова и двух его дочерей санкции, закрыв им въезд в страну из-за «систематических нарушений прав человека» в Чечне.
При этом еще за несколько дней до введения санкций издание «Кавказ.Реалии» сообщало, что сотрудников бюджетных организаций Чечни призвали хвалить главу региона в соцсетях. По информации СМИ, бюджетники должны каждый месяц присылать руководству не менее 10 скриншотов своих хвалебных комментариев.
Сам Рамзан Кадыров, комментируя решение Госдепа о санкциях, заявил, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США, если бы они у них были. Также он сообщил, что кроме двух дочерей у него есть еще 12 детей, призвав Госдеп включить их в санкционные списки.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за пытки и внесудебные казни.
В Абхазии за сутки биоматериал для тестирования на COVID-19 взят у 133 граждан
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 133 граждан самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Алиев сообщил о желании 50 тысяч граждан присоединиться к армии Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии в настоящее время необходимости в мобилизации.
«Сегодня нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем. На сегодня Азербайджанская армия полностью укомплектована», – заявил Алиев.
По его словам, в условиях боев на армяно-азербайджанской границе он призвал граждан Азербайджана записываться в армию. «Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тыс. граждан Азербайджана, большинство из них молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей», – добавил он.
Алиев подчеркнул, что мировое сообщество, многие международные организации поддержали Азербайджан в последних боях на границе с Арменией, - пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Президент отметил, что Азербайджан смог дать достойный отпор провокации Армении на границе. «В результате проведенной Арменией провокации на азербайджано-армянской границе произошли военные столкновения, в ходе которых погибли наши офицеры и солдаты. Но Азербайджан смог дать достойный отпор, уничтожив десятки армянских военнослужащих, техники, а также другие вражеские опорные пункты», – сказал он.
Алиев добавил, что Азербайджан приобретает современное вооружение с целью противостоять армянской агрессии. «Мы не производим это оружие. Наши финансовые возможности позволяют закупать современное оружие у других стран», - подчеркнул президент Азербайджана.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
В Сухуми сообщили, что де-факто граница с Россией не откроется до 28 июля
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 28 июля 2020 года. Документ уже вступил в силу. О других подробностях не сообщается.
Ограничения не касаются дипломатов, российских военнослужащих, а также водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки.
Накануне в Минздраве России состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Каграманяна с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. В сообщении абхазского МИД указано, что «стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора РФ, министерства здравоохранения Краснодарского края». Ранее Кове провёл переговоры и в Роспотребнадзоре.
Южная Осетия может ослабить режим пересечения де-факто границы с Россией
В Цхинвали под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили возможность заезда в Южную Осетию граждан без пребывания на двухнедельном карантине.
По информации агентства «Рес», Бибилов дал поручение разработать и представить порядок заезда граждан по справкам о состоянии здоровья, а также список необходимых медицинских и лабораторных исследований, по результатам которых граждане смогут въезжать на территорию Южной Осетии.
«Пока мы не будем уверены в том, что здоровью наших граждан не грозит опасность, никаких шагов по бесконтрольному пересечению Государственной границы предприниматься не будет. В то же время я с пониманием отношусь к возмущениям некоторых граждан, родственники которых хотят и не могут попасть в Южную Осетию без прохождения карантинных мер. Но меры, предпринятые руководством, дали результат. У нас в республике нет больных, кроме как в стенах медучреждений», – заявил Анатолий Бибилов.
В сообщении пресс-службы также говорится, что на заседании были рассмотрены «дальнейшие шаги, которые предусматривают послабление некоторых требований». Бибилов отметил, что «руководством республики проводится большая и важная работа, направленная на противодействие распространения COVID-19 в Южной Осетии».
Даур Кове провёл встречу в Министерстве здравоохранения России
В Минздраве России накануне состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Каграманяна с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове.
«В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в борьбе с коронавирусной инфекцией и обмене практическим опытом проведения мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сказано в сообщении российского Минздрава.
В сообщении абхазского МИД также указано, что «стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора РФ, министерства здравоохранения Краснодарского края».
- Ранее сообщалось, что режим ограничений на де-факто границе по реке Псоу был продлён до 21 июля.
Похороны Анзора из Вены прошли в условиях повышенной безопасности
Похороны убитого чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, прошли 21 июля в столице Австрии.
Умарова похоронили на мусульманском кладбище в венском районе Лизинг, передает корреспондент Кавказ.Реалий.
В траурной церемонии приняли участие представители австрийской чеченской диаспоры, а также родные и близкие Умарова. Всего на похороны пришли около ста человек. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, участие большего числа людей в траурных мероприятиях запрещено.
Похороны проходили в условиях повышенных мер безопасности. Территорию вокруг кладбища охраняли сотрудники полиции и спецслужб Австрии.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Натия Турнава рассказала, какие авиакомпании смогут возобновить полёты в Грузию
В начале августа возобновятся авиарейсы из Парижа в Тбилиси, – сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Мы приняли окончательное решение, авиакомпания Air France сама объявит точную дату возобновления полётов. Рейсы из аэропорта Шарль-де-Голль будут выполняться дважды в неделю», – заявила Турнава. В Агентстве гражданской авиации уточнили, что первый рейс из Парижа Air France выполнит 8 августа.
По словам министра экономики, также ведутся переговоры с авиакомпанией airBaltic и решение по рейсам Рига-Тбилиси будет озвучено в ближайшем будущем. Ранее грузинские власти подтвердили, что со 2 августа возобновятся авиарейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси.
Что касается авиакомпаний Wizz Air и Ryanair, они пока не смогут возобновить регулярные рейсы в Грузию.
«Обе эти авиакомпании являются низкобюджетными. Это значит, что для сохранения низких цен они должны выполнять определенное количество рейсов. Они предложили возобновить более 10 направлений – это означает более 20-ти рейсов в неделю и большое количество пассажиров. Когда мы будем к этому готовы, когда те страны, откуда предлагается возобновить авиасообщение, будут к этому готовы, мы допустим полёты. Вы знаете, что Wizz Air пользуется большой поддержкой правительства. Конечно, мы хотим, чтобы полёты возобновились в полном объёме, но главное – забота о здоровье наших граждан», – отметила Турнава.
- Как сообщалось ранее, Грузия открыла границу для пяти стран ЕС – Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
- Открывать сухопутные границы с соседними странами грузинские власти пока не планируют.
В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия назначило проверку по факту двух драк с участием сотрудников милиции, произошедшей на минувшей неделе в Гагрском районе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сначала произошел конфликт между исполняющим обязанности начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Дмитрием Ажиба и его подчиненными. После этого милиционеры были вызваны в кабинет заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба, где тоже пустили в ход кулаки.
«На время проведения проверки ряд сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей», - уточнили в силовом ведомстве.
По данным телеграм-канала «Абхазия-центр», вторая драка стала для подчиненных Ажиба самообороной. «Замминистра Ращ Цвижба попытался применить к личному составу меры физического воздействия. Однако милиционеры оказались не робкого десятка и дело закончилась очередной банальной дракой», - сообщил ресурс со ссылкой на местных жителей.
- В эти дни в Абхазии рассматривается дело о смерти задержанного по административной статье Анзора Тарба, который умер в здании МВД 11 июля 2019 года. Обвиняемыми по делу о его смерти проходят четыре оперативника уголовного розыска.
Встреча в формате МПРИ в Эргнети пройдёт 30 июля
96-я встреча в формате Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети (МПРИ) пройдёт 30 июля. Сопредседатели уже начали подготовку к переговорам, – говорится в их совместном заявлении.
«Сопредседатели Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети (МПРИ), Глава Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии Посол Марек Щигел и Специальный Представитель Действующего Председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Посол Рудольф Михалка подчеркивают важность диалога для снижения напряженности и предотвращения инцидентов вдоль административной границы Южной Осетии. В течение последних недель сопредседатели провели интенсивные консультации с целью поиска возможности возобновления встреч в формате МПРИ в Эргнети. В этом контексте сопредседатели приветствуют недавние заявления участников МПРИ относительно их готовности возобновить диалог в данном формате. Они также принимают к сведению активное использование участниками Горячей Линии, управляемой МНЕС. Следовательно, сопредседатели начали подготовку к 96-ой встрече МПРИ в Эргнети, запланированной на 30-ое июля 2020 года», – сказано в заявлении.
- Тбилиси и Цхинвали планируют обсудить на встрече инциденты, произошедшие на разделительной линии, в том числе задержание жителя села Квемо Чала Зазы Гахеладзе.
- Встречи в рамках МПРИ прекратились осенью прошлого года после кризиса, вызванного установкой нового грузинского полицейского поста в селе Чорчана.
В украинском Луцке захватили автобус с заложниками, к месту стянута бронетехника
На Театральной площади в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, который ехал из Ковеля в направлении сел Марьяновка и Красниловка, сообщает полиция Волынской области. Там также сообщили, что захватчик стрелял из автобуса по полицейским и бросил гранату, которая не взорвалась.
"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – добавили представители МВД Украины.
СБУ Украины уточнила, что в автобусе могут находиться 10 человек (ранее силовики опасались, что заложников вдвое больше) и просит жителей города не выходить на улицы.
По сведениям "Волинських новин", автобус захватил Максим Кривош родом из Дубно Ровенской области, ранее судимый. В МВД Украины также сообщили, что мужчина был дважды судим. По данным департамента угрозыска Нацполиции, он находился на психиатрическом лечении. Unian сообщает, что в 2014 году Кривош издал небольшим тиражом книгу "Философия преступника" под псевдонимом Максим Плохой. В ней он рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с Богом и "сумбурно делится с читателями философскими взглядами".
Позже стало известно, что захватчик заставляет смотреть заложников "фильм "Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми.
Ранее мужчина утверждал, что может взорвать автобус, а также привести в действие еще одну бомбу, заложенную в Луцке в людном месте. Но замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Суспільного" заявил, что такой бомбы нет.
Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке. "Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв", – отметил глава государства.
На Волынь для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.
Издание "Общественное" сообщает, что мужчина "выдвинул правоохранителям свои условия, с ним ведутся переговоры". В своем обращении захватчик "поздравляет с Днем антисистемы", а также предупреждает, что еще одна бомба заложена в людном месте. По информации издания, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине".
По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство. Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ереван опровергает заявление Баку о двух сбитых беспилотниках на границе
Сообщение оборонного ведомства Азербайджана о двух сбитых во вторник на границе беспилотниках армянских военных не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян «Интерфаксу».
«Информация не соответствует действительности. На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие», –сказала Степанян.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что 21 июля в 00:30 по местному времени в Агдамском районе и в 08:45 над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы были сбиты два разведывательных беспилотника армянских военных.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Два российских министерства поспорили о готовности вакцины от COVID-19
Два российских министерства — минобороны и минздрав — поспорили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина уже готова, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов — что у неё начался только второй этап испытаний.
"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — заявил Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".
Кузнецов в комментарии РБК сообщил, что вакцина только проходит второй из трёх этапов испытания. По его завершении должна начаться процедура государственной регистрации препарата, отметил он.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. The Bell отмечает, что реальные шансы создать российскую вакцину есть только у двух игроков – ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- В обычных условиях вакцины требуют долговременного испытания на больших выборках пациентов, однако ряд стран, в том числе Россия, планируют пропустить этот этап, фактически проводя клинические испытания на вакцинируемых гражданах. Минобороны планирует начать производство вакцины уже в августе.
- По состоянию на утро 21 июля в России зарегистрированы 5842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 783 328. 562 384 человека выздоровело. Умерли, по официальным данным федерального оперативного штаба, 12 580, эксперты подвергают эту оценку сомнению и считают, что реальная смертность может быть в три раза выше.
Жителей двух грузинских сёл начали массово тестировать на коронавирус
В двух сёлах Гардабанского муниципалитета могут принять жёсткие карантинные меры. Это связано с выявлением случаев коронавируса.
Представитель мэрии города Рустави Давид Бегашвили заявил грузинской службе Радио Свобода, что за две недели в муниципалитете подтверждено 22 случая заражения, в том числе в селе Караджалари – 15 случаев. Около 100 жителей района переведены в карантинные зоны.
Жителей сёл Караджалари и Каратаклиа, расположенных в 7-8 километрах от Рустави, сегодня начали массово тестировать на COVID-19. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе накануне заявил журналистам, что протестируют несколько тысяч человек.
Ранее строгий карантин был объявлен в двух сёлах Болнисского муниципалитета. Последнюю «закрытую зону» - село Мушевани власти открыли 1 июля после 67 дней карантинного режима.
- Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 1049, из них 903 пациента выздоровели, 16 скончались.
Убийство на улице Хорава: апелляционный суд оставил в силе приговор Михаилу Каландия
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Михаилу Каландия, признав его виновным в групповом убийстве подростка Давида Саралидзе. О своём решении судья апелляционного суда объявил сегодня, 21 июля.
Тбилисский городской суд 25 февраля приговорил Каландия к 15 годам лишения свободы. Согласно кодексу несовершеннолетних, срок ему был снижен на треть - до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Резонансное убийство на улице Хорава произошло в декабре 2017 года. В результате подростковой драки погибли два школьника – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Следствие задержало двоих несовершеннолетних – Г.Дж. и Г.Б. Впрочем, отец Давида Саралидзе – Заза Саралидзе настаивал, что к убийству его сына был причастен Михаил Каландия, которого, как неоднократно заявлял Саралидзе, покрывали органы с подачи его дяди – Мирзы Субелиани, теперь уже бывшего сотрудника прокуратуры. Каландия задержали в июне прошлого года.
Кадыров ответил на внесение жены и дочерей в «черный список» США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные накануне Госдепортаментом США новые санкции в отношении его самого и некоторых членов его семьи.
«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?», - написал Кадыров в своем телеграм-канале (стиль оригинала сохранен – прим. ред.).
Региональный руководитель заявил, что его жена и дочери готовы отказаться от интересов в США и Европе, если бы они у них были. Кадыров также подчеркнул, что «чеченский институт семьи крепче санкций».
Накануне государственный департамент США внес ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затронут жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
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