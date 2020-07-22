Пропавшую в Грузии 23-летнюю девушку нашли мёртвой

В Луцке на западе Украины спецназ сегодня вечером, 21 июля, взял штурмом автобус, захваченный утром вооруженным человеком, и освободил остававшихся там заложников.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что все заложники живы. Захвативший автобус задержан.

Ранее поступили сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский, выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Зеленский записал короткое обращение, которое, по всей видимости, ему продиктовал террорист:

«Фильм «Земляне» 2005 года - смотреть всем», произносит перед объективом Владимир Зеленский.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что после этого обращения, из автобуса были освобождены трое заложников - пожилая жернщина, подросток и молодая беременная женщина.

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео, на котором заснято, как первый заместитель шефа Национальной полиции Евгений Коваль принимает троих отпущенных из автобуса заложников.

После сообщения об освобождении заложников Зеленский удалил видео с призывом смотреть фильм «Земляне» и написал в фейсбуке: «Жизнь человека - главная ценность. Сегодня мы не потеряли никого».

Ранее во вторник сообщалось, что в городе Луцк, Волынской области, на западе Украины вооруженный человек захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Площадь в центре города, где находится автобус с заложниками, оцеплена. Полиция сообщает, что с захватившим заложников ведутся переговоры. Он сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой». Он называет происходящее «Днем Антисистемы», требует от руководителей Украины признать себя «террористами», а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными.

Официально имя захватившего заложников не называется, однако украинские СМИ выяснили, что это некий Максим Кривош. Он зарегистрирован в соседней Ровненской области. По данным полиции, Кривош ранее находился на психиатрическом лечении и в исправительной колонии. В интернете под этим именем также опубликована книга «Философия преступника», в которой рассказывается о пребывании ее автора в местах лишении свободы.



По данным полиции, мужчина, захвативший заложников, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой. При захвате автобуса он сделал несколько выстрелов, о пострадавших не сообщалось. «Максим Плохой» утверждал, что заложил взрывчатку еще в одном месте в городе.



Президент Украины Владимир Зеленский написал, что с захватившим заложников ведутся переговоры, но не привел подробностей. В Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.

Появилась также информация, что один из заложников ранен в ногу, его состояние якобы не вызывало опасений.