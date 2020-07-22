В Грузии арестован подозреваемый в убийстве подмосковного следователя

В Грузии арестован 23-летний россиянин Иван Кочетков. Следствие считает его соучастником убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной в октябре 2018 года.

Арест Кочеткова Руской службе Би-би-си подтвердили грузинский суд, прокуратура, его адвокат Георгий Кондахишвили и адвокат семьи Евгении Шишкиной, а также источник в Следственном комитете России. Точную дату и обстоятельства ареста они не назвали. Известно лишь, что объявленный в международный розыск Кочетков оказался в тюрьме в Тбилиси не позже мая 2020 года.

По версии следствия, Кочетков несколько раз следил за Шишкиной у её дома в подмосковном посёлке Архангельское и докладывал информацию хакеру Ярославу Сумбаеву. Следствие называет его заказчиком убийства. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с участием Сумбаева.

Сумбаев – брат жены Кочеткова. Все трое уроженцы Астрахани. Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года по запросу Интерпола. В России его считают организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов "Российских железных дорог". Он также находился в российском и международном розыске по делу о хищении денег с банковских карт. Он признал вину в хакерских атаках. Свою причастность к убийству следователя он отвергает.

В Санкт-Петербурге были арестованы предполагаемые исполнитель и посредник убийства - студент-медик Абдулазиз Абдулазизов и его друг, старшеклассник Кирилл Грунский. На момент преступления им было 18 и 17 лет. Школьник, по данным Би-би-си, получил заказ на убийство в даркнете.