В Кишиневе пресекли массовую драку азербайджанцев и армян

Потасовка между проживающими в Молдове азербайджанцами и армянами возникла в центре Кишинева.

Как сообщает «Интерфакс», несколько сот азербайджанцев прошли с флагами Азербайджана и Молдовы маршем по улицам Кишинева в знак протеста против действий Армении в ходе недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе.

«Мы вышли на мирный марш сегодня с тем, чтобы мировым сообществом была дана верная оценка тому, что произошедшее 12 июля является агрессией», - заявил журналистам посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.

Почти сразу после начала марша несколько десятков представителей общины армян попытались помешать проведению шествия. У них были флаги Армении и Молдовы.

После недолгой перебранки группы манифестантов вступили в потасовку. Они сняли флаги, используя древка в качестве палок в ходе драки.

Карабинеры и полиция достаточно быстро отделили азербайджанцев от армян. Против некоторых был применен слезоточивый газ. Полиция отодвинула представителей армянской общины, а азербайджанцы завершили марш, зачитав Резолюции конгресса азербайджанцев, проживающих в Молдове, с требованием «прекратить агрессию Армении против Азербайджана».

Ранее СМИ сообщили о драке на акции протеста азербайджанцев у посольства Армении в Лондоне.