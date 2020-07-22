Смерть программистки: пока только вопросы

Тамар Бачалиашвили, пропавшая 18 июля, найдена мертвой в лесу в районе Тетрицкаро в собственном автомобиле. Причины гибели 23-летней девушки пока не известны, идет следствие, но члены семьи погибшей уже выражают недоверие правоохранительным органам и обращаются к независимой экспертизе.

«Ее нашли мертвой в лесу», – кричал, выбегая из дома, Джумбер Бачалиашвили, отец пропавшей 17 июля 23-летней Тамар. Возле их подъезда в одном из домов тбилисского района Поничала с утра собрались родственники семьи, друзья и соседи. Сегодня они собственными силами собирались начать поиски девушки в районе Тетрицкаро, где в последний раз видели машину Тамар. Однако трагическое известие застало их до момента отбытия.

В прошлую субботу она уехала на собственной машине, когда родных не было дома. Во второй половине дня с ней попыталась связаться мать, но телефон Тамар был выключен. Уже вечером обеспокоенные родственники обратились в полицию. Спустя пять дней им сообщили о том, что поиски завершены, девушка найдена мертвой.

Отец Тамар версию самоубийства исключает. Перед тем как отправиться на опознание тела, Джумбер Бачалиашвили сообщил журналистам:

«Подвергли насилию и убили ребенка! На 100% уверен, что ее увезли отсюда обманом. Может, на нее оказывали давление на работе, второй вариант: возможно, ее похитил какой-нибудь парень. Но я больше думаю, что дело связано с работой. Когда возвращалась домой, была агрессивной, пару раз видел ее заплаканной».

Вчера вечером мать погибшей девушки Теона Тамазашвили вместе с соседями и родственниками организовала акцию, участники которой перекрыли проезжую дорогу в Поничала, пытаясь таким образом привлечь внимание следственных органов и заставить их усилить поиски. «Правоохранители бездействуют в то время, когда каждая секунда важна», – выкрикивали вчера участники акции.

«Мы в информационном вакууме! Они даже не говорят, какие у них версии. Моя версия – кто-то спрятал эту машину (автомобиль Тамар Бачалиашвили), и если кто-то не начнет обыскивать гаражи, ее не найдет ни один дрон. Пусть хоть кинологов задействуют. Говорят, что четыре дня все полицейские ищут ее, если они все ее ищут, то как сейчас здесь (на акции) столько полицейских?» – говорила взволнованная Теона Тамазашвили в интервью журналистам.

Полиция разогнала участников акции, пообещав задействовать вертолеты и водолазов, тем не менее сегодня утром нашли машину и тело девушки совсем не они.

Следствие рассматривает все версии, сообщил журналистам с места событий адвокат семьи Михаил Рамишвили. Пока известно лишь то, что автомобиль Тамар Бачалиашвили обнаружил пастух в лесу близ села Голтети. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки на заднем сидении машины и перевезли его в экспертное бюро Самхараули, сообщил Рамишвили:

«Работают представители экспертизы, которые осуществляют все необходимые действия. Однако я лично, исходя из дела Георгия Шакарашвили, не доверяю полностью этим экспертам. Поэтому с нашей стороны к процессу подключатся независимые эксперты. Вообще, это невнимательность: пропавшую девушку находит пастух, когда со стороны правоохранителей звучат заявления, что (для поисков) использовалось все, в том числе и дроны. Я изучу все вопросы детально: где она работала, кто был ее руководитель, чем она занималась».

Известно, что девушка была программистом. С 2016 года училась во французско-грузинской школе по информатике при ТГУ. В 2017-м устроилась в ООО «Зег», занимающееся разработкой программного обеспечения для американских компаний. Последний проект девушки заключался в создании онлайн-системы, с помощью которой велся подсчет рабочих часов сотрудников, сообщила сегодня журналистам директор компании Тамар Коберидзе:

«Я общалась с ее матерью каждый день, говорила и вчера вечером. Мы очень обеспокоены произошедшим, но не знаем, что произошло. Я знала, что она может уволиться с работы, поскольку на протяжении года она часто говорила, что работает в двух местах и учится. Я знаю, что у нее была вторая работа, где – не знаю».

Сейчас в офисе «Зег» также ведутся следственные мероприятия, проверяются компьютеры, сообщают представители компании. Что касается второй работы погибшей, пока никто не дал ответа, в чем она заключалась. Впрочем, в профиле Тамар в социальной сети для установления деловых контактов Linkedin местом работы указана австрийская компания SPRYFLASH, занимающаяся тестированием и разработкой программного обеспечения. Журналисты грузинской службы Радио Свобода попытались связаться с представителями компании, однако тщетно.

Родные девушки тоже утверждают, что не были полностью осведомлены о работе Тамар. В интервью телекомпании «Мтавари архи» брат Тамар – Георгий Бачалиашвили заявил:

«Обычно сидела рядом со мной, писала программы, аппликации, разрабатывала дизайны для сайтов. Спрашивала у меня, нравится мне или нет. Точно не могу сказать, для кого она все это делала, чей был заказ. Да я особо и не понимал, что она делает».

Такая скрытность и постоянные жалобы девушки на работу и послужили причиной предположения того, что смерть Тамар связана с ее деятельностью. Ее отец в комментариях заявлял, что правоохранители изъяли ее компьютер, однако несколько дней не могли справиться с паролем. Лишь вчера Джумберу Бачалиашвили позвонил один из следователей и заявил, что им удалось войти в систему. «У Тамар были серьезные проблемы», – сообщил отец слова правоохранителя. Но на вопрос, какие именно проблемы, следствие пока не отвечает.