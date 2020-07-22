Без главы остается лишь абхазский Совбез

Завтра истекает срок, который отводится президенту Абхазии на формирование правительства. За минувшие два дня сделаны последние ключевые назначения, без руководителя остается Совет безопасности. На должность секретаря Совбеза прочат известного абхазского политика Сергея Шамба.

Закон предписывает президенту сформировать правительство не позднее чем через три месяца после вступления в должность. Значит, последний день для кадровых решений наступит завтра.

В обществе обсуждают «кадровые утечки», которые постят анонимы в разных группах социальной сети Facebook. Народная молва утверждает, что руководитель администрации президента Алхас Квициния написал заявление об отставке, причиной которой стало якобы «несогласие его со сделанными и планирующимися назначениями». Пресс-служба президента опровергла эту информацию и сообщила, что никакого заявления от Алхаса Квициния не поступало, речи об его отставке нет, он на своем рабочем месте.

Затем появилось неожиданное сообщение о том, что на днях известный абхазский политик и лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба будет назначен секретарем Совета безопасности. Разговоры о том, что подобные предложения Сергей Шамба получал, были слышны и ранее, состоится или нет это назначение, станет известно, судя по всему, завтра. На днях президент Аслан Бжания подписал указ об освобождении с занимаемой должности исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности Беслана Квициния, который занял этот пост 22 января 2020 года в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганба.

Из уже состоявшихся назначений – председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия назначен на должность исполняющего обязанности главы Галского района. Это кадровое решение неоднозначно принято обществом, которое обсуждает родственные связи Константина Пилия с Асланом Бжания.

Гурама Инапшба президент утвердил в должности председателя Государственного таможенного комитета. Вице-премьером правительства стал Сергей Пустовалов, кандидат педагогических наук, преподаватель Абхазского государственного университета.

Долгое время сохранялась интрига вокруг персоны Беслана Кубрава, слухи приписывали ему стремление стать председателем Сбербанка. Наконец, сегодня указом президента он назначен председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации. В 2011 году при президенте Александре Анквабе Кубрава был руководителем администрации президента, а до этого – вице-премьером и министром финансов. Кубрава спустился по карьерной лестнице, но не выпал из руководящей обоймы.

Руководителем аппарата кабинета министров остался Давид Сангулия, он сохранил свою должность, которую занимал с 4 сентября 2017 года.

На данный момент единственным государственным ведомством, не имеющим руководителя, остается Совет безопасности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия